- Rusia a reluat marti atacurile aeriene impotriva insurgentilor in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, dupa o pauza de mai multe saptamani, au anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) si...

- Cel puțin opt luptatori afiliați regimului lui Bashar al-Assad au fost uciși ca urmare a unor lovituri aeriene care au avut loc langa o baza militara americana aflata in sud-estul Siriei, a afirmat luni ONG-ul ”Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului”.

- In total, 26 de copii si-au pierdut viata joi in Yemen in lovituri ale coalitiei conduse de Arabia Saudita, au anuntat vineri responsabili ai Natiunilor Unite, lansand din nou apeluri la anchete independente asupra atacurilor vizand civili, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Cel putin 12 civili au fost ucisi si zeci de persoane sunt date disparute in urma unei explozii la un depozit de armament intr-o zona rezidentiala din provincia Idlib din nord-vestul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), potrivit AFP, citat de Agerpres.Explozia,…

- Organizatia Statul Islamic (SI) a rapit aproximativ 30 de femei si copii din minoritatea druzilor din Siria, in provincia Suwayda, saptamana trecuta, intr-un asalt sangeros al acestei grupari ultraradicale responsabile de atrocitati teribile, relateaza AFP. SI a lansat pe 25 iulie o serie de atacuri…

- Un numar de 26 de civili au fost ucisi vineri in lovituri aeriene asupra unor zone controlate de gruparea Statul Islamic in provincia Deraa, in sudul Siriei, informeaza Observatorul sirian al drepturilor omului (OSDO), citat de AFP. "Avioane rusesti si siriene au bombardat toata ziua ultima…