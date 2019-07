Stiri pe aceeasi tema

- SOCANT…Tuchendre Calin, un barbat in varsta de 34 de ani, din localitatea Pușcași, și-a incheiat socotelile cu viața dupa ce și-a secționat artera jugulara cu un cuțit. Incidentul, de o cruzime ieșita din comun, a avut loc cu puțin timp in urma . La fața locului a fost alocata o ambulanța tip C, aparținand…

- TRAGIC…O femeie in varsta de 64 de ani, din localitatea Deleni, a murit marți noaptea dupa ce a suferit un infarct ca urmare a unui telefon prin care era anunțata ca nepotul ei a suferit un accident. Dupa ce a stat de vorba cu “doctorul”, care a anunțat-o ca trebuie sa plateasca 20.000 de lei [...]

- Maria Elena P., o tanara de 19 ani din Priponesti, judetul Galati, a murit impreuna cu prietenii ei. Tanara se afla in mașina ce a provocat accidentul de sambata noapte din Vaslui, in care și-au pierdut viața cinci tineri.

- Cinci persoane au murit și șapte au fost ranite grav, in timpul nopții de sambata spre duminica, in urma unui accident intre trei mașini, produs pe Drumul European 581, in zona localitații Badeana, județul Vaslui.Potrivit ISU Vaslui, accidentul s-a produs pe Drumul European 581, pe raza localitații…

- Crima infioratoare in judetul Vaslui. Intr-un acces de furie, un barbat de 52 de ani si-a ucis nevasta cu o coasa, potrivit stirileprotv.ro.Plina de sange si cu ultimele puteri, femeia s-a tarat pana la poarta unei vecine, care a sunat ingrozita la 112. Victima n-a putut fi salvata insa.…

- UPDATE: Barbatul care si-a pus capat zilelor in aceasta dimineata se numeste Neculae Munteanu, are 31 de ani si este din municipiul Vaslui. Acesta locuia la blocurile de pe strada Castanilor, impreuna cu cei doi parinti si un frate mai mic. Deocamdata nimeni nu stie motivul pentru care barbatul a ales…

- AFACERE… Trupul taximetristului nu a fost ridicat de masina de la Medicina Legala, ci de masina funerara a autopsierului Spitalului Judetean. DRAMA… Nimeni nu intelege ce a fost in mintea tanarului Robert Agafitei, din Vaslui, un barbat de 31 de ani care s-a sinucis in apartamentul in care locuia cu…

- Adolescenta de 15 ani care s-a stins din viața dupa ce a fost diagnosticata cu meningita fusese gasita de polițiști in subsolul unui bloc din municipiul Vaslui și dusa intr-un centru pentru copiii strazii.