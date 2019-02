Singurul MINISTRU care face ”băi de mulțime”. Azi a fost la OBOR In aceasta duminica a luat act de unele deficiențe de aprovizionare din camara proprie și s-a indreptat spre piața OBOR cu lista de cumparaturi la indemana. Dpa un bun obicei nu a ezitat sa converseze cu oamenii intalniți, pe teme care le sunt familiare și pe care incearca sa le clarifice - cum ar fi problemele oierilor sau preocuparile fața de calitatea produselor alimentare procesate. Dealtfel, acest subiect a suscitat un interes deosebit, dupa ce ministerul Agriculturii a inițiat o serie de investigații ale organelor specializate referitoare la inlocuirea materiei prime naturale - laptele sau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Și și-a continuat itinerariul duminical la Pitulicea, Buzau, la fermierul Sorin Pana Intr-o vreme in care spiritul protestatar se manifesta in variante pe care iși pune amprenta lipsa de civilizație și in care politicienii incep sa se fereasca de riscantele „bai de mulțime”, Petre Daea, ministrul Agriculturii,…

- Un gard subred si-o gramada de crengi inghetate ii tin de urat "V"-ului de la intrare. Soarele-i rece... Pe calea ferata trece doar timpul. Sinele zac ninse. In statie, un navetist zgribulit cauta transport. Deasupra coloniei, un card de grauri tulbura cerul. Pe ulite, oamenii-s rari. Multi batrani,…

- "Pentru sprijinirea fermierilor s-au introdus si programe noi in acest an, precum sustinerea cultivarii de usturoi in Romania, stiindu-se ca exista o ingrijorare legitima ca pe piata romaneasca nu exista o cantitate suficienta care sa raspunda pretentiilor consumatorilor, aprovizionarea din import fiind…

- Astazi, 10.01.2019, Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare meteorologica de cod galben pentru județele Buzau, Vrancea, Galați, Vaslui, Bacau, Neamț și Iași, fenomenele vizate fiind cele de viscol și depunerea unui strat consistent de zapada. Intervalul pentru care a fost emisa…

- Masina a lovit succesiv un copac, mai multe podete, a zburat prin aer cativa metri si a aterizat cu rotile in sus in curtea unei case, scrie stirileprotv.ro. Doi dintre ocupanti au murit pe loc. Accidentul s-a petrecut pe un drum local, total necirculat la acea ora. Masina, cu volan pe dreapta,…

- Un numar de 51 de autobuze electrice de 12 metri vor fi cumparate de Ministerul Dezvoltarii, care este pregatit sa ofere pana la 141 de milioane de lei(30 de milioane de euro) pentru ele, ceea ce face ca pretul pe unitate sa fie de 588.000 de euro, de peste doua ori mai mult decat varianta medie pe…

- Secția de Pediatrie a Spitalului din Nehoiu, județul Buzau, iși suspenda activitatea din 14 decembrie pana la sfarșitul anului, din cauza ca singurul medic specialist, care este pensionar, dar lucreaza cu contract anual, intra in concediu de odihna, transmite corespondentul MEDIAFAX.Directorul…

- Intalnirea a avut loc inainte de scandalul de la Realitatea TV care a dus la suspendarea lui Bogdan de la postul tv. Sursele FLUX 24 au indicat ca intalnirea ar fi avut loc la restaurantul Zaitoone din nordul Capitalei. Rareș Bogdan are o relația veche cu Gabriel Oprea. Oprea a revenit recent…