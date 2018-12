Stiri pe aceeasi tema

- Calificata la Campionatul European U21 din 2019, gazduit de Italia si San Marino, reprezentativa U21 a Romaniei isi va masura fortele cu o super-echipa, inainte de debutul la turneul final. Echipa lui Mirel Radoi se va duela cu Spania U21 ...

- Calificata dupa doua decenii la un turneu final reprezentativa de tineret a Romaniei a aflat adversarii de la Campionatul European din 2019 din Italia, tragerea la sorți avand loc la Bologna. La primul Campionat European U21 pentru Romania dupa doua decenii, adversarii din grupa fiind Anglia, Croația…

- Calificata en-fanfare la Campionatul European din Italia și San Marino, naționala de tineret antrenata de Mirel Radoi va avea parte peste trei saptamani de un amical cu greutate, impotriva Belgiei, reprezentativa calificata și ea la turneul final de anul...

- Federația Romana de Fotbal a parafat primul amical pentru Romania U21 in vederea pregatirii EURO 2019, care are loc in Italia și San Marino in perioada 19-30 iunie. Potrivit surselor GSP.RO, Romania U21 va juca un meci de verificare cu Belgia U21, naționala calificata și ea la Campionatul European.…

- Fundasul celor de la Leicester si unul dintre componentii nationalei U21 a Romaniei, Alexandru Pascanu (20 de ani), a dezvaluit in cadrul emisiunii ProSport LIVE ce grupa si-ar dori la Campionatul European U21 din 2019, din Italia si San Marino, unde tricolorii mici s-au calificat.

- Romania U21 ar putea juca, in noiembrie, pe Arena Nationala, un amical de lux cu nationala similara a Frantei, de asemenea calificata la Campionatul European din 2019, care se va disputa in Italia si San Marino. FRF va primi un raspuns final miercuri seara, 17 octombrie.

- Naționala Romaniei sub 21 de ani s-a calificat la Campionatul European de anul viitor din Italia dupa 20 de ani de seceta. Meciul care a adus calificarea s-a disputat astazi la Ploiești, iar reprezentativa noastra s-a impus cu 4-0. Turneul din Italia, unde va fi prezenta și Romania, va debuta pe 16…

- Romania U21 a trecut de reprezentativa similara a Țarii Galilor, scor 2-0, și e la un pas de EURO 2019. Alexandru Pașcanu (20 de ani), fundașul central venit de la Leicester, a fost surprins de bunici la finalul partidei. Alex, cu o prestație impecabila in duelul cu galezii, a primit la finalul partidei…