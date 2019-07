UPDATE “Au existat anumite dificultati, spun eu, in comunicarea Inaltei Curti, atat in interiorul instantei, cat si in exterior. Au fost sesizate si anumite dificultati si in colaborarea Inaltei Curti atat cu instantele de judecata si, uneori, si cu anumite institutii. Toate aceste aspecte, in opinia mea, au imprimat un anumit grad de lentoare procesului The post Singurul candidat la sefia Instantei Supreme, interviu la CSM: Au fost dificultati in colaborarea cu instantele si cu institutii / UPDATE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .