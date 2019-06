Stiri pe aceeasi tema

- ''Castile Albe'', echipele de salvare care isi desfasoara activitatea doar in zonele aflate sub controlul rebelilor, au declarat pentru DPA ca loviturile au vizat periferia estica Khan Sheikhoun si o scoala din oras. Potrivit sefului ''Castilor Albe'', Ahmed Sheikho, 24 de persoane au fost ranite,…

- In provincia Idlib, lovituri aeriene comise de avioane ale regimului sirian au ucis duminica 12 civili, scrie agerpres.ro.Patru dintre victime, intre care o fetita, au fost ucise intr-o piata din localitatea Maaret al-Noomane, a indicat Observatorul sirian pentru drepturile omului.

- Lovituri aeriene comise de avioane ale regimului sirian au ucis duminica 12 civili, in provincia Idlib, ultimul bastion jihadist in nord-vestul tarii, potrivit unei organizatii neguvernamentale, citate de AFP.

- Cel putin 10 civili, inclusiv cinci copii, au fost ucisi in raiduri aeriene rusesti in provincia siriana Idlib (nord-vest), unde ONU se teme in legatura cu ''o catastrofa umanitara'', a afirmat luni Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), citat de

- Cel puțin 12 civili au fost uciși în urma unor atacuri ale forțelor guvernamentale susținute de forțe armate ruse în nord-vestul Siriei, informeaza Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, un ONG cu sediul în Marea Britanie, citat de France 24, conform Mediafax.Potrivit organizației,…

- Alte cel putin 28 de persoane au fost ranite in explozie, potrivit Observatorului. Grupul de salvatori voluntari Castile albe a evocat de asemenea cifra de 15 morti in urma exploziei din Idlib, provincie controlata in mare parte de organizatia Hayat Tahrir al-Sham, afiliata la Al Qaida. Explozia…

- Sapte civili, dintre care trei copii, au fost ucisi joi in nord-vestul Siriei de tiruri cu rachete ale regimului ce au vizat un catun si o tabara de refugiati din provincia Idlib, a anuntat organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP potrivit Agerpres.…

- Cel putin 13 civili, printre care sase copii, si-au pierdut viata miercuri in lovituri aeriene rusesti asupra provinciei siriene Idlib, "primele" dupa un acord incheiat in septembrie intre Moscova si Ankara, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. "In cursul ultimelor…