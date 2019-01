Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit site-ului Observatorului Astronomic, eclipsa de Luna care se va produce in noaptea de 20 spre 21 ianuarie este una totala. Luna va intra complet in umbra Pamantului. Maximul se produce la ora 07.12 dimineata, cand Luna se afla foarte aproape de orizontul de nord-vest, cu aproape o ora inainte…

- O eclipsa totala de Luna, singura din urmatorii doi ani, va avea loc luni dimineata si va fi vizibila in Romania.Luna va intra complet in umbra Pamantului luni, la ora 07.12, cand se va afla foarte aproape de orizontul de nord vest, cu aproximativ o ora inainte sa rasara soarele.Fenomenul va putea fi…

- Luna va intra complet in umbra Pamantului luni, la ora 07.12, cand se va afla foarte aproape de orizontul de nord-vest, cu aproximativ o ora inainte sa rasara soarele, potrivit news.ro. Fenomenul va putea fi observat, in Romania, pe jumatate, pana in jurul orei 08.00, Luna apunand cand inca…

- FOTO – Arhiva O eclipsa totala de Luna se va produce in noaptea de 20 inspre 21 ianuarie, cand Luna va intra complet in umbra Pamantului. Maximul se va produce la ora 7 și 12 minute dimineața, cand Luna se afla foarte aproape de orizontul nord-vest, cu aproape o ora inainte sa rasara soarele. Fenomenul…

- Un fenomen astronomic cu totul și cu totul inedit va avea loc in noaptea de 20 spre 21 ianuarie. Este vorba despre eclipsa totala de Luna, ce va fi vizibila si in Romania, potrivit Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" din Capitala.

- O eclipsa totala de Luna va avea loc in noaptea de 20 spre 21 ianuarie si va fi vizibila si in Romania, potrivit Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" din Capitala, relateaza Mediafax.Potrivit site-ului Observatorului Astronomic, eclipsa de Luna care se va produce in noaptea de…

- O eclipsa totala de Luna va avea loc in noaptea de 20 spre 21 ianuarie și va fi vizibila și in Romania. Luna va intra complet in umbra Pamantului. Pana in jurul orei 08:00, fenomenul va putea fi observat pe jumatate pentru ca Luna va apune cand va fi inca eclipsata. Eclipsa va incepe la […] The post…

- Andreea Balan are un ritual inainte de a merge la culcare. Vedeta l-a dezvaluit la TV. Cantareața Andreea Balan a fost invitata la emisiunea Acces Direct, de la Antena 1, unde a marturisit, printre altele, ce face pentru a putea dormi foarte bine. Artista face in așa fel incat in casa sa fie bezna…