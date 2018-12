Sinteza pricipalelor modificari legislativ-fiscale din noiembrie 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvați Romania a lansat un proiect legislativ privind acordarea unor facilitați fiscale pentru investitorii și companiile din sectorul petrochimiei. Potrivit expunerii de motive, industria petrochimica a scazut foarte mult in ultimii ani și este nevoie de relansarea ei, mai ales in condițiile…

- Cele mai mari temeri ale romanilor cu privire la locuinta sunt incendiile, cutremurele si spargerile, dar mare parte dintre ei nu isi iau niciun fel de masura de siguranta si preventie, statisticile aratand ca unu din 10 romani a facut in locuinta sa modificari care pot afecta structura de rezistenta…

- "Am fost nevoiti sa facem niste modificari la Regulament. Trebuie sa spun ca am avut o opinie total separata, pentru ca eu am sustinut ca nu vreau sa facem ca la Camera Deputatilor, dar trebuie sa asimilam modalitatea de vot de la Camera cu cea de la Senat. Dupa cum ati vazut, avem aparate noi, s-au…

- Reprezentanții operatorului de salubritate menajera, RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, anunța ca a facut anumite modificari in programul de colectare a deșeurilor in municipiul Arad. Modificarea...

- Casa de tuning ABT Sportsline a pregatit un kit de exterior și un pachet de performanța pentru Audi A8. Imbunatațirile pregatite de tunerul german sunt disponibile incepand cu finalul lunii noiembrie și pot fi comandate și separat. La nivel estetic, ABT Sportsline propune un spoiler frontal ușor modificat,…

- Consilierii judeteni au aprobat saptamana trecuta un proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Maramures. Astfel, in expunerea de motive care a stat la baza proiectului se arata, printre altele, ca “modificarea…

- Modificari noi la Legea referendumului. De aceasta data este vorba de un proiect legislativ care prevede introducerea utilizarii Sistemului Informatic de Monitorizare a Prezentei la Vot, pentru impiedicarea unor posibile fraude, susțin inițiatorii actului normativ. Proiectul legislativ este justificat…

- Senatul a adoptat, luni, Legea offshore, care stabileste modul de exploatare a gazelor din Marea Neagra, proiectul fiind adoptat cu noi amendamente. Initiativa legislata a fost adoptata in urma cerererii de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis.