Siria: ''Acord final'' pentru evacuarea ultimei enclave rebele din Ghouta (OSDO) Rusia si un grupul de rebeli sirieni Jaich al-Islam au ajuns la un acord final duminica pentru a evacua orasul Douma, ultimul bastion rebel in Ghouta orientala, a anuntat duminica Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO). Conform acestui acord, luptatorii din Jaish al-Islam, factiunea rebela care detine controlul in Douma, familiile lor si civilii vor parasi orasul si se vor muta in Alep, informeaza dpa. Luna trecuta, fortele presedintelui sirian Bashar al-Assad au inceput o operatiune masiva care vizeaza expulzarea rebelilor din Ghouta orientala. Mii de oameni, inclusiv luptatori rebeli,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele autobuze care ii transporta pe rebeli si pe apropiatii acestora care parasesc partea de sud a regiunii Ghouta Orientala, in apropiere de Damasc, au parasit sambata aceasta enclava, a anuntat agentia de presa siriana oficiala Sana, relateaza AFP. Negocieri intre rebeli si Rusia, aliat al regimului…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat joi, in cadrul unei convorbiri cu emisarul ONU pentru Siria, Staffan de Mistura, ca refugiatii ar putea incepe sa revina in regiunea Ghouta Orientala incepand de duminica sau luni, a anuntat RIA Novosti citata de Reuters.Armata siriana pregateste…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat joi, in cadrul unei convorbiri cu emisarul ONU pentru Siria, Staffan de Mistura, ca refugiatii ar putea incepe sa revina in regiunea Ghouta Orientala incepand de duminica sau luni, a anuntat RIA Novosti citata de Reuters. Armata siriana…

- Directionati de armata siriana sprijinita de Rusia, rebeli din alte parti ale Ghoutei de Est parasesc in convoaie zonele controlate de insurgenti in nord-vest, conform acordurilor de retragere care restabilesc autoritatea presedintelui Bashar al-Assad.Gruparea Jaish al-Islam a declarat…

- Armata siriana pregateste lansarea unei operatiuni 'uriase' asupra orasului Douma, ultimul detinut de rebeli in regiunea Ghouta de Est, daca gruparea insurgenta Jaish al-Islam nu va fi de acord sa predea zona, transmite miercuri Reuters, citand un cotidian sirian proguvernamental. Directionati…

- Conform intelegerii, care a fost mediata de Rusia, gruparea Ahrar al Sham, care controleaza localitatea asediata, a acceptat sa depuna armele, in schimbul asigurarii trecerii libere spre zone din Siria controlate de insurgenti. Luptatorii care raman pot beneficia de gratiere din partea autoritatilor,…

- Numarul victimelor este printre cele mai mari inregistrate in capitala siriana in ultimele luni, in urma tirurilor zilnice de obuze si rachete ale rebelilor, ca represalii la atacurile regimului de la Damasc asupra fiefului lor din Ghouta de Est. Armata siriana, sprijinita de unele militii si de…

- Numarul total al civililor, majoritatea copii, care au fost evacuati de la inceputul operatiunii umanitare in enclava siriana Ghouta Orientala, din apropierea capitalei Damasc, a ajuns la 79.702, a anuntat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. Ministerul a precizat intr-un…

- Victorios in alegerile prezidentiale, cu peste 76% din voturile exprimate, Putin pastreaza asadar cheile Kremlinului in al patrulea mandat, pana in 2024, cand va implini varsta de 72 de ani.Un fost agent KGB, Vladimir Putin a ajuns la conducere in 2000, intr-o tara cu o putere instabila…

- In ultimii patru ani, Russia a anexat ilegal peninsula Crimeea aflata pe teritoriul Ucrainei, a intervenit in alegerile prezidentiale din Statele Unite ale Americii si a inclinat balanta puterii in favoarea lui Bashar al-Assad prin interventiile...

- Regimul sirian a recucerit sâmbata doua localitati detinute de rebeli în Ghouta de Est, acolo unde fortele lui Bashar al-Assad îsi continua ofensiva pentru a prelua în întregime controlul asupra ultimului bastion

- Cel putin zece civili au fost ucisi, in noaptea de joi spre vineri, in raiduri aeriene impotriva enclavei Ghouta de Est, fieful rebelilor vizat de aproape o luna de o ofensiva distrugatoare a regimului sirian, a indicat vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Potrivit…

- Rusia este "complice" la atrocitatile comise de regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad deoarece în mod "deliberat" alege sa încalce termenii acordului de armistitiu din zona Ghouta de Est, a declarat Dana White,

- Rusia este "complice" la atrocitatile comise de regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad deoarece in mod "deliberat" alege sa incalce termenii acordului de armistitiu din zona Ghouta de Est, a declarat Dana White, purtatoarea de cuvant a Pentagonului.

- 'Am fost foarte clari cu privire la faptul ca nu ar fi deloc intelept (pentru regimul sirian) sa utilizeze arme chimice impotriva populatiei si civililor, indiferent de campul de lupta', le-a spus Mattis jurnalistilor cu ocazia deplasarii in aceasta tara din Golf. Avertismentul lui Mattis,…

- Miercuri noapte, cel putin 60 de persoane au suferit dificultati respiratorii in localitatile Saqba si Hammouriye dupa loviturile aeriene, a declarat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Potrivit ONG-ului, raidurile au fost efectuate de aviatia regimului si a Rusiei, un aliat neclintit…

- Miercuri noapte, cel putin 60 de persoane au suferit dificultati respiratorii in localitatile Saqba si Hammouriye dupa loviturile aeriene, a declarat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Potrivit ONG-ului, raidurile au fost efectuate de aviatia regimului si a Rusiei, un…

- Atacurile guvernului sirian asupra zonei de langa Damasc, care au inceput acum doua saptamani, reprezinta cea mai dura campanie a unui razboi care dureaza de opt ani si in care au murit sute de oameni din cauza bombardamentelor. Imaginile transmise in direct de televiziunea de stat siriana…

- Rebelii sirieni din Ghouta de Est vor apara teritoriul si nu au loc negocieri privind o retragere care a fost propusa de Rusia, a declarat un purtator de cuvant al armatei pentru unul dintre principalele grupuri de rebeli din Ghouta, relateaza Reuters. 'Nu exista negocieri cu privire…

- Fortele guvernamentale siriene au preluat sâmbata controlul asupra aproximativ 10% din enclava rebela Ghouta, de lânga Damasc, potrivit organizatiei neguvernamentale Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP. Bombardamentele asupra altor zone din…

- Fortele guvernamentale siriene au lansat miercuri ofensiva terestra asupra enclavei rebele Ghouta de langa Damasc, informeaza Reuters din surse de ambele parti.Dupa 11 zile de bombardamente soldate cu sute de morti, in ciuda planului Rusiei privind un armistitiu zilnic de cinci ore, trupele…

- Fortele regimului Bashar al-Assad au lansat, miercuri, o ofensiva terestra impotriva rebelilor din Ghouta de Est, regiune situata in apropierea Damascului, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Dupa 11 zile de bombardamente soldate cu sute de morti, in ciuda planului Rusiei privind un armistitiu zilnic de cinci ore, trupele regimului de la Damasc incearca sa castige teren in zona de suburbii si ferme pe care inca o mai controleaza rebelii, in apropierea capitalei.Armistitiul de…

- Confruntari armate la sol continuau miercuri in partea rebela a Ghoutei de Est, in pofida armistitiului umanitar decretat de Rusia in Siria, iar Moscova a dat din nou vina pe grupari insurgente, relateaza AFP. Aceasta ”pauza” cotidiana de cinci ore - de la ora locala 9.00 (si ora Romaniei) la ora…

- Rusia nu indeplinește obligațiile sale de garant al distrugerii stocurilor de arme chimice ale Siriei, a declarat ambasadorul SUA pentru dezarmare, Robert Wood, la conferința de la Geneva. Inaltul oficial american a menționat ca Moscova nu impiedica incercarile guvernului Bashar al Assad de a folosi…

- "Rusia trebuie sa admita ca nu este capabila sa puna capat conflictului sirian sau ca nu doreste" (sa puna capat), a declarat generalul Votel in fata unei comisii din Congres. "Cred ca rolul lor este extrem de destabilizator in acest stadiu", a adaugat seful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM). "Moscova…

- In sapte zile de atacuri aeriene si de tiruri de artilerie in Ghouta de Est au fost omorati 519 civili - inclusiv peste 100 de copii - potrivit SOHR.Aceasta zona, ultimul bastion rebel de la portile Damascului, este tinta, de la 19 februarie, a unei operatiuni militare de anvergura a regimului…

- Dupa mai multe zile de negocieri, sâmbata, Consiliul de securitate ONU a adoptat o rezoluție privind impunerea unui armistițiu de 30 de zile în Sria pentru a permite trimiterea de ajutoare umanitare în fieful rebel Ghouta de Est, din apropiere de Damasc, bombardat de peste o saptamâna…

- Cele doua factiuni rebele importante din Ghouta de Est au salutat sambata rezolutia Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului pentru 30 de zile pe intreg teritoriul Siriei, pentru a permite trimiterea ajutorului umanitar si evacuarile medicale, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.…

- Cele doua factiuni rebele importante din Ghouta de Est au salutat sambata rezolutia Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului pentru 30 de zile pe intreg teritoriul Siriei, pentru a permite trimiterea ajutorului umanitar si evacuarile medicale, transmite Reuters. In comunicate…

- Peste 90 de oameni au fost ucisi, duminica, in orasul sirian Ghouta, in urma unui atac ce pare a fi fost executat de fortele loiale presedintelui Bashar al-Assad. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului sustine ca printre victime sunt si 20 de copii, informeaza Euronews.

- Bombardamentele intensive ale regimului lui Bashar al-Assad asupra fiefului rebel Ghouta de Est, din ultimele sapte zile, au generat un carnagiu pe care comunitatea internationala nu a reusit sa-l opreasca. Peste 500 de civili, inclusiv peste 120 de copii, au fost uciși relateaza AFP, citat de News.ro…

- "Fara sprijinul Rusiei pentru regimul sirian, aceasta situatie si pierderi de vieti omenesti nu ar fi avut loc", a declarat pentru presa purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat american, Heather Nauert. Cel putin 46 de civili au fost ucisi joi."Asta ne aminteste de responsabilitatea…

- Kremlinul a dezmintit miercuri implicarea Rusiei in bombardamentele din Ghouta orientala, in apropiere de Damasc, care au facut 296 de morti in aceasta enclava controlata de rebeli in Siria, potrivit unui bilant al organizatiei neguvernamentale Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), relateaza…

- Observatorul Sirian al Drepturilor Omului, organizatie cu sediul in Marea Britanie, a informat ca bombardamentul asupra Ghoutei de Est s-a intensificat duminica seara, fiind ranite 325 de persoane. Ghouta de Est, cel mai mare bastion al rebelilor de langa capitala Damasc, gazduieste aproape…

- Cel putin 71 de persoane au fost ucise, in ultimrlr 24 de ore, de raidurile aeriene ale guvernului sirian intr-o enclava a rebelilor din Damasc in ultimele 24 de ore, conform unui grup de monitorizare, scrie The Independent, citat de News.ro . Observatorul Sirian al Drepturilor Omului, organizatie cu…

- "Daca regimul intra acolo pentru a curata de (combatantii) PKK (Partidul Muncitorilor din Kurdistan) si YPG, nu e nicio problema", a spus Mevlut Cavusoglu, referindu-se la militarii loiali presedintelui sirian Bashar al-Assad. "Dar daca vine sa apere YPG, atunci nimic si nimeni nu…

- "Va amintiti momentul in care Vladimir Putin a castigat razboiul civil din Siria? Era in primavara anului 2016; aflat in vizita in acest stat afectat grav de razboi, presedintele Rusiei le spunea trupelor: «Cred ca misiunea Ministerului Apararii si a fortelor armate ruse a fost indeplinita in totalitate.…

- "Intaririle au fost incheiate, ofensiva asteapta semnalul de incepere", a declarat pentru AFP directorul OSDO, Rami Abdel Rahman. Potrivit acestuia, desfasurarea de noi unitati militare si de soldati, precum si incercuirea intregii zone Ghouta de Est a inceput in urma cu 15 zile. Locuitorii Damascului…

- Șeful ONU cere incetarea conflictului armat din Siria. Antonio Guterrs, secretar general al Organizației Națiunilor Unite, a cerut sambata stingerea imediata a conflictului armat din Siria. Guterres a declarat ca toate parțile implicate in conflict trebuie sa respecte rezoluțiile și incetarea ”imediata…

- Reuniunea convocata de Rusia, la Soci, intre reprezentantii societatii civile si politice siriene, a evidențiat disensiunile care sunt de depasit in vederea punerii bazelor unei solutii politice, dupa ce a inceput prin certuri cu privire la steag si strigate, scrie AFP, citat de News.ro . Moscova incearca…

- Rusia este vinovata de noul atac cu gaze din Siria, a declarat secretarul de stat al SUA Rex Tillerson, potrivit Politico.Luni, guvernul președintelui sirian Bashar al-Assad a folosit gaze otravitoare impotriva civililor.

- "Atacurile precise au reprezentat rezultatul pregatirii ample din partea serviciilor de informatii pentru confirmarea unui sediu al gruparii Stat Islamic si al unui centru de comanda si control, intr-o locatie ocupata exclusiv de Stat Islamic in Valea Eufratului", se arata intr-un comunicat al comandamentului…

- Rusia este vinovata de noul atac cu gaze din Siria, a declarat secretarul de stat al SUA Rex Tillerson, potrivit Politico. Luni, guvernul președintelui sirian Bashar al-Assad a folosit gaze otravitoare impotriva civililor. Ca urmare a atacului, nu mai puțin de 20 de persoane au fost ranite. Șeful diplomației…

- Aceste sanctiuni intervin in conditiile in care la Paris urmeaza sa se reuneasca tot marti oficiali din circa 30 de tari, in prezenta sefului diplomatiei americane Rex Tillerson, pentru a-i sanctiona pe oficialii responsabili de atacuri chimice in Siria si a riposta astfel la un veto rus impus la…

- Rusia a cerut enclavei kurde de la Afrin, din nord-vestul Siriei, sa treaca sub controlul Damascului, pentru a evita astfel atacurile armatei turce, transmite Associated Press, cu referire la trei reprezentanți ai YPG (Unitatile kurde de auto-aparare). In special, agenția il citeaza pe Badran Cia, consilier…

- Nasr Hariri, negociatorul sef al opozitiei siriene, a cerut, marti, SUA si UE sa intervina pentru a intesifica presiunile asupra regimului condus de Bashar al-Assad, Rusiei si Iranului pentru ca acestea sa se intoarca la negocieri pentru incheierea conflictului din Siria, relateaza site-ul Reuters.

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si-au pierdut viata marti in Siria in raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant anuntat de Observatorul sirian pentru drepturile…

- Situata la est de Damasc, langa orasul Harasta, "Directia de blindate", unde s-ar afla aproximativ 250 de militari, a fost incercuita de la 31 decembrie de catre jihadistii din Jabhat Fateh al Sham, fostul Front al-Nusra (ex-afiliatul sirian al al-Qaida) si de catre rebeli islamisti."Unitati…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad, a carui tara este marcata de mai multi ani de un razboi civil, a emis luni un decret prin care numeste noi ministri la Aparare, Industrie si Informatii, relateaza televiziunea de stat, potrivit Reuters si DPA.