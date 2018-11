Singurul constantean judecat pentru bigamie a fost condamnat

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Constanta a finalizat cercetarile specifice in dosarul privind aspectul laturii civile din procesul medicului homeopat din Constanta condamnat definitiv la pedeapsa de 11 ani si patru luni de inchisoare. In prezenta cauza, instanta are in atentie actiunea civila formulata de persoana vatamata,…

- Procesul din Dosarul Aeroportul, in care au fost trimiși in judecata deputatul PMP Cornel Samartinean, un fost director al AIT și consilierul județean PNL Lucian Blaga s-a terminat. Singurul condamnat este liberalul, care va trebuie sa plateasca o amenda penala. The post PMP-istul Samartinean, achitat…

- Mircea Voinopol, liderul Sindicatului Aeroportuar Henri Coanda, a declarat pentru Ziare.com ca s-au purtat deja negocieri pentru incheierea unui nou contract colectiv de munca. Ba chiar s-a ajuns la consens, in urma cu mai bine de o luna. Inainte sa se si semneze efectiv noul contract (CCM), insa,…

- Aproximativ 1.500 de angajati ai Aeroportului Henri Coanda - cel mai mare din Romania - ar putea intra in greva daca nu se inteleg, in curand, cu conducerea companiei, in vederea semnarii contractului colectiv de munca. Conducerea sindicatului lucratorilor din aeroport estimeaza ca doar 2 ore de greva…

- Trimis in judecata de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, pentru savarsirea infractiunii de talharie calificata, un baiat, de numai 15 ani, a fost condamnat. Fata de inculpatul minor s a luat masura educativa a internarii intr un centru educativ pe durata de un an si…

- Locuri de munca in sistemul bugetar din Maramureș . Se cauta inspectori, consilieri, experți școala, manager,ingrijitoare, asistent medical (16 posuri) și referent .VEZI LISTA La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi contractuale in sistemul bugetar: Referent de specialitate…

- Ciprian Dorobanțu, fost procuror in cadrul DNA Timișoara, a fost condamnat, in prima instanța, la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru ca ar fi condus baut. Dorobanțu va lucra 100 de zile in folosul comunitații la Primaria Timișoara sau AJOFM Timișoara. Hotararea poate fi contestata."In…