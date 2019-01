Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Alba si-a pus capat zilelor marti seara, dupa ce a sarit de la fereastra camerei sale de hotel, de la etajul 15. Acesta abia se cazase la hotelul de lux din Capitala. Corpul tanarului a fost gasit pe terasa de la etajul 3.

- Surse din cadrul Poliției Capitalei sustin ca barbatul s-ar fi aruncat de la etajul 3, imediat dupa ce ar fi inchiriat o camera. Cazul a fost preluat de Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei. A fost gasit mort in camera de hotel. Politia a anuntat SINUCIDERE, iar familia da in judecata…

- Marti seara, un barbat s-a aruncat de la etajul 3 al unui hotel de lux din Capitala. Echipajele ISU sosite la fata locului l-au resuscitat, insa fara succes. Cazul a fost preluat de Serviciul Omoruri din cadrul Politiei Capitalei.

- Un barbat s-a aruncat, marți seara, de la unul dintre etajele hotelului Intercontinental din Capitala și a murit, echipajele incercand fara succes resuscitarea acestuia, informeaza reprezentanții ISU București-Ilfov. Cazul a fost preluat de Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei, transmite…

- Scene cumplite petrecute sambata dimineața, in Constanța. Un barbat in varsta de 31 de ani a vrut sa iși puna capat zilelor, aruncandu-se de la etajul doi al unui hotel. Din primele informatii este vorba despre un cetatean ucrainean, in varsta de 31 de ani. Barbatul a fost transportat in stare grava…

- Un barbat de 50 de ani din localitatea Ciupercenii Vechi, judetul Dolj, se afla in stare grava, dupa ce marti dupa-amiaza s-a aruncat in gol de la etajul al doilea al Spitalului Judetean de Urgenta din...

- Pompierii intervin, sambata dimineata, pe strada Nicolae Titulescu din Capitala, pentru a stinge un incendiu produs la etajul opt al unui bloc, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov, care mai precizeaza ca nu sunt persoane surprinse.

- Mai devreme, venise la fata in vizita, dar au inceput sa se certe. Pana si vecinii au auzit scandalul. Ei spun ca, la un moment dat, baiatul chiar a amenintat-o pe prietena sa ca o omoara.