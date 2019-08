Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru recuperarea bunurilor infractionale a aplicat sechestru pe bunuri in valoare de peste un 1, 2 milioane de lei in baza delegatiilor procurorilor.CNA a pornit 4 cauze penale pe fapte de corupție.

- Inspectorii ANAF au descoperit in primul semestru al anului romani cu venituri suplimentare nedeclarate de 89.629.312 lei (circa 20 milioane euro), potrivit unui raport al ANAF. Inspectorii ANAF au facut 17 sesizari penale, dupa verificarea a 123 de persoane fizice. Impozitul pe venit si obligatii fiscale…

- Inspectia Muncii a aplicat amenzi in valoare de 8,077 milioane lei (1,711 milioane de euro) in perioada 17 - 28 iunie 2019, 6,093 milioane de lei reprezentand sanctiuni pentru munca nedeclarata. "Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 17 - 28 iunie 2019, actiuni de control in urma carora s-au aplicat…

- Saptamaa trecuta, 17 persoane au fost arestate in dosarele CNA. 16 se afla in penitenciare, iar una este in arest la domiciliu. In perioada vizata, Agentia pentru recuperarea bunurilor infractionale a aplicat sechestru pe bunuri in valoare de 700.

- Pe parcursul saptamanii trecute, Centru Național Anticorupție a arestat 19 de persoane1. CNA a transmis procurorilor 20 de cauze penale pentru solutionare, iar 10 dosare au ajuns in instanta de judecata.2.

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a lansat, miercuri, o noua sesiune de cereri pentru finanțarea grupurilor de producatori din sectorul agricol și cel pomicol in valoare totala de 13 milioane de euro, potrivit mediafax.Fondurile vor fi acordate prin programul Programului Național…

- Agentia de recuperare a bunurilor infractionale a aplicat sechestru pe bunuri si conturi in valoare de 3.000.000 de lei. Datele au fost prezentate de CNA, in cadrul sintezei saptamanale. In prezent, Agentia are in procedura 108 in privinta a 320 de subiecti.