Siria: 21 de civili, între care opt copii, ucişi în raiduri aeriene la Idlib (OSDO) Cel putin 21 de civili, intre care opt copii, au fost ucisi in raiduri aeriene ale regimului si aliatului sau rus in regiunea Idlib, in nord-vestul Siriei, unde puterea continua o ofensiva impotriva jihadistilor, a indicat luni organizatia neguvernamentala Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citata de AFP.



Loviturile, efectuate duminica in mai multe zone din sud-estul provinciei Idlib, au costat viata a 11 persoane din aceeasi familie in apropiere de Sinjar, potrivit OSDO.



Fortele regimului au cucerit duminica aceasta localitate situata la 14 km de aeroportul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

