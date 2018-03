Stiri pe aceeasi tema

- Iustinian Cotojman are 41 de ani, este jandarm din 2006, iar din luna februarie 2018 a devenit preot onorific. Cand nu imbraca uniforma militara, Iustinian Cotojman oficiaza slujbe religioase la biserica din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Gorj sau la bisericile din judet, la invitatia preotilor.…

- Intrebat daca este mai linistit dupa discursurile de la Congres, Bogdan Chirieac a precizat: "Ma nelinisteste ca se afecteaza independenta justitiei si coalitia de guvernare nu face nimic pentru a intari independenta Justitiei, o lasa asa neindependenta cum este acum. Faptul ca nu se face…

- Doi elevi de clasa a XII-a, de la Liceul Constantin Noica din Alexandria, s-au luat, vineri, la bataie, iar jandarmii care intervenit au gasit la unul dintre acestia un briceag, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Teleorman, Ion Oanta.

- Cele circa 60 de angajate ale Serviciului de Gospodarire a Apelor (SGA) Gorj au primit miercuri, 7 martie, un cadou inedit din partea elevilor Liceului de Muzica si Arte Plastice din Targu Jiu. Elevii, coordonati de profesorul Dumitru Pasare, l...

- Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Gorj, potrivit…

- Accident grav in judetul Gorj, luni dimineața. Accidentul a avut loc in zona localitatii Dragutesti, iar trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj. La locul accidentului au ajuns doua echipaje pentru descarcerare si un…

- Accidentul a avut loc in zona localitatii Dragutesti. La locul accidentului au ajuns doua echipaje pentru descarcerare si un echipaj SMURD, precum si patru echipaje din cadrul Serviciului Judeteam de Ambulanta, care au gasit cinci persoane ranite, dintre care trei incarcerate. Conform…

- Cel mai bogat preot din Romania nu este Preafericitul Daniel, ci un preot onorific, Ciprian Otea, care oficiaza slujbe la Catedrala Mitropolitana din Iași, informeaza reporteris.ro. Ciprian Otea a intrat in afaceri inca de cand era in facultate, iar acum a ajuns sa aiba vanzari de 10 milioane de euro…

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, pare ca ii mai da o sansa inspectorului scolar general Ion Isfan, dupa ce Biroul Permanent a propus suspendarea acestuia din functia de vicepresedinte al PSD Targu Jiu. Carciumaru a ex...

- – subofiterii si ofiterii care s-au remarcat in timpul misiunilor desfasurate au fost avansați in grad sau recompensați cu medalii și insemne Miercuri, 28 februarie, conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau a organizat un simpozion pentru a marca „Ziua Protectiei Civile din…

- Cinci persoane au fost ranite, intre care doua grav, in urma unui grav accident rutier care a avut loc, marti dupa amiaza, pe DN 25, in apropierea localitatii galatene Tudor Vladimirescu. Traficul rutier este blocat, dar soferii ocolosesc prin camp zona accidentului, potrivit Romania TV. Purtatorul…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita, a declarat ca un numar de cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 25, in apropierea localitatii Tudor Vladimirescu. "Sunt cinci victime: una in stop cardio-respirator,…

- Andreea Danaricu are 17 ani si este eleva in clasa a XI-a la Colegiul National „Ecaterina Teodoroiu“ din Targu Jiu, unul dintre cele mai bune licee din judetul Gorj. De o jumatate de an, adolescenta activeaza ca voluntar in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj si face parte din…

- Doua persoane din municipiul Vaslui, tata si fiica, au fost retinute pentru 24 de ore de politistii vasluieni, pentru trafic de droguri si introducerea in tara de droguri de mare risc, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui. In cursul zilei de joi, politisti ai Serviciului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sectia de cale ferata 202 Targu Jiu – Craiova, la iesirea din statia Barbatesti catre Craiova (pe raza judetului Gorj), locomotiva trenului Regio 2092 (pe relatia Targu Jiu – Craiova) s-a defectat. In tren sunt…

- Vasile Udroiu, directorul Liceului Energetic din Targu-Jiu este cercetat penal dupa ce, in noaptea de luni spre marti a fost oprit in trafic, dar a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest. De asemenea, acesta a refuzat și recoltarea de ...

- Un numar de 10 elevi ai Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu” din Targu Jiu pasionați de robotica au reușit sa creeze un nou robot cu care vor concura la o competiție intre licee. Concursul va avea loc in luna martie, la București, impotriva a 90 de echipe din Romania. Tinerii…

- Valeriu Cristian Barbuica, din Targu Jiu, tatal unui copil de un an si patru luni care a murit duminica trecuta pe patul Spitalului de Urgenta „Bagdasar Arseni“ din Bucuresti, face declaratii grave la adresa personalului medical de la Serviciul Judetean de Ambulanta (SAJ) Gorj.

- Este una dintre cele mai sociabile vedete din showbizul romanesc, iar felul sau de a fi il face unul dintre cele mai placute persoane publice. Cunoscutul manelist Jean de la Craiova a fost prezent in acest weekend in Gorj. Acesta face parte din echipa emisiunii „Ie Romanie”, unde, alaturi de…

- Mai multe stanci au cazut pe DN 66, la kilometrul 104, in Defileul Jiului. Sectia de Drumuri Nationale Targu Jiu actioneaza in zona cu doua utilaje pentru curatarea carosabilului. Stancile au cazut dupa zona in care se afla Manastirea Lainici. ...

- In cadrul primei reuniuni din 2018 a Colegiului Prefectural Ilfov, conducerea Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Ilfov a prezentat evaluarea activitații desfașurate in 2017, rezultatele obținute de instituție, dar și planurile pe care aceasta le are, pentru anul in curs. Articol aparut in nr.…

- Institutul National al Patrimoniului va lansa pe 19 februarie site-ul brancusi.org. O delegatie din partea Institutului amintit se va afla la Targu Jiu, chiar de ziua sculptorului Constantin Brancusi. Este de precizat ca pe 19 februarie se sarbatoreste Ziua Nationala Constantin Brancusi. Viceprimarul…

- O echipa de elevi din Targu-Jiu a creat un robot care ia decizii singur și recunoaște culori și imagini. Zece elevi ai Colegiului National ”Ecaterina Teodoroiu” construiesc un robot cu care vor participa, in martie, la Competitia Nationala de Robotica “First Tech Challenge” din Bucuresti, unde vor reprezenta…

- Chestorul de politie Mihai Voicu a participat, ieri, la evenimentul de prezentare a bilanțului Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți. Surse susțin ca, joi, celalalt adjunct al inspectorului general al Politiei Romane, Florian Dragnea, va veni la Targu-Jiu, la sediul IPJ Gorj, unde va…

- Educatoarea Alina Pîrvulescu din Gorj a postat un mesaj straniu pe pagina sa de Facebook, în care spune ca este atacata cu surse energomagnetice, ca PSD vrea sa-i omoare pe copiii de la gradinita si ca podeaua se misca, pentru ca cei mici sa nu poata dormi.

- "Cel putin pentru partea de cautare-salvare urbana, anul trecut am incheiat dotarea fiecarui judet cu cate un container de cautare-salvare, iar in acest an se achizitioneaza al doilea container. Deja sunt contractate. Deci, la sfarsitul acestui an, fiecare judet va avea doua containere de cautare-salvare…

- Un sobor format din cativa preoti de la mai multe culte au sfintit, vineri, singura biserica de gheata din Romania, cea aflata la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras. Ceremonia religioasa a avut loc in prezenta a zeci de turisti aflati la Balea Lac. …

- Doi politisti gorjeni si-au pierdut locurile de munca, dupa ce au fost condamnati defintiv la inchisoare cu suspendare. Este vorba de politistii Marian Ionut Varjan si Florin Grigore Nanu, acuzati ca in urma cu doi ani au fost implicati, alaturi de alti doi colegi in musamalizarea unui accident rutier.…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat luni, la Targu-Jiu, ca joi va fi data Hotararea de Guvern care va reglementa toate sporurile in sistemul de invatamant preuniversitar. Pop a precizat ca, din datele pe care le are in acest moment, exista toate avizele pentru respectiva reglementare, punctand…

- Mihai Cosmin, in varsta de 35 de ani, din municipiul Targu Jiu, judetul Gorj, este singurul crescator din Romania al rasei porumbeilor romani, linia veche. Exemplarele din aceasta rasa pot ajunge la o greutate de peste 1,2 kilograme si la o anvergura a aripilor de peste un metru.

- Ministrul educației, Liviu Marian Pop, va sosi luni la Targu Jiu pentru a aplana scandalul legat de sporul de calculator izbucnit intre unii directori de scoli si conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Gorj. Senatorul de Gorj, Florin Carciumaru, cel care a ...

- Pompierii au intervenit, pe parcursul anului 2017, la peste 5.700 de situatii de urgenta, cu aproximativ 14% mai multe decat in 2016, anul trecut fiind inregistrate cele mai multe incendii din ultimii sapte ani, a declarat joi, la bilantul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, inspectorul…

- O tanara de 24 de ani, studenta la Timișoara, a amenințat ca-și pune capat zilelor, marți, intenționand sa sara de pe cladirea caminului Facultații de Agronomie din Timișoara. Mama ei, ramasa acasa, a sunat disperata la pompierii banațeni. S-a intamplat marți dupa pranz, cand oamenii legii au fost contactați…

- Parintele Calistrat de la Manastirea Vladiceni din Iasi a devenit celebru pe internet pentru predicile sale nonconformiste. Acesta vorbește într-o postare și despre mamele care aleg sa-și lase copilul acasa cu o bona.

- Dupa aranjamentele din Biroul Politic al PNL Targu-Jiu, in urma carora Mihai Paraschiv a pierdut funcția de prim-vicepreședinte, șeful organizației județene Dan Valceanu i-a interzis acum consilierului municipal sa mai faca declarații publice in numele partidului. Mihai Paraschiv susține ca a aflat…

- In perioada 03–07.01.2018, inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale si verificari in mai multe unitați de pe raza județului Gorj. „In timpul controalelor efectuate in aceasta perioada, a fost constatata nerespectarea normelor sanitare-veterinare si pentru siguranta alimentelor in…

- Turisti de pe toate continentele au venit si in acest an in inima tarii, in Sibiu, județ vecin cu Alba, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, pentru o atractie unica in Romania – Balea Lac, cu singurul hotel de gheata si cu cel mai mare strat de zapada din tara. Zona turistica […]

- Greg Konieczny a renuntat la managementul Fondului Proprietatea, iar, de la 1 aprilie, Johan Meyer va deveni singurul Manager de Portofoliu Principal al Fondului, potrivit unui comunicat remis presei. "Franklin Templeton Investment Management Ltd. Marea Britanie Sucursala Bucureşti ('FTIML'), în…

- Nefuncționarea corespunzatoare a contorului poate fi suspectata de intervenție neautorizata și de aceea, recomandam tuturor consumatorilor sa verifice periodic funcționarea grupului de masurare a energiei electrice. In cazul in care se observa orice nereguli privind funcționarea acestuia, este important…

- Propunerea consilierului local liberal de la Targu Jiu, Mihai Paraschiv, privind demararea procedurilor de dizolvare a Consiliului Local, este susținuta puternic de o parte a PNL Gorj și contestata de o alta parte. In schimb, social-democ...

- Andreea Amza (17 ani) este eleva in clasa a XI-a la Colegiul National „Tudor Vladimirescu“ din Targu Jiu, care este considerat unul dintre cele mai bune licee din judetul Gorj. Aceasta a reusit o performanta remarcabila: s-a calificat la trei etape nationale la discipinele lingvistica, stiinte ale pamantului…

- In luna decembrie, parcul auto al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Galati s-a marit cu noua autoturisme. Noile autovehicule destinate muncii operative a politistilor sunt modele in patru usi, dotate cu sisteme de siguranta si cu motoare pe benzina. Acestea vor fi utilizate de politistii din…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de duminica spre luni la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, la fata locului fiind peste de 30 pompieri care incearca sa lichideze flacarile, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Somes Satu Mare,…

- Apropierea sarbatorilor de iarna a adus echipei de fotbal finantata de suporterii vasluieni un “cadou” de toata frumusetea din partea Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui. Conducerea clubului “galben-verde” a fost amendata cu 3.000 de lei ca urmare a “lipsei unui control riguros” la portile Municipalului,…

- Autoritatile din Iasi vor sa construiasca un stadion nou in inima Moldovei. Primarul Mihai Chirica a inclus acest proiect pe lista celor 17 prioritare pentru oras si spera sa obtina finantare de la Guvern. 55 de milioane de euro vor sa investeasca cei din Iasi in constructia noului…

- La data de 12 decembrie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu, Biroul de Investigatii Criminale au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al I.P.J. Gorj, un tanar, de 21 de ani, din comuna Bala, judetul Mehedinți, banuit de savarsirea…

- Polițiștii din Gorj au ridicat aproape 120.000 de articole pirotehnice care erau deținute fara drept. In cauza a fost intocmit dosar penal. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, politiști specializați in arme, explozivi și substante periculoase din cadrul Inspectoratului de ...

- CHIȘINAU, 11 dec — Sputnik. Sa vorbești de rau un cleric, ba chiar sa-l înjuri, în Republica Moldova, este cool si trendy. Și sunt mulți cei care își permit sa faca acest lucru în public, mai ales pe rețele de socializare care sunt la îndemâna oricui.…