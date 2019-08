Stiri pe aceeasi tema

- Abou Mohamad al-Joulani, seful gruparii Hayat Tahrir al-Cham (HTS, fosta ramura siriana a Al-Qaida), a declarat sambata pentru ziaristi ca refuza orice retragere dintr-o viitoare zona tampon in regiunea Idleb, dupa intrarea in vigoare a unui armistitiu in aceasta zona din nord-vestul Siriei, informeaza…

- "Sambata, dupa miezul noptii, atacuri ruse au atins o tabara informala de deplasati in apropiere de Khan Sheikhoun", un oras situat in sudul provinciei Idleb, a anuntat SOHR. In aceste raiduri aeriene, cel putin opt civili, inclusiv patru copii, au fost ucisi, potribvit acestei surse. Este…

- Acest nou bilant creste la peste 120 numarul luptatorilor ucisi in ambele tabere incepand de miercuri seara, conform OSDO.De la sfarsitul lui aprilie, regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad si aliatul sau rus si-au intensificat loviturile asupra provinciei Idlib si a imprejurimilor…

- Potrivit OSDO, civilii au murit joi in bombardamente lansate de regimul sirian in sudul provinciei Idleb si in nordul provinciei vecine Hama, in timp ce 21 de rebeli si jihadisti au fost ucisi in raiduri aeriene siriene si rusesti.Printre luptatorii ucisi se afla jihadisti ai gruparii Hayat…

- Coalitia a precizat intr-un comunicat ca a efectuat 24.502 raiduri aeriene intre august 2014 si sfarsitul lui aprilie asupra pozitiilor jihadistilor in cele doua tari vecine, unde Statul Islamic a fost alungat din toate centrele urbane pe care le controla."In timpul acestei perioade si…

- Zeci de persoane au fost ucise in nord-vestul Siriei dupa ce rebelii din regiune au lansat un contraatac marți impotriva forțelor pro-guvernamentale, potrivit unui raport al Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului, citat de Al Jazeera, potrivit mediafax.Citește și: Liviu Dragnea: Trebuie…

- Armata rusa a anuntat duminica ca fortele siriene ale presedintelui Bashar al-Assad au încetat focul ''într-o maniera unilaterala'' în provincia Idleb (nord-vest)", relateaza AFP citat de Agerpres."De la ora orele 00:00, 18 mai, fortele armate siriene…

- Belgia, Germania si Kuweit au solicitat miercuri organizarea unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate pentru a discuta despre reaparitia luptelor in regiunea de nord-vest a Siriei, potrivit informatiilor furnizate de surse diplomatice de la ONU, transmite AFP. Fortele guvernamentale…