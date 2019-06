SIPRI: Rusia și SUA își modernizează arsenalele nucleare Numarul de focoase nucleare din lume a scazut cu 600 de unitați la inceputul anului 2018, fiind astazi de 13.865 de unitați. In același timp, țarile cu arme nucleare continua sa le modernizeze sau declara astfel de intenții, se spune in raportul Institutului Internațional de Cercetare a Pacii de la Stockholm (SIPRI). Dintre cele aproape […] Citeste articolul mai departe pe reportervirtual.ro…

