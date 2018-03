Siria: A inceput evacuarea primilor rebeli din Ghouta

Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 35 de civili au fost uciși, marți, intr-un atac cu racheta ce a vizat o piața aglomerata intr-un district din capitala Siriei, Damasc, potrivit BBC, care citeaza agenția Sana. Regimul susține ca responsabili sunt rebelii din enclava Ghouta ...

- Una din gruparile rebele din enclava Ghouta de Est de langa Damasc a ajuns la un acord pentru evacuarea orasului Harasta, au declarat miercuri agentiei Reuters doua surse din opozitia siriana. Acordul "ar putea intra in vigoare imediat dupa anuntarea unei incetari a focului, chiar miercuri", a afirmat…

- Numarul total al civililor, majoritatea copii, care au fost evacuati de la inceputul operatiunii umanitare in enclava siriana Ghouta Orientala, din apropierea capitalei Damasc, a ajuns la 79.702, a anuntat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. Ministerul a precizat intr-un…

- Victorios in alegerile prezidentiale, cu peste 76% din voturile exprimate, Putin pastreaza asadar cheile Kremlinului in al patrulea mandat, pana in 2024, cand va implini varsta de 72 de ani.Un fost agent KGB, Vladimir Putin a ajuns la conducere in 2000, intr-o tara cu o putere instabila…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a vizitat duminica trupele guvernamentale care lupta impotriva rebelilor in enclava Ghouta de Est din apropierea capitalei Damasc, informeaza dpa si Reuters. Pagina de Facebook a presedintiei siriene a postat o imagine cu titlul: "In linia de foc din Ghouta de Est...…

- Ministerul de Externe de la Paris le-a transmis un avertisment reporterilor sa nu se deplaseze in Siria, data fiind escaladarea violentelor in aceasta tara, mai ales in enclava Ghouta de Est si in regiunea Afrin, transmite vineri Reuters. 'In contextul unei recrudescente a violentelor in Siria,…

- Luptatorii rebeli incep sa paraseasca enclava Ghouta de langa Damasc, insotiti de familii, relateaza mai multe surse din Siria. Gruparea rebela Jaich al-Islami a publicat vineri un comunicat, citat de AFP, care anunta ca primul grup de jihadisti urmeaza sa se indrepte spre provincia Idlib din nord-estul…

- Pentru prima data de luni, provizii cu mancare au ajuns in orasul Douma, a anuntat Crucea Rosie. Bombardamentele s-au oprit, peste noapte, iar situatia din Ghouta a fost descrisa ca fiind "calma” acum. O incercare anterioara a ONU a esuat din cauza bombardamentelor continue. "Astazi,…

- Presedintele rus Vladimir Putin, seful statului iranian Hassan Rohani si omologul lor turc Recep Tayyip Erdogan se vor intalni pentru discutii privind Siria in luna aprilie, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza agentia rusa de presa TASS, preluata de Reuters. Rusia, Turcia si Iranul coopereaza strans…

- Armata rusa a oferit trecere libera rebelilor din enclava Ghouta de est de langa Damasc, propunandu-le sa predea fortelor guvernamentale siriene ultimul bastion al rezistentei, informeaza Reuters. Ministerul rus al apararii a anuntat ca rebelii pot parasi zona impreuna cu familiile si cu armamentul…

- Inca un masacru in Siria. Aproape 80 de oameni au murit luni in bombardamentele care au vizat provincia Ghouta de langa Damasc, enclava controlata de rebeli. Atacurile continua in ciuda armistitiului votat de Consiliul de Securitate al ONU.

- "Rusia trebuie sa admita ca nu este capabila sa puna capat conflictului sirian sau ca nu doreste" (sa puna capat), a declarat generalul Votel in fata unei comisii din Congres. "Cred ca rolul lor este extrem de destabilizator in acest stadiu", a adaugat seful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM). "Moscova…

- Armata rusa i-a acuzat marti pe rebelii sirieni ca au lansat o ”ofensiva” contra fortelor regimului lui Bashar al-Assad in enclava siriana Ghouta de Est, in timpul ”armistitiului umanitar” decretat de Moscova, relateaza AFP. ”In timpul armistitiului umanitar, combatanti din grupari armate au continuat…

- ONU a confirmat marti reluarea luptelor in Ghouta orientala, in apropiere de Damasc, in pofida anuntarii de catre Moscova a unui armistitiu umanitar zilnic, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Constatam ca luptele continua in timp ce eu va vorbesc, ceea ce face imposibila trimiterea unor convoaie…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni o pauza umanitara in luptele din enclava Ghouta de Est, langa Damasc, relateaza BBC News.Armistitiul urmeaza sa fie implementat marti si prevede un ”coridor umanitar” care sa permita plecarea civililor. Citește și: Lia Olguța Vasilescu,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat marti instaurarea unui "armistitiu umanitar" zilnic in Ghouta de Est, din Siria, enclava rebela care face obiectul unei ofensive din partea regimului, au anuntat luni agentiile rusesti, relateaza AFP.

- Moscova si-a exprimat luni preocuparea in legatura cu amenintarile formulate de mai multe tari occidentale, inclusiv SUA, privind posibila utilizare a fortei impotriva Damascului, avertizand ca aceasta contravine Rezolutiei nr. 2401 a Consiliului de Securitate al ONU, conform unei declaratii facute…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat despre situatia de criza din Siria cu omologul sau francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel, la o zi dupa ce ONU a adoptat o rezolutie prin care cere instituirea unui armistitiu de 30 de zile pentru regiunea Ghouta, relateaza

- Cei trei lideri au discutat despre situatia din Siria, mai ales 'in Ghouta de Est, si despre problema accesului umanitar in aceasta regiune si in alte regiuni siriene', mentioneaza comunicatul Kremlinului. Ei si-au exprimat 'satisfactia fata de activitatea constructiva comuna datorita careia…

- Presedintele rus Vladimir Putin, omologul sau francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au indemnat duminica, intr-o convorbire telefonica, la ‘continuarea eforturilor comune’ pentru punerea in aplicare a armistitiului in Siria si au convenit sa ‘intensifice schimbul de informatii’…

- Dupa mai multe zile de negocieri, sâmbata, Consiliul de securitate ONU a adoptat o rezoluție privind impunerea unui armistițiu de 30 de zile în Sria pentru a permite trimiterea de ajutoare umanitare în fieful rebel Ghouta de Est, din apropiere de Damasc, bombardat de peste o saptamâna…

- Un spital din capitala siriana Damasc a fost atacat, vineri, cu rachete de catre militanti islamisti din regiunea Ghouta de Est, iar sectiile de chirurgie si de terapie intensiva au fost grav avariate, relateaza site-urile agentiilor Tass si Sputnik.

- Emisarul special al Natiunilor Unite pentru Siria, Staffan de Mistura, si-a reinnoit vineri apelul pentru o incetare urgenta a bombardamentelor "groaznice" asupra Ghoutei de Est asediate si atacurilor nediscriminatorii cu mortiera asupra Damascului, informeaza Reuters. Incetarea focului trebuie…

- Peste 400 de civili, intre care o suta de copii, au fost ucisi in ultimele cinci zile in provincia siriana Ghouta de Est, bombardata intens de fortele regimului de la Damasc. Va avertizam, sunt imagini care va pot afecta emotional!400.

- Rusia va lua in considerare un armistitiu de 30 de zile in Siria numai daca nu va fi valabil si pentru ISIS, Frontul Nusra si alte grupari care bombardeaza zonele rezidentiale din Damasc, afirma ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, citat de Reuters. Comentariile au fost facute de Lavrov in cadrul…

- Avioane de razboi au lovit din nou ultima enclava rebela Ghouta de Est, din apropierea capitalei siriene, pentru a cincea zi consecutiva, in timp ce Organizatia Natiunilor Unite a cerut un armistitiu si sa se opreasca unul dintre cele mai violente atacuri aeriene asupra civililor si sa previna un "masacru",…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a indemnat joi la oprirea ”masacrlui” in curs in Siria, denuntand bombardamente intensive ale fortelor regimului lui Bashar al-Assad asupra Ghoutei de Est, un fief rebel situat in apropiere de Damasc, relateaza AFP. ”Vedem actualmente evenimente teribile…

- Treisprezece civili au fost ucisi joi in noi bombardamente ale regimului Bashar al-Assad asupra enclavei insurgentilor Ghouta de Est de langa Damasc, a anuntat joi organizatia nonguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul la Londra.

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a pronuntat miercuri pentru instituirea unui ''armistitiu'' in Ghouta orientala, enclava controlata de rebeli la est de Damasc, unde regimul sirian ataca ''civili'', fapt condamnat ''cu fermitate'' de Franta, relateaza…

- Principalul grup al opozitiei siriene a condamnat marti la Bruxelles 'baia de sange' comisa de fortele siriene in cursul ofensivei lor impotriva bastionului rebelilor din Ghouta, in apropiere de Damasc, si ameninta sa se retraga de la negocierile de pace sustinute de ONU, relateaza France Presse.…

- Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) a denuntat marti intr-un comunicat laconic bombardamentele violente ale regimului sirian impotriva unui fief al rebelilor in Ghouta orientala (aproape de Damasc), atacuri in care si-au pierdut viata a aproape 200 de civili, incepand de duminica, in pofida…

- Armata siriana si-a intarit duminica prezenta langa Ghouta de Est, pregatindu-se sa lanseze un asalt major asupra acestei enclave a insurgentilor situate langa Damasc, potrivit organizatiei Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul la Londra, informeaza AFP. "Intaririle…

- Statele Unite ale Americii vor raspunde cu forta militara daca guvernul presedintelui sirian Bashar al-Assad va continua sa foloseasca arme chimice, a avertizat HR McMaster, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, intr-o declaratie facuta sambata in marja Conferintei…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Parisul va efectua atacuri in Siria daca se dovedeste ca regimul de la Damasc a folosit arme chimice impotriva populatiei civile, informeaza site-ul postului France 24.

- O drona a coalitiei a distrus un tanc de fabricatie ruseasca in estul Siriei, in zona in care coalitia coordonata de SUA a bombardat saptamana trecuta forte loiale regimului de la Damasc care au atacat pozitii ale unei aliante arabo-kurde sprijinita de Washington, au anuntat oficialii americani.

- Cel putin 23 de civili, printre care patru copii, au fost ucisi luni in Siria in lovituri aeriene intreprinse de fortele regimului impotriva mai multor localitati din regiunea Ghouta de Est, controlata de rebeli, a comunicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Cele…

- Rusia a respins marti, la ONU, acuzatiile Statelor Unite privind raspunderea pentru utilizarea armelor chimice in Siria, informeaza AFP. In cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate organizate la cererea sa, ambasadorul rus la Natiunile Unite, Vasili Nebenzia, a apreciat ca secretarul de stat…

- Situatia umanitara din provinciile siriene Idlib si Ghouta de Est se va imbunatati substantial odata ce Statele Unite vor incepe cu adevarat lupta impotriva gruparii teroriste Frontul al-Nusra, a declarat luni ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul agentiei Tass. In cadrul unei…

- Forțele guvernamentale siriene au ucis cel puțin 85 de civili in atacuri aeriene asupra enclavei Ghouta, ultima reduta a rebelilor. Turcia le-a cerut Rusiei și Iranului sa faca presiuni asupra regimului Assad, pentru a pune capat ofensivei impotriva opoziției.

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si-au pierdut viata marti în Siria în raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant

- Cel putin 17 civili au fost ucisi sâmbata în Siria în noi raiduri ale aviatiei siriene si ruse în regiunea Ghouta de est, controlata de rebeli si supusa aproape zilnic bombardamentelor, a anuntat organizatia neguvernamentala

- La Hamouria au murit 12 civili, dintre care doi erau copii. Doi civili au murit la Madira si inca trei la Erbine. 35 de persoane au fost ranite. "Avioare siriene si rusesti si-au continuat sambata bombardamentele intense in Ghouta de Est, avand ca tinta zone rezidentiale", a declarat directorul OSDH,…

- Evacuarea civililor grav bolnavi din regiunea Ghouta de Est din Siria, controlata de rebeli si asediata de fortele regimului, a continuat miercuri seara, cand 12 pacienti, in majoritate copii, au parasit zona, fiind transportati spre spitale din Damasc, transmite AFP, notand ca un responsabil al…

- "Erdogan incearca din nou sa induca in eroare opinia publica din Turcia si sa se elibereze de crimele comise impotriva poporului sirian", a raspuns Ministerul de Externe din Siria.Presedintele Tayyip Erdogan l-a numit pe liderul sirian Bashar al-Assad un terorist, declarand ca discutiile…

- Evacuarile medicale au inceput intr-o suburbie a capitalei Siriei, Damasc, controlata de rebelii sirieni, a anuntat Crucea Rosie citata de BBCNews. Intr-un tweet, acesta a spus ca pacientii "critici" au fost mutati din zona Ghouta de Est in capitala.

- Zeci de grupari ale insurgentilor sirieni au respins apelul Moscovei in vederea organizarii unui summit luna viitoare, impreuna cu reprezentanti ai regimului de la Damasc, in orasul rus Soci, pentru a gasi o iesire la conflictul care sfasie Siria, informeaza marti AFP. Rusia si Iran -…