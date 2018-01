Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Jon Paul Steuer, cunoscut pentru rolul din serialul de televiziune „Star Trek", a murit la varsta de 33 de ani, pe 1 ianuarie, cauza decesului nefiind confirmata inca de autoritati, informeaza nme.com.

- Catinca Roman a apelat la ajutorul unui terapeut. Vedeta a vorbit in direct la tv despre o perioada grea prin care a trecut și a dezvaluit cum a reușit sa treaca peste probleme. Sora Oanei Roman a dezvaluit lucruri mai puțin știute de cei acre o cunosc. Aceasta a ajuns intr-un punct in care nu mai era…

- Germanul Oskar Groening, in varsta de 96 de ani, cunoscut drept ''contabilul de la Auschwitz'' si condamnat in calitate de complice la uciderea a 300.000 de persoane, urmeaza sa fie plasat in detentie dupa ce Curtea Constitutionala din Karlsruhe, cea mai inalta instanta germana, a decis ca el este…

- Teo Trandafir a facut un live pe pagina personala de Facebook un interviu cu fiica ei, Maia, in care au vorbit despre fericire, sarbatori si... bani. Vedeta a intrebat-o pe adolescenta ce o face fericita, iar raspunsul a venit instant.

- Visul Irinei Columbeanu de a face Craciunul impreuna cu parintii ei s-a implinit. Afaceristul de la Izvorani si fiica lui si-au facut bagajele si au dat Romania pe America. Cei doi au ajuns deja in casa Monicai Gabor in care locuieste impreuna cu iubitul ei chinez, Mr. Pink.

- Motivul pentru care Anca Neacșu s-a intors in Romania. Fosta artista de la ASIA va petrece Craciunul alaturi de familia ei și este foarte fericita ca poate face asta. Cantareata Anca Neacsu, fosta membra a trupei ASIA, care locyuiește in Turcia, s-a intors in Romania, pentru familia ei. Vedeta s-a…

- Bianca Dragușanu i-a transmis un mesaj categoric fiicei sale, pentru atunci cand va fi mare. Bianca Dragușanu are o fiica, Sofia natalia, din povestea de dragoste pe care o traiește cu prezentatorul de televiziune Victor Slav. Sofia Natalia, care a inceput sa vorbeasca de cateva luni , este dragalașenia…

- National Enquirer a publicat la inceputul lunii trecute un articol care arata ca Sheen l-a violat in anii '80, pe platourile de filmare pentru productia cinematografica „Lucas" (1986), pe actorul Corey Haim, care avea varsta de 13 ani la acea vreme. Potrivit procesului intentat vineri in Los Angeles,…

- Nu este pentru prima oara cand Chris Brown intra in conflict cu fanii sai. Mai nou, starul, care a fost protagonistul unui scandal uriaș atunci cand și-a batut iubita, pe Rihanna, in 2009, a atras din nou atenția asupra lui intr-un mod negativ. Chris o rasfața pe fetița sa in varsta de 3 ani, Royalty,…

- De cand au divortat, Adriana Bahmuteanu si Silviu Prigoana s-au tot plimbat pe la tribunal pentru ca nu s-au inteles sub nicio forma asupra unitatii de invatamant pe care sa o urmeze cei mici, scrie click.ro. Omul de afaceri si-a dorit ca cei doi copiii ai lor sa urmeze cursurile unei scoli private,…

- Adriana Bahmuțeanu este in culmea fericirii dupa ce a caștigat in instanța procesul cu fostul sau soț, Silviu Prigoana, referitor la cei doi baieți ai lor. Prezentatoarea de televiziune Adriana Bahmuțeanu, care de-a lungul vremii și-a facut numeroase operații estetice , radiaza. Vedeta a caștigat in…

- Britney Spears a dat dovada de empatie si dragoste, in momentul cand s-a decis sa picteze un tablou floral, pe care l-a vandut cu 10.000 de dolari. Banii stransi i-a donat victimelor care au supravietuit atacului din Las Vegas.

- Florin Raducioiu, Marian Dragulescu și Catalin Moroșanu sunt primii concurenți la “Guess My Age – Ghicește varsta”. La runda a sasea cei trei au trebuit sa intuiasca varsta lui Petre Roman!

- Fotocredit: Mercedes-Benz Mercedes-Benz a dezvaluit aseara noua generație CLS, sedanul coupe fiind prezentat in premiera mondiala cu ocazia Salonului Auto de la Los Angeles. Cu modificari estetice nu foarte radicale atunci cand vine vorba de exterior, dar cu schimbari majore la interior, noul Mercedes-Benz…

- Simona Halep, in varsta de 26 de ani, iubește tenisul și are, in continuare, planuri mari la acest capitol, insa recunoaște ca iși dorește sa se bucure și de alte aspecte ale vieții. Intr-un interviu acordat pentru Canal 33, tenismena numarul 1 mondial a dezvaluit varsta la care se va retrage din sport…

- "Eram in cel mai bun moment din viata mea profesionala, prezentasem Sanremo, jucasem primul rol principal intr-un film in engleza, ma mutasem la Los Angeles, lucram nonstop, si a aparut ea, minunea mea atat de dorita. Spun minune pentru ca medicii ma asigurasera ca eu nu voi avea copii. Am avut o…

- In 2002, Julia Roberts s-a casatorit cu Daniel Moder. Actrita l-a intalnit pe barbatul acum in varsta de 48 de ani la turnarea filmului "The Mexican", lansat in 2001, in care imparte afisul cu actorul Brad Pitt. Cei doi au impreuna trei copii: gemenii Hazel si Phinnaeus, in varsta de 12 ani, si Henry,…

- Chef Patrizia Paglieri este cunoscuta pentru faptul ca este adepta ținutelor de culoare inchisa, dar nimeni nu a știut care este adevaratul motiv pentru care poarta astfel de haine. Chef Patrizia Paglieri, care este mama unui baiat , este cunoscuta publicului telespectator din Romania din postura de…

- Ajda Pekkan implinește 72 de ani in luna februarie. Varsta ei reușește sa suprinda pe toata lumea, caci vedeta din Turcia pare sa fi descoperit secretul tinereții. Ea are o forma fizica de invidiat, dar și chipul unei tinere, noteaza Mirror.co.uk. Ajda Pekkan este o vedeta din Turcia care a ajuns prima…

- Adela Popescu a devenit mamica in urma cu un an, iar kilogramele in plus acumulate in timpul sarcinii i-au cam dat batai de cap, insa a reusit sa ajunga la silueta de dinainte. Vedeta a facut tot posibilul sa scape de kilogramele in plus pe care le-a acumulat in timpul sarcinii.

- Selena Gomez si The Weeknd s-au despartit din cauza lui Bieber. Cei doi au fost vazuti la biserica, petrecand astfel aproape intreaga zi unul cu celalalt. Este pentru prima data cand au fost fotografiati impreuna, din 2015 incoace. Odata cu aparitia fotografiilor surprinse de paparazzi, fanii au…

- Patru barbați au fost arestati, luni, in legatura cu uciderea celor doi ciobani din Bacau – Costel Cornel Calinciuc, in varsta de 38 de ani, si Constantin Doru Olaru, in varsta de 28 de ani – in Italia. Cei doi romani au fost gasiti... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Bianca Dragușanu a dezvaluit care este una dintre metodele ei de relaxare. Bianca Dragușanu, care este intr-o relație cu prezentatorul de televiziune Victor Slav, este mamica unei fetițe, pe nume Sofia Natalia . Vedeta, care a slabit foarte mult in ultima perioada de timp , a dezvaluit, la emisiunea…

- Jessica Alba va avea un baietel – al treilea copil impreuna cu sotul ei, Cash Warren. Cei doi mai au impreuna doua fete, Honor, in varsta de noua ani si Haven, in varsta de sase ani. Vedeta din ‘Sin City: A Dame To Kill For’ a dat vestea prin intermediul unui mesaj postat pe un […]

- Modelul in varsta de 34 de ani a dezvaluit intr-un interviu pentru harpersbazaar.com care este secretul relatiei perfecte pe care il aplica si in relatia cu noul ei sot, fondatorul Snapchat in varsta de 27 de ani, unul dintre cei mai tineri miliardari din lume. „Bunicul meu m-a invatat ca…

- Andra i-a facut o propunere neasteptata sotului sau! Cantareata i-a spus ca trebuie neaparat sa-si faca tatuaje impreuna, iar sirul dorintelor nu s-a incheiat aici! Vedeta i-a spus lui Catalin Maruta ce trebuie sa-si tatueze el, dar si locul in care vrea sa fie desenul, iar ea isi va face un tatuaj…

- Iulia Vantur se numara printre cele mai apreciate vedete de la noi din tara, este posesoarea unui trup de invidiat, iar cele mai recente imagini nu fac decat sa intareasca si mai mult cele spuse mai sus.

- O romanca in varsta de șapte ani a devenit vedeta in China, unde traiește alaturi de parinții ei. Siena Vușcan, care are numele de scena Xie Na, a participat la mai multe emisiuni de talente, fiind extrem de apreciata de telespectatori. Fiica unor profesori, Siena s-a nascut in Statele Unite, insa la…

- Vedeta „Vocea Cambogiei" San Sreylai, in varsta de 23 de ani, a fost impuscata intr-un salon de infrumusetare din piata Boeung Keng Kang, din apropierea capitalei Phnom Penh. Politistii cred ca ucigasul finalistei „Vocea Cambogiei” este fostul ei sot, in varsta de 53 de ani, care dupa ce a…

- Durere cumplita la „Voce”! O vedeta a mega-competitiei muzicale a fost impuscata de fostul sot. Vedeta „Vocea Cambogiei” San Sreylai, in varsta de 23 de ani, a fost impuscata intr-un salon de infrumusetare din piata Boeung Keng Kang, din apropierea capitalei Phnom Penh. Politistii cred ca ucigasul finalistei…

- Ce face Ilinca Vandici inainte de nunta. Vedeta le-a aratat fanilor cum iși ocupa timpul și cum se pregatește pentru marele eveniment. Cu doar doua zile inainte de a se casatori religios si de a-si boteza copilul, Ilinca Vandici a dat o fuga la salon si a facut anuntul pe Facebook. Fanii au felicitat-o…

- DJ Wanda traieste o perioada dificila din viata ei. Dupa ce a fost la mai multi medici in Romania, de la care a primit tot atatea raspunsuri despre boala de care sufera, ea a aflat diagnosticul corect in Turcia. Vedeta a marturisit ca la un moment dat a ajuns si in cabinetul unui psihiatru, dupa ce…

- Dj. Wanda s-a intors in țara, dar cu vești proaste. Vedeta a fost așteptata la aeroport, unde a facut declarații. Aceasta a ținut sa precizeze ca va face in curand dezvaluiri despre boala ei. Dj Wanda a ajuns in țara in lacrimi și extrem de emoționata. Vedeta a fost internata intr-un spital din Turcia,…

- O cunoscuta prezentatoare din Egipt a aparut, în direct, cu urme vizibile de violenta pe fața. Daca, inițial, vedeta TV a dat de înțeles ca ar fi fost victima violenței domestice, ulterior ea a facut un anunț care i-a pus pe toți pe gânduri. Potrivit Al Arabiya,…

- Joi, 12 octombrie, de la ora 21.15, in prima ediție a celui mai simpatic show al toamnei, “Aici eu sunt vedeta”, actorul Andrei Duban va fi pus in dificultate de fiul sau, Armin, in varsta de doar cinci ani.