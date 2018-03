Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 46 de civili au fost ucisi si alti circa 190 au fost raniti in bombardamente ale regimului sirian luni in enclava rebela Ghouta Orientala, la est de Damasc, potrivit unui bilant al Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), citat de DPA si AFP.Raidurile au vizat mai multe…

- Un convoi cu ajutoare a ajuns luni in enclava rebela a Ghoutei orientale, pentru prima data de la inceperea ofensivei regimului impotriva insurgentilor producand o drama umanitara, relateaza AFP. Cu toate acestea, loviturile au continuat potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului, citat…

- Fortele guvernamentale siriene au preluat sambata controlul asupra aproximativ 10% din enclava rebela Ghouta, de langa Damasc, potrivit organizatiei neguvernamentale Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP preluat de agerpres. Bombardamentele asupra altor zone din…

- Fortele regimului Bashar al-Assad au lansat, miercuri, o ofensiva terestra impotriva rebelilor din Ghouta de Est, regiune situata in apropierea Damascului, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- "Salut adoptarea rezolutiei, dar ma astept ca aceasta sa fie aplicata imediat (...), pentru ca ajutorul si serviciile umanitare sa fie furnizate imediat (...), pentru a putea alina suferintele poporului sirian", a declarat Guterres la Geneva, unde are loc o reuniune a Consiliului ONU pentru drepturile…

- Cel putin 25 civili, intre care sapte copii, au fost ucisi in atacuri aeriene care au vizat ultima reduta a gruparii Statul Islamic (SI) in estul Siriei, a anuntat luni Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a mai transmis de asemenea ca 10 civili au murit in noi raiduri aeriene si…

- La doar cateva ore dupa intrarea in vigoare a armistițiului de incetare a focului in Siria, stabilit, sambata, de statele membre ale Consiliului de Securitate al ONU, forțele guvernamentale de la Damasc au lansat un atac aerian asupra unei enclave controlate de rebeli, scrie BBC News. Ultimele atacuri…

- In sapte zile de atacuri aeriene si de tiruri de artilerie in Ghouta de Est au fost omorati 519 civili - inclusiv peste 100 de copii - potrivit SOHR.Aceasta zona, ultimul bastion rebel de la portile Damascului, este tinta, de la 19 februarie, a unei operatiuni militare de anvergura a regimului…

- Raidurile regimului sirian au ucis in sapte zile peste 500 de civili, intre care 123 de copii, in regiunea Ghouta de Est, fief al rebelilor in apropiere de Damasc bombardat fara oprire de la 18 februarie, a transmis, astazi, organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului,…

- Un spital din capitala siriana Damasc a fost atacat, vineri, cu rachete de catre militanti islamisti din regiunea Ghouta de Est, iar sectiile de chirurgie si de terapie intensiva au fost grav avariate, relateaza site-urile agentiilor Tass si Sputnik. Nu exista deocamdata informatii…

- Emisarul special al Natiunilor Unite pentru Siria, Staffan de Mistura, si-a reinnoit vineri apelul pentru o incetare urgenta a bombardamentelor "groaznice" asupra Ghoutei de Est asediate si atacurilor nediscriminatorii cu mortiera asupra Damascului, informeaza Reuters. Incetarea focului trebuie…

- Rusia a respins, la nivel declarațiilor, in Consiliul de Securitate al ONU rezoluția de armistițiu, inaintata de Suedia și Kuweit, care viza trimiterea urgenta de asistența umanitara in Ghouta Orientala, unde civilii sunt efectiv prinși – sub raidurile regimului lui Bashar al-Assad, intarite de avioanele…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a indemnat joi la oprirea ”masacrlui” in curs in Siria, denuntand bombardamente intensive ale fortelor regimului lui Bashar al-Assad asupra Ghoutei de Est, un fief rebel situat in apropiere de Damasc, relateaza AFP. ”Vedem actualmente evenimente teribile…

- Treisprezece civili au fost ucisi joi in noi bombardamente ale regimului Bashar al-Assad asupra enclavei insurgentilor Ghouta de Est de langa Damasc, a anuntat joi organizatia nonguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul la Londra.

- Cel putin 24 de civili, inclusiv trei copii, au fost ucisi miercuri in noi bombardamente ale regimului sirian in Ghouta Orientala, o enclava rebela situata aproape de Damasc, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Loviturile aeriene s-au concentrat asupra localitatii…

- Cel putin 106 civili au fost ucisi, marti, in bombardamentele efectuate de regimul sirian asupra provinciei Ghouta de Est, o enclava rebela asediata, situata la est de Damasc, a informat organizatia Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citata de AFP.

- Principalul grup al opozitiei siriene a condamnat marti la Bruxelles 'baia de sange' comisa de fortele siriene in cursul ofensivei lor impotriva bastionului rebelilor din Ghouta, in apropiere de Damasc, si ameninta sa se retraga de la negocierile de pace sustinute de ONU, relateaza France Presse.…

- Combatanti proregim au intrat marti in enclava Afrin, regiune din nord-vestul Siriei unde armata turca a lansat in urma cu o luna o ofensiva impotriva unei militii kurde, aparand acum perspectiva unei escaladari mai ample, informeaza AFP si Reuters. "Fortele populare au intrat in districtul Afrin",…

- Principalul grup al opozitiei siriene a condamnat marti la Bruxelles ''baia de sange'' comisa de fortele siriene in cursul ofensivei lor impotriva bastionului rebelilor din Ghouta, in apropiere de Damasc, si ameninta sa se retraga de la negocierile de pace sustinute de ONU, relateaza…

- Combatanti proregim au intrat marti in enclava Afrin, regiune din nord-vestul Siriei unde armata turca a lansat in urma cu o luna o ofensiva impotriva unei militii kurde, aparand acum perspectiva unei escaladari mai ample, informeaza AFP si Reuters. "Fortele populare au intrat in districtul Afrin",…

- 'Niciun cuvant nu va face dreptate copiilor ucisi, mamelor si tatilor lor, celor carora le-au fost dragi', scrie directorul regional al UNICEF pentru Africa de Nord si Orientul Mijlociu, Geert Cappelaere, intr-un comunicat compus din aceasta singura propozitie. Intitulat 'Pierderi umane…

- Cel putin 44 de civili, intre care patru copii si o femeie, au fost ucisi, luni, in urma unor bombardamente efectuate de regimul sirian asupra enclavei rebele din provincia Ghouta de Est, in apropiere de capitala Damasc, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite

- Cel putin 18 civili, printre care o femeie, au fost ucisi luni in bombardamentele aviatiei regimului sirian in Ghouta de Est, enclava aflata sub controlul rebelilor, la est de Damasc, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Atacurile intervin la o zi dupa o intarire…

- "Intaririle au fost incheiate, ofensiva asteapta semnalul de incepere", a declarat pentru AFP directorul OSDO, Rami Abdel Rahman. Potrivit acestuia, desfasurarea de noi unitati militare si de soldati, precum si incercuirea intregii zone Ghouta de Est a inceput in urma cu 15 zile. Locuitorii Damascului…

- Armata siriana si-a intarit duminica prezenta langa Ghouta de Est, pregatindu-se sa lanseze un asalt major asupra acestei enclave a insurgentilor situate langa Damasc, potrivit organizatiei Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul la Londra, informeaza AFP. "Intaririle…

- Supusa unor puternice presuni interntaionale, puterea a autorizat de altfel intrarea unor ajutoare umanitare in Ghouta de Est, pentru prima oara dupa raidurile sangeroase care au vizat, saptamana trecuta, enclava rebela asediata in apropiere de Damasc. Regimul sirian a fost acuzat ca a comis recent…

- Regimul sirian ramane determinat sa recucereasca enclava rebela Ghouta de Est dupa cinci zile de bombardamente care au provocat moartea a peste 240 de civili, in timp ce ONU examineaza un proiect de rezolutie ce prevede un armistitiu de 30 de zile in toata Siria, transmite AFP. Dupa o…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a informat, vineri, ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola în România raportate pâna vineri este 10.749, din care 38 de decese. În saptamâna 5 – 9 februarie au fost raportate…

- Cel putin 23 de civili, printre care patru copii, au fost ucisi luni in Siria in lovituri aeriene intreprinse de fortele regimului impotriva mai multor localitati din regiunea Ghouta de Est, controlata de rebeli, a comunicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Cele…

- Un avion de vanatoare rusesc a fost doborat sambata dupa-amiaza de catre rebelii sirieni in estul provinciei Idleb, din nord-vestul Siriei, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) citat de presa internationala. Pilotul a fost ucis. Ministerul rus al Apararii a confirmat ulterior…

- Cel putin 11 civili au murit, vineri, in urma unor bombardamente efectuate de fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebelii din Ghouta de Est, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ula agentiei de presa Reuters.

- Cel putin 11 civili au fost ucisi vineri in Siria in lovituri ale regimului asupra enclavei rebele Ghouta Orientala, situata la est de capitala Damasc, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Aceste noi bombardamente au avut loc in timp ce Damascul…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 26.01.2018 este 10 559 din care 38 de decese. In saptamana 22 26.01.2018 au fost raportate inca 50 cazuri nou confirmate in 13 judete si in municipiul Bucuresti.Rujeola (pojarul) este o boal infecioas care adesea duc...

- Guvernul si opozitia din Siria au convenit vineri asupra unui armistitiu in Ghouta Orientala, zona controlata de rebeli in apropierea Damascului. Astfel, conform unei relatari a televiziunii Al-Arabiya referitoare la negocierile de pace de la Viena, luptele urmeaza sa inceteze la miezul noptii, dupa…

- Numarul total de cazuri de rujeola raportate in Romania de la debutul epidemiei si pana vineri a ajuns la 10.423, 116 fiind inregistrate in ultima saptamana, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului de Sanatate Publica (INSP). Cel…

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si au pierdut viata marti in Siria in raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant anuntat de Observatorul sirian pentru drepturile omului…

- Cel putin 17 civili au fost ucisi, sambata, in Siria, in raiduri aeriene ale regimului sirian si aliatului sau Rusia, in Ghouta de Est, enclava a rebelilor care este bombardata aproape in fiecare zi, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, potrivit…

- Peste 18 de civili au fost ucisi, miercuri, in regiunea siriana Ghouta de Est, situata in apropierea Damascului, in urma unor raiduri aeriene desfasurate de aviatia Rusiei, relateaza site ul postului France 24, preluat de Romania TV.Potrivit Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, printre victime…

- Un total de 1.939 de persoane, dintre care 700 civili, si-au pierdut viata in luna decembrie in razboiul din Siria, conform Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a precizat ca, potrivit calculelor sale, este cifra cea mai scazuta de morti, inregistrata intr-o luna, in 2017, transmite…

- In ultima saptamana, au fost raportate peste 100 de noi cazuri de imbolnaviri cu rujeola. Nu a fost vreun alt deces inregistrat. In judetul Alba, de aproximativ trei luni, nu au mai fost raportate noi imbolnaviri. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana la data de 8…

- Raiduri aeriene ruse au ucis in noaptea de marti spre miercuri cel putin 21 de civili, dintre care noua copii, intr-o localitate din estul Siriei, aflata inca in mainile gruparii Stat Islamic (SI), a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza…