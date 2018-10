Stiri pe aceeasi tema

- Singurul portavion al Rusiei, Amiral Kuznetov, a fost avariat, marti dimineata, in urma scufundarii unei doc plutitor in apropiere de Murmansk, in cursul incidentului o macara prabusindu-se peste puntea navei, informeaza agentia de stiri Reuters, citeaza mediafax.ro.

- La Șantierul Naval 82 din Murmansk, in nordul Rusiei, s-a scufundat docul plutitor PD-50, unul dintre cele mai mari din lume. Accidentul a avut loc in noaptea de 30 octombrie, cand portavionul ”Admiral Kuznețov” parasea docul. Potrivit SeverPost, totul a fost cauzat de doua macarale care au cazut ca…

- Noua oi imbracate cu veste de presa au fost trimise luni la sediul Novaya Gazeta, la cateva zile dupa ce cunoscutul ziar de investigații a publicat un articol despre crimele la comanda din Rusia, scrie Moscow Times.

- Site-ul de știri rusesc Fontanka a publicat numele unui al treilea ofițer GRU, Sergey Fedotov, care ar fi fost implicat in tentativa de asasinare, in orașul englez Salisbury, a fostului spion Sergei Skripal, scrie Moscow Times.

- Rita Mureșan s-a schimbat mult in ultima perioada. Fosta Miss Romania a depașit suta de kilograme, insa nu pare sa ii pese prea mult de acest lucru, mai ales ca se simte foarte bine in pielea ei. Rita Mureșan a vorbit despre situația ei, dupa ce a fost aspru criticata in acest sens. „Nu este o delasare,…

- Ministrul rus al apararii Serghei Soigu l-a avertizat marti pe omologul sau israelian Avigdor Liberman ca Moscova isi rezerva 'dreptul sa riposteze' dupa doborarea din greseala de catre apararea antiaeriana siriana a unui avion de recunoastere rusesc, cu 15 militari la bord, Rusia considerand…

- La Alba Iulia a functionat in urma cu aproape 220 de ani unul dintre cele mai vechi observatoare astronomice din Transilvania. Una dintre componentele importante ale observatorului a fost ”gnomonul filar”, singurul de acest tip din Romania. Anul 1794 a marcat un moment important pentru istoria astronomiei…