Stiri pe aceeasi tema

- Incarcatura de fildes, estimata la 12,9 milioane de dolari americani, provine de la circa 300 de elefanti africani si urma sa ajunga in Vietnam, tranzitand Singapore, din Republica Democrata Congo. Incarcatura continea si cea de-a treia captura majora de solzi de pangolin din Singapore in acest an.…

- Autoritatile din Singapore au declarat marti ca au confiscat 8,8 tone de fildes - o captura record pentru responsabilii din acest oras-stat considerat un punct de tranzit pentru comertul ilegal cu animale salbatice, informeaza Reuters.

- Comisia Federala pentru Comert (FTC) din Statele Unite a aprobat in aceasta saptamana o amenda civila record de 5 miliarde de dolari pentru Facebook, in investigatia referitoare la modul in care compania a gestionat datele utilizatorilor care au ajuns la firma britanica de consultanta Cambridge Analytica,…

- Cererea de electricitate in Polonia a atins miercuri o noua valoare record pentru dimineata unei zile de vara, aproximativ 24,14 Gigawati, pe fondul unui val de caldura care afecteaza mai multe state din Europa, a informat compania PSE, care raspunde de administrarea retelei de furnizare a energiei…

- Autoritațile din Malaezia au decis inchiderea pana joi a 475 de școli și gradinițe, dupa ce zeci de oameni au fost spitalizați cu simptome care indica inhalarea de fum toxic, posibil degajat de deșeuri industriale. Este al doilea incident de acest tip care are loc in acest an, transmite Reuters. Elevii…

- Operatiunea s-a derulat luni noaptea dupa ce o mica nava le-a parut suspecta autoritatilor, in localitatea Minami Izu, la sud-vest de Tokyo, au precizat surse din ancheta pentru NHK. La perchezitie au fost descoperite 800 kg de amfetamine, cea mai mare captura inregistrata pana acum in Japonia la…

- Politia portugheza a capturat peste o tona de cocaina, in valoare de 49 de milioane de dolari, si a arestat sapte persoane aflate la bordul unei nave de pescuit braziliene, intr-o operatiune desfasurata in largul coastelor Portugaliei cu sprijinul agentiilor internationale de combatere a criminalitatii…

- FBI investigheaza giganții Johnson & Johnson, Siemens, General Electric și Philips pentru presupuse dari de mita, în cadrul unui sistem de vânzari de echipamente medicale în Brazilia, potrivit declarațiilor a doi anchetatori brazilieni pentru Reuters, citata de Mediafax.Companiile…