Singapore: Prezenţa unei drone în apropierea unui aeroport a afectat 18 zboruri Cel putin 15 decolari si 3 aterizari au fost intarziate ca urmare a activitatii fara autorizatie a unei drone in apropierea aeroportului Changi din Singapore, al doilea incident de acest gen in mai putin de o luna, au informat marti autoritatile locale, citate de EFE. Aviatia Civila din Singapore a indicat intr-un comunicat ca investigheaza prezenta vehiculului aerian fara pilot si modificarile operate 'ca masura de precautie' la zborurile de luni din intervalul 20:07 -21:07 (10:07-11:07 GMT). Un incident similar a avut loc saptamana trecuta, atunci fiind afectate 38 de zboruri. Legile orasului-stat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ''Parking'' in regia lui Tudor Giurgiu va deschide cea de-a 13-a editie a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF) Sibiu, joi, 27 iunie, la Centrul Cultural ''Ion Besoiu'', in prezenta echipei filmului potrivit unui comunicat de presa remis marti AGERPRES.…

- La Turda, puțin dupa ora 15.00, prezența la vot inca nu a ajuns la 30% (29,32%). Pana acum, au votat 13.739 de persoane, dintre care 983 sunt pe liste suplimentare. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Libertatea a realizat o emisiune electorala publicitara cu Dacian Cioloș și Dan Barna, liderii Alianței USR - PLUS. Asta inseamna ca emisiunea a fost realizata la inițiativa acestora, a fost platita și marcata cu ”Publicitate”, pentru ca publicul sa cunosca acest lucru, insa dialogul n-a fost in nici…

- Cel putin 17 persoane din Egipt si Africa de Sud au fost ranite, duminica, într-o explozie în care a fost implicat un autocar cu turisti, în apropierea piramidelor egiptene din complexul Gizeh, relateaza Reuters. Un dispozitiv exploziv a fost detonat la trecerea unui autocar…

- Un avion Cessna 172 a fost avariat, miercuri dupa-amiaza, in urma unui incident aviatic petrecut pe aerodromul din Strejnic, din cate se pare in timpul unor lecții de zbor. Pilotul nu a fost ranit. Evenimentul a fost confirmat de Școala Superioara de Aviație Civila, care a ași anunțat, in urma acestuia,…

- Cel putin doua persoane au fost ranite dupa ce un planor s-a prabusit, vineri, pe un aerodrom din centrul Germaniei, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de publicatia Der Spiegel. Accidentul a avut loc vineri dupa-amiaza pe un ...

- Cel puțin doua persoane au fost omorate, joi dupa-amiaza, in urma unui incident armat care a avut loc in apropiere de stație de metrou Novie Cheriomuski din Moscova. O sursa din Poliția rusa susține ca doi oameni care prezentau rani provocate de gloanțe au fost descoperite la intrarea in stația de metrou Novie…

- Deputatii au adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, un proiect de lege care prevede ca indemnizatia de crestere pentru al doilea copil sa nu fie mai mica decat indemnizatia pentru primul copil. Proiectul apartine UDMR si a fost sustinut de toti parlamentarii. Deputatul UDMR Andrea Csep a…