Cantareața irlandeza Sinead O’Connor a anunțat ca a convertit la islamism și le-a mulțumit musulmanilor pentru sprijinul lor. Artista, cunoscuta mai ales pentru versiunea sa a hit-ului din 1990 compus de Prince – piesa Nothing Compares 2 U, a spus ca și-a schimbat numele in Shuhada. Ea a spus ca decizia ei a fost “o... Read More Post-ul Sinead O’Connor s-a convertit la islamism și acum o cheama Shuhada apare prima data in TaBu .