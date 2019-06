Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat joi, la Deva, pe santierul autostrazii A1 Lugoj-Deva, ca ecoductele pentru mamifere mari - ursi si lupi - de pe traseul autostrazii Lugoj-Deva costa circa 180 de milioane de euro, licitatia pentru proiectare si executie fiind ridicata pe Sistemul Electronic…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a fost chemat azi la Senat pentru dezbaterea motiunii simple depusa impotriva sa pentru problemele de la votul din strainatate de la europrlamentare. Melescanu a enumerat mai multe probleme si subliniaza ca nu a gresit cu nimic in organizarea scrutinului din strainatate.

- Filmul documentar "Descopera Romania cu Peter Hurley", marca AGERPRES, a fost prezentat sambata, la Muzeul Taranului Roman, in cadrul Festivalului Culturii Romanilor de Pretutindeni. Prezent la eveniment, irlandezul Peter Hurley, care la varsta de 26 de ani s-a mutat in Romania, a afirmat…

- Singurul roman declarat cel mai bun la kickboxing in sapte tari europene ii pregateste pe cei mici sa devina la randul lor campioni. Marius Cocean, medaliat la Campionatul Mondial de kickboxing...

- ℗ Unul din principalii piloni ai doctrinei liberale este reprezentat de sprijinul acordat antreprenorilor pentru a genera dezvoltare. Prin munca si creativitate ne dezvoltam afacerile, dar, totodata si comunitatile noastre, astfel ca traiul de viata al fiecaruia dintre noi sa fie mai bun. Candidatii…

- Aurra Woowdward este singurul cetatean roman care a lucrat in mod direct cu Printul Charles. Mai mult, in ultimii cinci ani ea a condus una dintre fundatiile printului de Wales, iar timp de 15 ani a detinut mai multe functii executive in cadrul unor fundatii detinute de mostenitorul tronului Marii Britanii.

- "Cand am vazut cum satenii i-au furat din mașina lui Razvan Ciobanu lucrurile personale mi-am amintit de drama lui Coșbuc, "poetul țaranimii". Tot cu țaranul roman... Singurul lui fiu, Alexandru, a avut un accident de mașina intr-un sat de langa Tg-Jiu și presa vremii a scris ca țaranii,…

- Dalai Lama a parasit, astazi, spitalul din New Delhi, India, in care fusese internat marti din cauza unei infectii pulmonare, a anuntat purtatorul de cuvant al liderului spiritual tibetan. Dalai Lama, in varsta de 83 de ani, a iesit in jurul orei locale 08:00 (02:30 GMT) pe portile spitalului privat…