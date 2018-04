Siria: Acord final al rebelilor pentru evacuarea enclavei din Ghouta de Est

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si un grupul de rebeli sirieni Jaich al-Islam au ajuns la un acord final duminica pentru a evacua orasul Douma, ultimul bastion rebel in Ghouta orientala, a anuntat duminica Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO). Conform acestui acord, luptatorii din Jaish al-Islam, factiunea rebela…

- Ptreședintele american Donald Trump a anunțat ca Statele Unite se vor retrage din Siria ”foarte curand”. El și-a bazat afirmația pe faptul ca gruparea juhadista Stat Islamic este invinsa aproape complet, citeaza Agerpres AFP. “Vom pleca din Siria foarte curand, cu adevarat foarte curand. Ne vom intoarce…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca SUA „se vor retrage din Siria foarte curand”, la cateva ore dupa ce Pentagonul a subliniat ca este important ca trupele americane sa ramana in Siria in viitorul apropiat, informeaza CNN. „Ii invingem pe cei de la ISIS. Ne vom retrage din Siria foarte…

- Directionati de armata siriana sprijinita de Rusia, rebeli din alte parti ale Ghoutei de Est parasesc in convoaie zonele controlate de insurgenti in nord-vest, conform acordurilor de retragere care restabilesc autoritatea presedintelui Bashar al-Assad.Gruparea Jaish al-Islam a declarat…

- Armata siriana pregateste lansarea unei operatiuni 'uriase' asupra orasului Douma, ultimul detinut de rebeli in regiunea Ghouta de Est, daca gruparea insurgenta Jaish al-Islam nu va fi de acord sa predea zona, transmite miercuri Reuters, citand un cotidian sirian proguvernamental. Directionati…

- Una din gruparile rebele din enclava Ghouta de Est de langa Damasc a ajuns la un acord pentru evacuarea orasului Harasta, au declarat miercuri agentiei Reuters doua surse din opozitia siriana. Acordul "ar putea intra in vigoare imediat dupa anuntarea unei incetari a focului, chiar miercuri", a afirmat…

- Numarul total al civililor, majoritatea copii, care au fost evacuati de la inceputul operatiunii umanitare in enclava siriana Ghouta Orientala, din apropierea capitalei Damasc, a ajuns la 79.702, a anuntat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. Ministerul a precizat intr-un…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a vizitat duminica trupele guvernamentale care lupta impotriva rebelilor in enclava Ghouta de Est din apropierea capitalei Damasc, informeaza dpa si Reuters. Pagina de Facebook a presedintiei siriene a postat o imagine cu titlul: "In linia de foc din Ghouta de Est...…

- Ministerul de Externe de la Paris le-a transmis un avertisment reporterilor sa nu se deplaseze in Siria, data fiind escaladarea violentelor in aceasta tara, mai ales in enclava Ghouta de Est si in regiunea Afrin, transmite vineri Reuters. 'In contextul unei recrudescente a violentelor in Siria,…

- Raidurile, care au avut ca tinta localitatea Saqba, au fost intreprinse de aviatia Moscovei, aliata a regimului lui Bashar al-Assad, potrivit OSDO. 'Fortele regimului incearca sa avanseze spre localitatea Saqba', a precizat directorul Observatorului, Rami Abdel Rahman. Fortele regimului…

- 'Am fost foarte clari cu privire la faptul ca nu ar fi deloc intelept (pentru regimul sirian) sa utilizeze arme chimice impotriva populatiei si civililor, indiferent de campul de lupta', le-a spus Mattis jurnalistilor cu ocazia deplasarii in aceasta tara din Golf. Avertismentul lui Mattis,…

- Aproximativ 67 de atacuri asupra unor obiective si angajati din domeniul sanatatii in Siria au fost confirmate in primele doua luni ale anului 2018, ceea ce reprezinta jumatate dintre atacurile comise anul trecut, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza vineri Reuters. …

- Miercuri noapte, cel putin 60 de persoane au suferit dificultati respiratorii in localitatile Saqba si Hammouriye dupa loviturile aeriene, a declarat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Potrivit ONG-ului, raidurile au fost efectuate de aviatia regimului si a Rusiei, un aliat neclintit…

- Atacurile guvernului sirian asupra zonei de langa Damasc, care au inceput acum doua saptamani, reprezinta cea mai dura campanie a unui razboi care dureaza de opt ani si in care au murit sute de oameni din cauza bombardamentelor. Imaginile transmise in direct de televiziunea de stat siriana…

- Rebelii sirieni din Ghouta de Est vor apara teritoriul si nu au loc negocieri privind o retragere care a fost propusa de Rusia, a declarat un purtator de cuvant al armatei pentru unul dintre principalele grupuri de rebeli din Ghouta, relateaza Reuters. 'Nu exista negocieri cu privire…

- Armata rusa a oferit trecere libera rebelilor din enclava Ghouta de est de langa Damasc, propunandu-le sa predea fortelor guvernamentale siriene ultimul bastion al rezistentei, informeaza Reuters. Ministerul rus al apararii a anuntat ca rebelii pot parasi zona impreuna cu familiile si cu armamentul…

- Armata rusa le-a propus marti rebelilor sirieni din Ghouta de Est o evacuare sub protectie din zona asediata de fortele siriene si aliatii lor, relateaza Reuters, conform news.ro.Ministerul rus al Apararii se declara pregatit, intr-un comunicat, sa garanteze transportul rebelilor si familiilor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut luni omologului sau rus Vladimir Putin 'sa ia masuri reale si concrete' pentru ca regimul sirian sa 'accepte fara ambiguitate' armistitiul in enclava rebela Ghouta Orientala, relateaza AFP. Intr-o convorbire telefonica, Emmanuel Macron i-a solicitat…

- Politia turca a arestat 12 persoane suspectate de legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic. In raidurile antiteroriste efectuate in capitala Turciei, 12 persoane au fost arestate.Majoritatea suspectilor nu este de nationalitate turca, iar, potrivit procurorilor, indivizii se ocupau cu…

- Fortele guvernamentale siriene au lansat miercuri ofensiva terestra asupra enclavei rebele Ghouta de langa Damasc, informeaza Reuters din surse de ambele parti.Dupa 11 zile de bombardamente soldate cu sute de morti, in ciuda planului Rusiei privind un armistitiu zilnic de cinci ore, trupele…

- Fortele regimului Bashar al-Assad au lansat, miercuri, o ofensiva terestra impotriva rebelilor din Ghouta de Est, regiune situata in apropierea Damascului, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Confruntari armate la sol continuau miercuri in partea rebela a Ghoutei de Est, in pofida armistitiului umanitar decretat de Rusia in Siria, iar Moscova a dat din nou vina pe grupari insurgente, relateaza AFP. Aceasta ”pauza” cotidiana de cinci ore - de la ora locala 9.00 (si ora Romaniei) la ora…

- Rusia nu indeplinește obligațiile sale de garant al distrugerii stocurilor de arme chimice ale Siriei, a declarat ambasadorul SUA pentru dezarmare, Robert Wood, la conferința de la Geneva. Inaltul oficial american a menționat ca Moscova nu impiedica incercarile guvernului Bashar al Assad de a folosi…

- Washingtonul a indemnat luni Moscova, mare aliat al regimului Bashar al-Assad, sa actioneze pentru a pune capat ofensivei asupra regiunii Ghouta Orientala, fief al rebelilor situat la portile Damascului bombardat de mai multe zile in pofida apelului unanim al Consiliului de Securitate al ONU pentru…

- Moscova si-a exprimat luni preocuparea in legatura cu amenintarile formulate de mai multe tari occidentale, inclusiv SUA, privind posibila utilizare a fortei impotriva Damascului, avertizand ca aceasta contravine Rezolutiei nr. 2401 a Consiliului de Securitate al ONU, conform unei declaratii facute…

- Președinții rus și francez, Vladimir Putin și Emmanuel Macron și cancelarul german Angele Merkel au discutat duminica, prin telefon, despre situația din Siria, de unde vin relatari despre incalcarea armistițiului cerut sambata de Consiliul de Securitate al ONU. Cei trei lideri au subliniat importanța…

- In sapte zile de atacuri aeriene si de tiruri de artilerie in Ghouta de Est au fost omorati 519 civili - inclusiv peste 100 de copii - potrivit SOHR.Aceasta zona, ultimul bastion rebel de la portile Damascului, este tinta, de la 19 februarie, a unei operatiuni militare de anvergura a regimului…

- Emisarul special al Natiunilor Unite pentru Siria, Staffan de Mistura, si-a reinnoit vineri apelul pentru o incetare urgenta a bombardamentelor "groaznice" asupra Ghoutei de Est asediate si atacurilor nediscriminatorii cu mortiera asupra Damascului, informeaza Reuters. Incetarea focului trebuie…

- In timp ce Ghouta de Est nu mai termina sa-si numere mortii si ranitii in a patra zi a ofensivei fortelor aeriene siriene in aceasta enclava de la periferia Damascului, unde au fost asediati, din 2013, 400.000 de locuitori, paralizia comunitatii internationale, care nu reuseste sa adopte o pozitie comuna…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a indemnat joi la oprirea ”masacrlui” in curs in Siria, denuntand bombardamente intensive ale fortelor regimului lui Bashar al-Assad asupra Ghoutei de Est, un fief rebel situat in apropiere de Damasc, relateaza AFP. ”Vedem actualmente evenimente teribile…

- Treisprezece civili au fost ucisi joi in noi bombardamente ale regimului Bashar al-Assad asupra enclavei insurgentilor Ghouta de Est de langa Damasc, a anuntat joi organizatia nonguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul la Londra.

- Observatorul Sirian al Drepturilor Omului, organizatie cu sediul in Marea Britanie, a informat ca bombardamentul asupra Ghoutei de Est s-a intensificat duminica seara, fiind ranite 325 de persoane. Ghouta de Est, cel mai mare bastion al rebelilor de langa capitala Damasc, gazduieste aproape…

- O companie militara privata aflata in Siria la dispozitia armatei ruse si a regimului lui Bashar al-Assad a suferit pierderi grele in urma unui atac al Coalitiei internationale impotriva Statului Islamic, o forta multinationala coordonata de Statele Unite. Cel putin 200 de mercenari rusi au fost ucisi…

- Supusa unor puternice presuni interntaionale, puterea a autorizat de altfel intrarea unor ajutoare umanitare in Ghouta de Est, pentru prima oara dupa raidurile sangeroase care au vizat, saptamana trecuta, enclava rebela asediata in apropiere de Damasc. Regimul sirian a fost acuzat ca a comis recent…

- Noi imagini dramatice filmate in Siria. Unul dintre salvatorii voluntari chemati sa intervina in urma unui atac aerian al trupelor fidele lui Bashar al Assad s-a vazut nevoit sa isi scoata de sub daramaturi propria familie.

- Cauza incidentului, care a avut ca rezultat uciderea a zeci sau chiar sute de mercenari ruși in Siria, a fost o ”inițiativa privata” a afaceristilor locali, care au obtinut spirjinul luptatorilor din compania militara privata (CMP) ”Wagner”. ”Afaceristii locali”, simpatizanti ai regimului Bashar al…

- Coalitia condusa de SUA impotriva ISIS a lansat mai multe atacuri aeriene impotriva "fortelor pro-guvernamentale din Siria", ca raspuns la un atac neprovocat asupra cartierului general al Fortelor Democratice Siriene, relateaza Reuters.

- Cel putin 11 civili au murit, vineri, in urma unor bombardamente efectuate de fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebelii din Ghouta de Est, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ula agentiei de presa Reuters.

- Administratia Donald Trump este pregatita sa intervina militar impotriva fortelor guvernamentale siriene daca va fi necesar, pentru a opri folosirea armelor chimice, Washingtonul fiind preocupat ca regimul Bashar al-Assad dezvolta noi metode pentru astfel de atacuri.

- ''Ministrul de externe francez (Jean-Yves Le Drian) a anuntat ca reuniunea Consiliului de Securitate al ONU va fi dedicata (luni) nu doar situatiei din Afrin, ci si situatiei din Ghouta Orientala si Idlib'', a afirmat Lavrov, acuzand ''partenerii occidentali'' ca agita apele in legatura cu Ghouta…

- Mustafa Sejari, un important oficial al FSA, a declarat ca emisarii sirieni le-au explicat oficialilor americani impactul negativ al deciziei presedintelui Donald Trump de anul trecut de a stopa echiparea si pregatirea anumitor grupari rebele siriene.Oficiali americani au sugerat ca decizia…

- Forțele guvernamentale siriene au ucis cel puțin 85 de civili in atacuri aeriene asupra enclavei Ghouta, ultima reduta a rebelilor. Turcia le-a cerut Rusiei și Iranului sa faca presiuni asupra regimului Assad, pentru a pune capat ofensivei impotriva opoziției.

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si-au pierdut viata marti în Siria în raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant

- "Zece drone incarcate cu explozivi s-au apropiat de baza aeriana rusa de la Hmeimim si alte trei de baza Flotei ruse de la Tartous', a comunicat Ministerul Apararii, citat de agentiile de presa ruse. Atacurile au avut loc in noaptea de 5 spre 6 ianuarie si au fost organizate in scopuri 'teroriste',…

- Un total de 1.939 de persoane, dintre care 700 civili, si-au pierdut viata in luna decembrie in razboiul din Siria, conform Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a precizat ca, potrivit calculelor sale, este cifra cea mai scazuta de morti, inregistrata intr-o luna, in 2017,…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad, a carui tara este marcata de mai multi ani de un razboi civil, a emis luni un decret prin care numeste noi ministri la Aparare, Industrie si Informatii, relateaza televiziunea de stat, potrivit Reuters si DPA.

- Presedintele sirian Bashar al-Assad, a carui tara este marcata de mai multi ani de un razboi civil, a emis luni un decret prin care numeste noi ministri la Aparare, Industrie si Informatii, relateaza televiziunea de stat, potrivit Reuters si DPA. El l-a numit pe generalul Ali Abdullah Ayoub ca ministru…