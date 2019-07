Stiri pe aceeasi tema

- Petrocub-Hancesti s-a impus in deplasare cu 1-0 in fata noupromovatei Codru Lozova in etapa a 12-a a Diviziei Nationale de fotbal.Singurul gol al partidei a fost marcat de Vadim Gulceac in minutul 50 din penalty. Tot cu 1-0 Dinamo-Auto Tiraspol a invins pe Speranta Nisporeni.

- Locuitorii Capitalei vor circula in cel mult doi ani cu 100 de tramvaie moderne si 100 de autobuze electrice, la care se vor adauga alte 230 de tramvaie si autobuze hibrid, a declarat, miercuri, Aura Raducu, director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov…

- Mihaela Constantinescu, prima soție a indragitului interpret de muzica ușoara Mihai Constantinescu, are un mare regret in ceea ce privește mariajul pe care l-au avut, acela cpa nu au avut copii impreuna. Mihaela Constantinescu și Mihai Constantinescu s-au cunoscut pe vremea cand ea avea 12 ani, iar…

- Ministrul Transporturilor ameninta cu demiteri in masa: o luna pentru finalizarea podului de la km 36 al A1. Duminica, 12 mai 2019, Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc și directorul general CNAIR au verificat stadiul lucrarilor de reparație a parții carosabile pe podul de peste raul Argeș, de la km.…

- Ernesto Valverde a anuntat lotul Barcelonei pentru returul din semifinalele Ligii Campionilor cu Liverpool. Desi catalanii s-au impus cu 3-0 in mansa tur, tehnicianul a deplasat in Anglia toti jucatorii de valoare. Singurul care lipseste este Ousmane Dembele, din cauza unor probleme medicale, potrivit…

- Adrian Ilie (45 de ani) e impresionat de evoluțiile pe care Ianis Hagi (20 de ani) le-a avut in acest sezon la Viitorul. CFR Cluj-Viitorul e luni, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 3, TV Digi Sport 1 și Look Sport. „Imi place foarte mult de Ianis Hagi. E singurul jucator…

- ALBA IULIA PE PRIMUL LOC – la 100 de ani de la Marea Unire, pentru prima data in istoria alegerilor europarlamentare, un albaiulian este pe primul loc CANDIDATI TINERI – cea mai scazuta medie de varsta dintre toate partidele FARA PENALI – singura lista de partid cu 43 de candidati cu adevarat curati…

- Luna trecuta, scheletul unui pui de Tyrannosaurus rex, cel mai probabil singurul din lume, a fost scos la vanzare pe platforma eBay, pretul fiind stabilit la 2.95 milioane de dolari, relateaza The Guardian. De asemenea, oferta publicata pe eBay este insotita de o descriere pe cinste. „Cel mai probabil…