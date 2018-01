Stiri pe aceeasi tema

- Desi au trecut cateva luni de cand bateria de garaje din fata cladirii unde in prezent isi desfasoara activitatea Colegiul National Al. I. Cuza (fosta Scoala nr. 8), a fost pusa la pamant, terenul a devenit un real pericol. Mai sunt doar cateva zile pana incepe scoala, iar elevii vor fi din nou nevoiti…

- Dintre cele trei țari din Vecinatatea Estica, care beneficiaza de regim liberalizat de vize in zona Schengen, situația in Republica Moldova, precum și cea din Ucraina, este cea mai ingrijoratoare, manifestand un declin vizibil in cele mai importante domenii, potrivit Open Media Hub, cu referire la primul…

- Autovehiculul primariei a fost inregistrat video de catre un alt participant la trafic, in timp ce se deplasa duminica trecuta catre municipiul Targu Jiu. Primarul comunei Balanesti, Ovidiul Pungan, a recunoscut ca masina era condusa de sotia sa, dar a spus ca aceasta poate sa conduca masina primariei,…

- Caz socant! Un baietel de 2 ani si 4 luni, din Suceava, a fost gasit mort, sambata, pe un camp, la 100 de metri de granita cu Ucraina. Copilul disparuse de vineri seara de acasa si peste 200 de oameni au pornit pe urmele lui.

- Un caz șocant a ieșit la iveala în orașul Oleksandria, din Ucraina. Polițiștii au gasit doi bebeluși înghețați de vii, în congelatorul unei case. Din primele investigații, cei doi copii par sa fi fost nascuți la aproximativ un an distanța, scrie Mirror. Principala…

- Un barbat despre care se presupune ca ar avea asupra sa dispozitiv exploziv a luat ostatice 11 persoane intr-un oficiu postal din orasul ucrainean Harkov, informeaza Reuters. “Deocamdata nu stim ce vrea”, a declarat purtatorul de cuvant al politiei din Harkov, Iaroslav Trakalov, titreaza News.ro. Noua…

- Un barbat care sustine ca are asupra sa un dispozitiv exploziv a luat ostatice 11 persoane intr-un oficiu postal din orasul ucrainean Harkiv, anunta autoritatile, citate de presa regionala. Cinci ostatici au fost eliberati, anunta surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene.

- Doi locuitori ai capitalei au fost retinuti de procurorii anticoruptie si ofiterii CNA într-un dosar de trafic de influenta, în care acestia sunt banuiti ca ar fi intermediat o afacere cu terenuri din oraselul Codru. Sub pretextul coruperii mai multor functionari, banuitii ar fi cerut…

- Primaria municipiului Galati anunta noul program cu publicul la Directia Generala Impozite, Taxe si Alte Venituri pentru urmatoarele zile. ”Avand in vedere programul anuntat de Trezoreria Statului pentru data de 29.12.2017, se modifica programul cu publicul la Directia Generala Impozite, Taxe si Alte…

- Anul 2017 a fost marcat in judetul Galati prin mai multe premiere la nivel national si local in sanatate, metalurgie, stiinta, turism, seismologie, dotare fluviala si administratie.In luna mai a avut loc prima Conferinta internationala de sanatate mintala din Romania si Sud-Estul Europei, in iunie Administratia…

- Zeci de angajati ai societatii de transport public din Galati, Transurb, protesteaza, marti, in fata Primariei din oras, deoarece nu au primit salariile si primele de sarbatori si au aflat ca plata restantelor ar putea fi amanata pana dupa Craciun. Locuitorii nu sunt afectati de proteste.

- Peste 100 de angajati ai societatii locale de transport public in comun, SC Transurb SA Galati, s-au adunat, marti dimineata, in fata sediului Primariei municipiului, nemultumiti de intarzierea salariilor si de perspectiva de a nu le incasa integral pana la finalul anului. Potrivit liderului…

- Sectia pentru procurori a CSM a anulat, luni, actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara in cazul procurorilor DNA Marius Bogdan Bulancea, Paul Silviu Dumitriu si Jean Nicolae Uncheselu, care au anchetat modul in care a fost adoptata OUG 13. Astfel, Sectia pentru procurori a Consiliului…

- Epopeea bradului adus din Ucraina pentru a fi instalat in Piața Marii Adunari Naționale a luat sfirșit. Compania care a livrat bradul va intoarce Primariei capitalei banii, noteaza NOI.md. Un anunț in acest sens a fost facut de primarul general interimar Silvia Radu in cadrul ședinței de azi a serviciilor…

- Viceprimarul comunei Bubuieci a fost retinut astazi de ofiterii CNA si procurori în dosarul deposedarii Primariei de patru terenuri, prejudiciul cauzat estimându-se la aproximativ 1 000 000 de lei. Acesta se va afla în custodia CNA pentru 72 de ore. Potrivit materialelor…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat vineri ca este gata sa implice experti internationali in ancheta asupra presupusei finantari ruse a activitatilor adversarului sau politic, fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, pe care il acuza ca este in solda Moscovei, informeaza AFP. "Daca…

- Ca urmare a situatiei privind achizitionarea si transportarea bradului de Craciun din Regiunea Ivano-Frankivsk, Ucraina pana la Chisinau, fapt care a adus prejudicii de imagine institutiei Primariei municipiului Chisinau, Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, s-a

- Silvia Radu va semna o dispoziție prin care va cere ca sa fie investigat cum a fost adus bradul din Ucraina. ”Cei care mi-au facut farsa cu bradul din Ucraina, nici nu iși dau seama ca de fapt au facut aceasta farsa locuitorilor capitalei”, a menționat primarul general interimar al Chișinaului in cadrul…

- Pentru a fluidiza traficul in municipiul Suceava, reprezentantii Primariei doresc sa transforme aproape 50 de strazi in drumuri cu sens unic. Printre acestea se numara si principalele bulevarde din oras, care vor fi transformate in strazi cu trei benzi pe acelasi sens si o a patra banda de urgenta.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a reacționat ferm in cazul conflictului izbucnit, sambata dimineața, in Piața Victoriei, unde un grup de protestatari s-a impotrivit angajaților Primariei de a monta schelele necesare pentru targul de Craciun care urma sa aiba loc.

- Alex Porosanu, omul din spatele marilor investigatii criminale din Romania, a cercetat și cazul triplei crime din Apa. In cei 8 ani de cand lucreaza la Institutul Național de Criminalistica, Poroșanu a investigat toate cazurile importante. Incepand de la dispariția Elodiei Ghinescu și pana la tripla…

- Capitala Banatului „se dezbraca” de secrete daca o privești de pe Bega. O plimbare cu unul dintre vaporașele cumparate de Primarie pentru transportul public arata o alta fața a orașului, nevazuta pana acum, direct de pe canal. Atmosfera este calda, liniștita, departe de agitația cotidiana a orașului.…

- Pomul de Craciun, care s-a anunțat ca va fi inaugurat astazi, 1 decembrie, în Piața Marii Adunari Naționala, nu a ajuns înca la Chișinau. Primaria pastreaza tacerea în legatura cu motivele acestei întârzieri și nuci nu precizeaza când va avea loc sarbatoarea de…

- Proprietarul cladirii in care a functionat Primaria municipiului Galati a cerut municipalitatii galatene sa-si ia ”Lupoiaca” din parculetul de langa cladirea din str. Domneasca, nr. 38, deoarece parcul se va inchide. Monumentul este o copie realizata de sculptorul Gheorghe Terescenco, in 1992, dupa…

- Dupa ce in cadrul ședinței operative de astazi, autoritațile locale au declarat ca s-ar putea ca principalul pom de Craciun al țarii sa nu fie amenajat pana la 1 decembrie, reprezentanții Primariei au emis un comunicat de presa in care se anunța ca bradul urmeaza a fi instalat pana la sfarsitul saptamanii…

- Pomul de Craciun care va fi instalat in acest an in Piața Marii Adunari Naționale va fi adus tocmai de la Bucovel, Ucraina. Informația a fost confirmata pentru NOI.md de catre surse din cadrul Primariei capitalei. Pomul va fi adus in Chișinau cu trenul acesta, fiind ales deja de catre un angajat de…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, susține ca Romania ar fi in legitimitate, daca Unirea cu R. Moldova s-ar produce in conformitate cu actul final de la Helsinki, adica prin discuții și negocieri politice. „Romania va fi in legitimitate și aliații noștri vor fi…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a fost condus, pana in octombrie anul acesta, de Giovanni Kessler – un fost procuror italian anti-mafia -, anchetat anul trecut pentru interceptari ilegale și lasat fara imunitate de Comisia Europeana. Kessler a fost acuzat ca a deschis inutil peste 400 de…

- Șapte persoane, dintre care 3 copii din orașul Florești, au ajuns la spital, fiind intoxicați cu monoxid de carbon, noteaza NOI.md. Viața acestora, dar și a altor 80 de persoane a fost pusa in pericol de un incendiu izbucnit in aceasta noapte intr-un camin de pe str. Mihai Viteazul nr.11 din orașul…

- Locatarii unui bloc din Galati, recent reabilitat termic, reclama ca dupa lucrarile care au fost efectuate sub coordonarea Primariei, apa a ajuns sa le curga in case din cauza infiltratiilor de la acoperisul imobilului. Reprezentantii municipalitatii spun ca s-au facut reparatii in urma sesizarilor,…

- Cazul a fost facut public de un medic de la Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” din Galati, iar comentariile internautilor au fost virulente: „Sa nu ne mai miram ca ne pleaca medicii din tara la cat sunt de batjocoriti”.

- Cea de-a 17-a ediție a expoziției-târg „Fabricat în Moldova” se va desfașura între 31 ianuarie și 4 februarie la Moldexpo, cu genericul: „Fabricat în Moldova, fabricat pentru tine”. Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie, a menționat…

- Prețurile apartamentelor din intreaga țara au suferit o creștere vertiginoasa și par ca nu vor stagna aici, piețele locale din unele orașe ajungand la un pas de supraincalzire, in opinia experților in domeniul imobiliar. Pe parcursul ultimului an, la nivel național, prețul solicitat de proprietari…

- Serviciul pentru Migrație al Ucrainei a respins pentru a doua oara, miercuri, cererea fostului președinte al Georgiei, Mihail Saakașvili pentru obținerea statutului de refugiat în Ucraina, informeaza DPA citata de Agerpres. Saakașvili nu a fost ținta unor persecuții politice, torturi…

- Fost slujitor al bisericii din comuna Urechesti, judetul Vrancea, preotul Nicolae Golesteanu este acuzat ca a infiintat o grupare religioasa nerecunoscuta de Biserica Ortodoxa Romana si de Secretariatul de Stat pentru Culte.

- Un cetațean al R. Moldova este documentat de polițiștii de frontiera din Giurgiulești pentru tentativa trecerii ilegale a frontierei moldo-ucrainene. Barbatul de 44 de ani, fiindu-i refuzata traversarea frontierei prin faptul ca avea aplicata interdicție de intrare în Ucraina, a încercat…

- Dragos Bucur, elev in clasa a VIII-a la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin“ din Galati si medaliat cu argint la Olimpiada Nationala de Coregrafie, a impresionat reprezentantii celor mai importante scoli de balet din Germania, Ucraina, Franta, Austria si Croatia, castigand Young Star Ballet Competition,…

- UPDATE 12.40: Procurorul general al României, Augustin Lazar, a declarat, marti, înainte ca Sectia pentru Procurori din cadrul CSM sa ia o decizie în cazul raportului Inspectiei Judiciare în cazul controlului la DNA, ca este „multumit” de activitatea conducerii…

- Un barbat din satul Grigorauca, raionul Sângerei a taiat ilegal 19 arbori de specia salcâm de diferite grosimi, din fâșia de protecție a câmpurilor agricole din extravilanul satului Grigorauca, scrie provincial.md Cazul dat a fost constatat de catre Inspectoratul…

- „Cu toate ca exista sub alt nume inca dinainte de 2004, in urma cu 2 ani Primaria Arad a propus și a adoptat „Regulamentul privind avizarea, executarea, urmarirea si receptionarea calitativa a lucrarilor edilitar-gospodaresti (carosabil, trotuare, platforme, alei si zone verzi) din municipiul Arad”.…

- Circulatia se inchide pe str. Domneasca, intre str. Brailei (Hotel ”Dunarea”) si str. Dimitrie Bolintineanu, miercuri 25 octombrie 2017, intre orele 18.45 si 19.45, cu ocazia organizarii paradei prilejuite de ”Ziua Armatei Romane”, informeaza Biroul de presa al Primariei municipiului Galati.

- Femeia este acuzata ca a devenit islamista dupa accesarea unor website-uri de propaganda ale retelei teroriste Stat Islamic si incepuse sa recruteze alti militanti, in principal femei. Islamista a fost arestata preventiv de agenti ai Garzii Civile, in oraselul Palamos, situat in regiunea…