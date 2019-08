Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece civili, printre care o femeie si sase dintre copiii ei, au fost ucisi sambata in raiduri aeriene ale regimului de la Damasc si ale aviatiei ruse in nord-vestul Siriei, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), la o zi dupa bombardamentele asupra unei tabere de refugiati…

- Cincisprezece civili, printre care sase copii, au fost ucisi vineri in raiduri aeriene ale regimului si ale fortelor ruse aliate, cei mai multi intr-o tabara de stramutati, in nord-vestul Siriei, a anuntat Observatorul sirian al drepturilor omului (OSDO), relateaza AFP potrivit Agerpres. O lovitura…

- 13 civili, dintre care patru copii, au murit vineri, dupa un atac aerian al Rusiei, un aliat al regimului de la Damasc, asupra unei tabere de persoane stramutate intern, a spus Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, relateaza AFP.Atacul a avut loc aproape de orașul Hass în sudul provinciei…

- Un atac "israelian" a vizat in primele ore ale zilei de miercuri sudul Siriei in razboi, a raportat agentia oficiala siriana Sana, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) referindu-se la tiruri de rachete contra unor "pozitii militare" ale regimului si aliatilor sai, noteaza AFP."Tiruri…

- Cel putin noua civili, intre care trei copii, au fost ucisi marti in raiduri ale regimului asupra provinciei Idlib, in nord-vestul Siriei, a indicat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP. Regimul lui Bashar al-Assad si aliatul sau rus si-au intensificat de la sfarsitul…

- Treisprezece civili, printre care si copii, au fost ucisi de loviturile aeriene purtate in cursul noptii de vineri spre sambata de fortele guvernului sirian in zona Idlib, in nord-vestul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de dpa.Sapte copii si trei…

- In total, 25 de civili dintre care sapte copii si-au pierdut viata in lovituri ale regimului sirian si aliatului sau rus in diferite regiuni din nord-vestul tarii care scapa de sub controlului autoritatilor de la Damasc, a raportat luni Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite…

- ''Castile Albe'', echipele de salvare care isi desfasoara activitatea doar in zonele aflate sub controlul rebelilor, au declarat pentru DPA ca loviturile au vizat periferia estica Khan Sheikhoun si o scoala din oras. Potrivit sefului ''Castilor Albe'', Ahmed Sheikho, 24 de persoane au fost ranite,…