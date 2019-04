Stiri pe aceeasi tema

- Patru traficanti de specii de animale protejate, care intentionau sa vanda doua tone de solzi de pangolin si 200 de colti de fildes, au fost arestati joi in orasul Douala din Camerun, a anuntat joi guvernul camerunez citat de AFP. ''Am reusit sa interceptam patru traficanti care se pregateau…

- Un container plin cu 90.000 de sticle de votca destinate dictatorului coreean Kim Jong-un a fost depistat intr-un port din Olanda. Transportul clandestin a fost confiscat, pentru ca sancțiunile ONU nu permit importul de bunuri de lux in Coreea de Nord, in beneficiul demnitarilor. Autoritațile olandeze…

- O provincie din estul Chinei planuiește sa interzica temele efectuate cu ajutorul aplicațiilor de pe telefon ca parte a eforturilor de a proteja vederea elevilor, informeaza Associated Press. Provincia Zhejiang a facut public un proiect de lege prin care prezinta o astfel de reglementare.…

- Autoritatile malaeziene au confiscat aproape 30 de tone de solzi de pangolin, un mamifer al carui comert este interzis, reprezentand o captura estimata la aproape 2 milioane de dolari, in cadrul unei razii desfasurate intr-o uzina si un depozit, au anuntat reprezentantii Politiei si ai unor organizatii…

- Barbatul a fost pus sub acuzare in baza legii privind activitatile de import-export, in conditiile in care nu a declarat drona la sosirea in aceasta tara, a explicat luni pentru AFP Min Tin, din cadrul politiei din Myanmar. 'Un francez aflat in trecere prin Myanmar a fost arestat joi, 7 februarie,…

O cantitate record de opt tone de solzi de pangolin si peste 1.000 de colti de elefant a fost confiscata dintr-un container maritim in Hong Kong, au informat oficialii locali, citati de BBC, potrivit agerpres.ro.

Autoritatile din Uganda au anuntat capturarea unei cantitati impresionante de fildes si de piei de pangolin si arestarea a doi suspecti vietnamezi, informeaza DPA, potrivit agerpres.ro.