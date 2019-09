Stiri pe aceeasi tema

- Stau si ma intreb adesea: in ce lume traim Sau, mai ales, pe ce lume traim, aici, la Constanta Una parca a unei depline violente. Care parca nu este departe de ceea ce vedeam, la cinema, prin Texas.Sau de care eu, la varsta mea auzeam, altadata, numai la televizor.Acum, Constanta e plina de violente…

- HOSPICE Casa Speranței, organizația non-profit care a introdus conceptul de ingrijire paliativa in Romania și cea mai mare fundație din țara care ofera gratuit servicii specializate complete de acest tip, lanseaza o noua campanie care-și propune sa transforme donațiile primite in timp de calitate pentru…

- Fostul vicepreședinte al PMP Radu Cristescu a anunțat, duminica, pe Facebook, ca a acceptat invitația Vioricai Dancila de a se alatura Partidului Social Democrat, un partid care se schimba și în a carei schimbare crede. El a fost exclus din PMP în luna mai, dupa ce l-a atacat pe Eugen Tomac,…

- Radu Cristescu, fostul vicepreședinte al PMP, a transmis un mesaj prin care și-a explicat decizia de a se inscrie in PSD. ”Fac politica, oficial de cinci ani, din pasiune și cu pasiune. Mulți dintre Dvs. ma cunoașteți și imi cunoașteți principiile și motivația cu care lupt. Cred in romani,…

- „Noi suntem foarte inventivi acum, au vazut aia la Vatra Dornei și incercam toți sa tragem, sa facem…De acum toți sunt specialiști, iși dau cu parerea, asta este. Traim zilele lui 2019. Așa s- ...

- Traim intr-o era a tehnologiei și comoditații, intr-o lume in care se pune tot mai puțin accent pe sport și mișcare. Multe persoane prefera sa se uite la TV, sa stea toata ziua in fața calculatorului și sa se deplaseze cu mașina de colo colo, in loc sa faca puțina mișcare. Aceasta voința e pierduta…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, considera ca Guvernul Dancila ''trebuie sa plece'' pentru ca a fost ''o greseala de la bun inceput'', anuntand ca toti parlamentarii USR vor vota pentru motiunea de cenzura, potrivit agerpres.ro.Citește și: Alianța USR-PLUS, transformata in afacere de…

- Doi romani stabiliti in Italia, Daniel Danaila si Alexandru Ciofu, care lucreaza ca soferi in Peninsula, au fost elogiati de presa locala dupa ce au salvat de la moarte doi pensionari italieni, care suferisera un accident de masina.