- Cateva sute de politisti irlandezi ar putea sa fie desfasurati la frontiera cu Irlanda de Nord, in cazul in care Regatul Unit paraseste Uniunea Europeana (UE) fara acord, la sfarsitul lui martie, dezvaluie in editia de joi cotidianul The Irish Independent, relateaza Reuters.

- Premierul britanic, Theresa May, a declarat miercuri ca tentativele unor parlamentari de a se folosi de procedurile puterii legislative pentru amanarea momentului Brexit nu rezolva problema de fond a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmite Reuters preluata de Agerpres. "Ceea…

- Sustinatorii apartenentei Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Uniunea Europeana si-au stabilit strategia prin care parlamentul de la Londra poate forta guvernul sa solicite un nou referendum asupra Brexitului. Cu mai puțin de trei luni înainte de ieșirea oficială…

- Premierul britanic Theresa May urmeaza sa-i avertizeze luni pe parlamentari privind "pagubele ireparabile" pe care le-ar putea provoca, in opinia ei, un al doilea referendum privind Brexitul, relateaza AFP si Reuters.

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, a declarat ca un al doilea referendum pentru Brexit este o optiune pentru viitor, mai degraba decat pentru prezent, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. Laburistii au afirmat ca nu vor sustine…

