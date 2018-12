Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru al Educatiei, Ecaterina Andronescu, vrea sa renunte la manualul unic întrucât, spune ea, manualele nu s-au ridicat la standardele cerute. ”Manualul unic nu a fost o decizie tocmai fericita. Faptul ca manualele au aratat asa ar…

- Eugen Teodorovici nu a sesizat prezenta nedorita din spatele lui si si-a continuat declaratiile de presa, in care a prezentat ordonanta de infiintare a fondurilor suverane de dezvoltare si investitii. Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, Ordonanta de urgenta pentru infiintarea Fondului Suveran…

- Guvernul a aprobat, vineri, un proiect de ordonanta de urgenta care stabileste cadrul legal de acordare a salariului minim pe economie diferentiat in functie de studii si vechime, potrivit unor surse guvernamentale citate de Agerpres.roOUG aduce modificari la Codul muncii si introduce definitia de salariu…

- Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta care va pune in acord legile justitiei cu recomandarile Comisiei de la Venetia, a anuntat, luni, premierul Viorica Dancila. "Cele trei legi ale justitiei au fost modificate de Parlament, iar aceste modificari au fost validate de Curtea Constitutionala si asigura…

- PNL a depus, marti, la Camera Deputatilor, o propunere legislativa de modificare si completare a Legii CCR, principala schimbare pe care o doresc liberalii fiind sesizarea din oficiu a Curtii Constitutionale in cazul in care se adopta o Ordonanta de Urgenta.

- Vicepremierul Paul Stanescu a vorbit vineri, in CExN al PSD de la Parlament, despre riscurile juridice pe care și le-ar asuma Guvernul prin emiterea oricarei odonanțe de urgența (OUG), au declarat pentru MEDIAFAX mai multe surse din partid.Potrivit surselor citate, Paul Stanescu, vicepremier…

- In ultima ședința de Guvern s-au adoptat actele normative necesare organizarii Referendumului pentru reviziuirea Consituției. Cu toate ca Referendumul a fost convocat pentru ca in Constituție sa se specifice in mod clar ca familia este formata dintre un barbat și o femeie, intrebarea la care vor…

- Guvernul se intruneste in sedinta, luni, la ora 16.00, anuntul fiind facut dupa decizia Curtii Constitutionale, care a stabilit ca legea de revizuire a Constitutiei adoptata saptamana trecuta de Senat, in calitate de for decizional, si care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita…