Ion Țiriac a ajuns subiect in presa din Croația la 80 de ani. In cadrul unui amplu material se explica cum a reușit omul de afaceri sa devina cel mai bogat sportiv din istorie. Site-ul 100posto.hr scrie ca Ion Țiriac este singurul sportiv din istorie care a depașit pragul de un miliard de euro. De asemenea, croații mai scriu ca, din punct de vedere financiar, Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic nu se pot compara cu fostul jucator de tenis roman care a reușit sa caștige un singur turneu in cariera la simplu și 22 la dublu. „Acesta este cel mai bogat sportiv din istorie. Cei trei se…