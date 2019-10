Stiri pe aceeasi tema

- Fumatul pe balcoanele apartamentelor de bloc va fi interzis, potrivit unor noi reguli privind siguranța la incendiu, a anunțat Ministerul pentru situații de urgența din Rusia, relateaza BBC. Potrivit noilor reguli, ”focul deschis” este interzis în balcoanele apartamentelor, precum…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu, 62 de ani, a oferit o reacție neiertatoare dupa accidentul mortal comis de Mario Iorgulescu, fiul președintelui LPF, despre care afirma ca va scapa „fara nicio zi de pușcarie”. ...

- Daca obișnuiești sa bei sucuri îndulcite cu aspartam în loc de zahar doar pentru a nu te îngașa, trebuie sa știi ca acestea pot avea mai multe efecte negative asupra sanații tale.

- Vara e aproape de final insa termometrele nu vor scadea foarte curand astfel incat obiceiurile bune din timpul verii se pot pastra inca cel puțin o luna de acum incolo. Cum in zilele calduroase orice petrecere reușita are in mijlocul ei cocktailuri fresh, acestea vor putea fi savurate cu aceeași intensitate…

- Desi Singapore adoptase interdictia comertului international cu fildes in 1990, comerciantii puteau vinde obiecte realizate din colti de fildes daca articolele erau importate inainte de data interdictiei.O exceptie vazuta de organizatiile de protectie ca un subterfugiu pentru introducerea…

- Intentia Guvernului de a introduce o taxa suplimentara pentru bauturile racoritoare cu continut de zahar este o masura discriminatorie si disproportionata, pentru ca bauturile racoritoare reprezinta, in medie, doar 3% din aportul caloric zilnic al unui adult. În opinia membrilor Asociaţiei…

- Guvernul va lua in discutie in sedinta de luni o Ordonanta de Urgenta cu o serie de masuri fiscal-bugetare, una dintre acestea vizand introducerea unei taxe pentru bauturile racoritoare cu continut ridicat de zahar, potrivit unei surse oficiale. Astfel, la propunerea Ministerului Sanatatii…

- Presedintele american Donald Trump a informat ca SUA vor interzice Turciei sa achizitioneze avioanele F-35 dupa ce Ankara a primit primele livrari ale sistemului rus de rachete S-400. Trump nu a facut insa nicio referire la impunerea unor sanctiuni, ingrijorand astfel membri ai Congresului, atat republicani…