Sinucidere cu antigel: tânărul a murit la spital după două zile Totodata, a suferit si un stop cardio-respirator, insa a raspuns la manevrele de resuscitare, fiind ulterior intubat oro-traheal si ventilat mecanic. Ulterior a fost transferat la Spitalul „Dr. C.I. Parhon" pentru a primi tratament de specialitate, unde in noaptea de marti spre miercuri s-a stins din viata, in ciuda eforturilor depuse de catre medici. Acestia sustin ca a inghitit o cantitate foarte mare de antigel, de aproximativ 200 ml. „A ajun (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

