Stiri pe aceeasi tema

- "Joi, 5 septembrie 2019, la sediul Episcopiei Devei si Hunedoarei, sub presedintia Inaltpreasfintitului Parinte Laurentiu, Arhiepiscopul Sibiului si Mitropolitul Ardealului, s-au desfasurat lucrarile sedintei Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului. In cadrul sedintei Sinodului mitropolitan,…

- Episcopiei Devei și Hunedoarei, sub președinția Inaltpreasfințitului Parinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, s-au desfașurat lucrarile ședinței Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului.In cadrul ședinței Sinodului mitropolitan, ierarhii prezenți au luat…

- Sinodul Mitropoliei Ardealului a deci, joi, ca parintele Arsenie Boca sa devina sfant, iar in acest sens va propune dosarul de canonizare Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, potrivit unui comunicat de pr...

- Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia deruleaza cercetari pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa, distrugere din culpa, nerespectare a masurilor de securitate in munca si neluare a masurilor legale de sanatate si securitate in munca in cazul exploziei soldata cu decesul unei femei…

- Cu dragoste parinteasca, binecuvantam pe toti elevii, parintii si cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, la inceputul anului scolar 2019-2020. Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a declarat anul 2019 ca An omagial al satului romanesc (al preotilor, invatatorilor si primarilor…

- Elevii hunedoreni pot beneficia de bursele “Arsenie Boca” . Incepand din toamna anului 2013, Fundația „Cuvantul care zidește” a Episcopiei Devei și Hunedoarei a acordat, prin concurs de dosare, cate 10 (ulterior 20) burse școlare anuale, pentru elevii de gimnaziu și cei de liceu, in cuantum de 200…

- Parohia Nadaștia de Sus a fost alaturi de copiii și varstnicii din Centrele sociale ale municipiului Hunedoara. Parohia Nadaștia de Sus a donat Centrului multifuncțional pentru persoane varstnice Hunedoara și Centrului specializat pentru copii cu dizabilitați Hunedoara produse de curațenie…

- In ziua de 25 martie 2018, la Catedrala Mitropolitana din Iași, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane l-a trecut in randul sfinților pe Moș Gheorghe Pelerinul, originar din localitatea Șugag. Recunoscut de catre credincioși ca fiind un propovaduitor, prin viața și prin cuvant, al Evangheliei lui…