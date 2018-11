Cel putin 43 de persoane, printre care 36 de membri ai familiilor unor jihadisti ai gruparii Stat Islamic (SI), au fost ucise sambata in lovituri aeriene atribuite coalitiei internationale conduse de SUA, in estul Siriei, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. 'Cel putin 36 de civili, printre care 17 copii, au fost ucisi in zori in raiduri ale coalitiei anti-SI impotriva satului Abu el-Hosn', controlat de gruparea jihadista in provincia Deir Ezzor, a declarat pentru AFP directorul OSDO, Rami Abdel Rahman. El a mentionat ca exista si alte sapte victime,…