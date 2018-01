Stiri pe aceeasi tema

- Fortele armate din estul Libiei au acuzat duminica Turcia de sustinerea terorismului, informeaza Xinhua. "Vom pedepsi Turcia si toate firmele ei. Contractele lor in Libia nu mai sunt valabile", a declarat Ahmad Al-Mismari, purtator de cuvant al armatei. Mismari a afirmat ca…

- Un militant al gruprii teroriste Stat Islamic s-a predat inaintea unui atentat, cu tot cu masina capcana, scrie digi24.ro.S-a intamplat in Libia, in apropierea localitatii Misrata, fost bastion al gruparii jihadiste pana in 2016.

- Autoritațile franceze au reușit, in 2017, dejucarea a 20 de atentate teroriste, a anunțat ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, care a prezentat un bilant privind interventia si masurile luate de autoritati privind amenintarile terorismului. Oficialul a precizat ca nu a existat niciun teritoriu…

- Teroristii au semanat teroare si in anul 2017. Masacre au fost peste tot in lume, de la Orientul Mijlociu si Africa, pana la Europa si Statele Unite. Potrivit portalului "The Religion of Peace", 2017 a fost mai sangeros decat anul precedent.

- Un autobuz s-a prabușit intr-o prapastie de aproximativ 90 de metri adancime intr-un loc cunoscut sub numele de „Curba Diavolului”, potrivit Associated Press. Potrivit ultimelor informații, autobuzul a fost lovit de remorca unui tractor, iar pasagerii nu au mai avut nicio șansa. 48 de oameni și-au…

- Peste 8.000 de politisti si peste 100 de caini de serviciu au fost la datorie, in ultimele ore ale anului 2017, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente ce ar putea afecta siguranta cetatenilor. Politistii au intervenit la peste 2.600 de ...

- Maria Ghiorghiu a devenit una dintre cele mai apreciate prezicatoare din Romania dupa ce a anticipat dezastrul de la clubul Colectiv. Pe blogul personal, aceasta trage un nou semnal de alarma si sustine ca trebuie sa ne asteptam la un lant de atentate teroriste in viitorul apropiat. Maria Ghiorghiu…

- Primarul Ion Georgescu a facut bilantul actiunilor pe 2017. Pe langa bilantul acestui an, Ion Georgescu a vorbit si despre cea mai mare temere a loccuitorilor orasului si anume acela al costurilor taxelor si impozitelor. Edilul din Mioveni a subliniat ca nu va urma modelul primarului din Pitesti…

- Furnizorul de energie MET Romania isi propune pentru anul viitor o cifra de afaceri de pana la 170 milioane euro, in crestere cu peste 13%, la o cantitate de 1,7 TWh energie livrata, mai mare tot cu peste 13%, a declarat marti Petre Stroe, directorul general al companiei. ”Bilantul acestui an presupune…

- Organizatia Statul Islamic (SI) a amenintat ca va comite atacuri teroriste pe teritoriul SUA ca raspuns la decizia presedintelui american Donald Trump privind recunoasterea orasului Ierusalim drept capitala a Israelului, a anuntat joi gruparea jihadista pe unul dintre conturile sale de social media,…

- Dezbaterea a durat timp de mai bine de doua ore in cadrul unui dineu cu usile inchise la care au luat parte liderii tarilor membre UE si care nu a facut obiectul unor concluzii scrise, la finalul primei zile a summitului de la Bruxelles."Punctele de vedere ale unora si ale altora nu s-au…

- Intr-un mesaj postat pe un cont al sau de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, gruparea SI a anuntat ca va realiza operatiuni pe teritoriul american si a aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil si un detonator. ''Vom realiza mai multe operatiuni pe teritoriul…

- Organizatia Amnesty International (AI) a acuzat guvernele europene de complicitate in tinerea in detentie a migrantilor in conditii ingrozitoare in Libia, denuntand in special ajutorul acordat garzilor de coasta libiene implicate in traficul de fiinte umane, transmit AFP si DPA. 'Guvernele europene…

- Rusia a dejucat atentate care urmau sa fie comise, inclusiv de atacatori sinucigasi, in perioada sarbatorilor de iarna, dar si in timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale de anul viitor.

- Poliția australiana a avertizat impotriva unei potențiale escaladari a atacurilor teroriste la sfarșitul anului, in timp ce la Melbourne - unde in ianuarie șase oameni au murit intr-un atentat cu mașina - are loc o reuniune internaționala pentru combaterea terorismului, relateaza Xinhua și EFE.Ross…

- Doi civili și un kamikaze au murit luni intr-un atentat sinucigaș produs intr-o moschee din nordul extrem al Camerunului, unde atacurile imputate jihadiștilor nigerieni din Boko Haram sunt frecvente, transmite AFP, care citeaza surse concordante."Un kamikaze s-a aruncat in aer in aceasta…

- ”Vom mentine angajamentul nostru pe teren atat timp cat este necesar, pentru a ne sustine partenerii si a impiedica reintoarcerea gruparilor teroriste in aceasta tara. Sprijinul SUA nu se va incheia pana cand Stat Islamic nu va fi complet infrant”, a afirmat purtatorul de cuvant al Pentagonului.…

- Organizația Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a acceptat, joi, la reuniunea de la Viena, sa extinda pâna la sfârșitul lui 2018 acordul privind reducerea producției, transmite Reuters citata de Agerpres. Acordul are ca scop susținerea prețului țițeiului. Actualul acord,…

- Jurnalistii de la RISE Moldova au realizat o investigatie in care arata cum avioane cu numere de inmatriculare moldovenesti au fost fotografiate in Libia in timp ce transportau militari, bani si echipament pentru Armata Nationala din estul Libiei (ANL). RISE Moldova a identificat si cine sunt moldovenii…

- Liderii a noua țari europene și africane, precum și ONU, Uniunea Europeana (UE) și Uniunea Africana (UA) au decis sa efectueze "operațiuni de evacuare de urgența in urmatoarele zile sau saptamani" a migranților victime ale traficanților in Libia, a anunțat miercuri președintele francez,…

- Presedintele american, Donald Trump, il va primi vineri, la Casa Alba, pe premierul Libiei, Fayez al-Sarraj, transmite Reuters. Cei doi oficiali vor discuta despre cooperarea antiterorista si modalitatile de dezvoltare a relatiilor bilaterale, a anuntat miercuri Casa Alba, conform Agerpres.Libia…

- Pompierii greci au descoperit luni cadavrul ultimei persoane date disparute dupa inundațiile din 15 noiembrie care au afectat regiunea Attica din apropierea capitalei și al caror bilanț a urcat la 23 de morți, scrie agerpres.

- Libia reprezinta principalul punct de plecare pentru majoritatea migrantilor africani care incearca sa ajunga in Europa. Contrabandistii ii imbarca de obicei in barci gonflabile subtiri care se scufunda adesea. Cei mai multi migranti sunt salvati de ambarcatiuni internationale si dusi in Italia, unde…

- Președintele Egiptului Abdul Fattah al-Sisi a promis sa raspunda cu „forța maxima” dupa ce peste 200 de oameni au fost uciși, vineri, intr-o moschee din Peninusla Sinai in timp ce erau la rugaciune, scrie BBC News. Armata egipteana a anunțat ca a efectuat mai multe raiduri aeriene deasupra unor ”ținte…

- Tortura, violurile și sclavia carora le-au cazut victime mii de migranți africani in Libia, practici denunțate acum cu voce tare de catre lideri occidentali și africani, erau totuși de mult timp cunoscute, au indicat organizații neguvernamentale și analiști, care au tras un semnal de alarma de luni…

- Atentatul a avut loc langa o piața din orașelul irakian Tuz Khurmatu, in care locuiește populație araba, kurda și turkmena, informeaza Al Jazeera.Tuz Khurmatu este o localitate disputata de guvernul irakian și guvernul regional kurd.Acest oraș a fost supus unor ciocniri violente,…

- Americanii și-au indemnat cetațenii care vor calatori in Europa la prudența. Potrivit Departamentului de Stat al SUA exista un risc in ceea ce privește atentate teroriste in perioada sarbatorilor de iarna Potrivit Daily Mirror, Departamentul de Stat „ii atentioneaza pe cetatenii americani…

- Cel puțin 15 oameni și-au pierdut viața in urma unor inundații puternice care au au avut loc in doua localitați din apropiere de Atena. Ploile torențiale au provocat un adevarat prapad, aducand șuvoaie de noroi. Situația este grava in Mandra, Nea Peramos și Megara, aflate la vest de capitala Greciei,…

- Controlul asupra ultimului oras important din Siria care era ocupat de militantii retelei teroriste Stat Islamic a fost preluat de armata siriana si aliatii sai, a anuntat, miercuri, un comandant al aliantei militare care il sprijina pe Bashar al-Assad, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters,…

- Bilantul victimelor provocate de taifunul Damrey in Vietnam a urcat la 61 de decese, in contextul in care ploile abundente continua sa cada si alte 28 de persoane sunt date disparute, au anuntat luni autoritatile locale.

- SPP vrea sa cumpere mai multe limuzine pentru transportul demnitarilor, parte dintre acestea urmând sa fie blindate, dar si autovehicule speciale de interventie antiterorista, reiese de pe portalul de licitatii electronice SEAP.

- Sase bombardiere ruse de tip Tupolev Tu-22M3 au atacat, miercuri, pozitii teroriste in provincia siriana Deir ez-Zor, anunta Ministerul rus al Apararii, citat de site-ul agentiei Tass. Bombardamentele au vizat pozitii teroriste din zona Abu Kamal. "Sase avioane Tupolev Tu-22M3…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni arestarea in Libia a lui Mustafa al-Imam, implicat in atacul impotriva personalului diplomatic american la Benghazi, in 2012, soldat cu patru morti, intre care ambasadorul SUA, Christopher Stevens, informeaza AFP. "Ieri (duminica), la ordinele mele,…

- Președintele american Donald Trump a anunțat luni arestarea in Libia a lui Mustafa al-Imam, implicat in atacul impotriva personalului diplomatic american la Benghazi, in 2012, soldat cu patru morți, intre care ambasadorul SUA, Christopher Stevens, informeaza AFP. "Ieri (duminica), la…

