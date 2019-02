Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila s-a aratat iritata de intrebarile insistente ale jurnaliștilor referitoare la numarul de kilometri de autostrada care se vor face în 2019. „Aveți un fix legat de acest lucru”, a replicat ea unui jurnalist care a întrebat-o despre acest lucru și daca…

- Manifestari violente la Paris: un protestatar din miscarea Les Gilets jaunes si-a pierdut o mana in luptele cu fortele de ordine in fata Parlamentului. Peste 51.000 de persoane au marsaluit pe tot cuprinsul Frantei pentru al 13-lea weekend consecutiv, trei luni de contestatii fara oprire impotriva…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, face precizari pe Facebook in timp ce se afla la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM. Toader le da o replica celor care sustin ca ordonanta care ar extinde termenul contestatiei in anulare la deciziile luate de completurile de 5 judecatori de la ICCJ ar trebui…

- Daca nu exista cauze naturale, atunci cresterea euro nu poate fi decat artificiala, se arata intr-un mesaj transmis de PSD pe pagina de Facebook a partidului. In postare se arata ca, daca investitiile straine au crescut si au adus mai multi euro in tara, iar in jurul Romaniei euro scade, atunci cresterea…

- Exploziile radio rapide (fast radio bursts - FRB) sunt niste fenomene cosmice pe cat de intense, pe atat de scurte, ce au fost descoperite de mai mult timp, insa detectarea recenta a 13 noi astfel de explozii a dus la aparitia a numeroase ipoteze cu privire la posibila lor sursa, printre acestea numarandu-se…

- Marea Unire de la Alba Iulia, de la infaptuirea careia serbam, pe 1 Decembrie 2018, implinirea a 100 de ani, este sarbatoarea libertatii, unitatii si a demnitatii poporului roman, obtinute prin multe jertfe si suferinte.Razboiul pentru Intregirea Neamului (1916-1919), cum au numit romanii ...

- Temperaturile scazute inregistrate in ultimele nopti in judetul Suceava au dus la cresterea consumului de material lemnos ars in sobe, la incingerea acestora si a cosurilor de fum pentru evacuare, cauze care au provocat cateva incendii pagubitoare.Un prim incendiu a fost inregistrat in cursul ...