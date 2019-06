Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața a avut loc un accident de circulație in orașul Novaci, un autoturism a parasit partea carosabila și a cazut in raul Gilort de la aproximativ 5 metri inalțime, in interior fiind 4 persoane. La fața locului s-a deplasat descarcerarea pentru scoaterea victimelor din autoturism și echipaje…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident care s-a petrecut, marti, in judetul Prahova, in localitatea Potigrafu. Una dintre victime, in stare mai grava, a fost preluata de un elicopter SMURD si transportata la un spital din Capitala.

- Incident grav, sambata dupa-amiaza, in judetul Iasi. O femeie care facea parapantism a cazut in gol de la circa 15 metri inaltime. Impactul cu solul i-a produs leziuni multiple, astfel ca a avut nevoie de prezenta cadrelor medicale. Dupa ce a fost ajutata de medicii ajunsi la locul incidentului, tanara…

- O fetita de 7 ani a murit in urma accidentului produs pe DN 13, judetul Brasov, dupa ce o masina s-a rasturnat intr-un parau si a cazut pe plafon. Sora sa de doi ani a fost preluata de un elicopter SMURD si va fi transportata la un spital din Targu Mures, iar parintii sunt transportati […] The post…

- Un accident grav a avut loc duminica dimineata in comuna argeseana Lunca Corbului, pe DN 65 care leaga Pitestiul de Slatina. In urma ciocnirii dintre un tir si un autoturism trei persoane au fost ranite. Pentru una dintre ele a fost nevoie de interventia unui elicopter SMURD.

