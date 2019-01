Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general de la Paris, Remy Heitz, a prezentat filmul atentatului terorist de la Strasbourg comis, marți seara, de Cherif Chekatt, un tanar de 29 de ani, care a deschis focul in zona targului de Craciun din orașul francez. Heitz a declarat ca, in cursul dimineții de marți, s-au facut percheziții…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a condamnat vehement, duminica, vandalizarea Arcului de Triumf din Paris in cursul protestelor violente desfasurate sambata, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax."Nicio cauza nu poate justifica dezonorarea Arcului de Triumf", a…

- Politistii francezi au folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa in Paris pentru a dispersa protestatarii care isi manifesta dezacordul fata de scumpirea carburantilor, in a doua saptamana de manifestatii, relateaza Le Figaro.

- Polițiștii francezi au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apa in Paris pentru a dispersa protestatarii care iși manifesta dezacordul fața de scumpirea carburanților, in a doua saptamana de manifestații, relateaza Le Figaro.Altercațiile dintre forțele de ordine și cetațeni au avut loc in…

- Doua activiste Femen au reusit sa treaca de barierele de securitate de pe Champs-Elysees, duminica, in momentul in care masina in care se afla presedintele american Donald Trump trecea pe boulevard indreptandu-se catre Arcul de Triumf, relateaza Le Figaro.

- Jurnalistul Philippe Lancon, una dintre victimele atentatului terorist de la redactia publicatiei Charlie Hebdo din Paris, a primit premiul Femina pentru roman francez pe 2018, pentru volumul sau "Le lambeau", potrivit Le Figaro.

- O scrisoare prin care poetul francez Charles Baudelaire iși anunța intenția de a se sinucide a fost vanduta pentru 234.000 de euro la o licitație organizata la Fontainebleau, in apropiere de Paris, de casa Osenat, potrivit Le Figaro. Scrisoarea, datand din iunie 1845, a fost vanduta, duminica, pentru…

- O scrisoare de adio semnata de Arthur Rimbaud si adresata surorii sale Isabelle, a fost vanduta la Sotheby's Paris pentru suma de 405.000 de euro, potrivit Le Figaro. Datata 10 iulie 1891, scrisoarea a fost trimisa din spitalul din Marsillia, in anul in care tanarul poet murea.