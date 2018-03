Stiri pe aceeasi tema

- Micul dejun este important pentru menținerea greutații. Atunci când ești la dieta, pâinea și carbohidrații pot fi cei mai mari dușmani ai tai. Totuși, un nou studiu sugereaza ca o felie de pâine prajita consumata dimineața este foarte buna pentru…

- O femeie alba naste o fetita de culoare. Intrigat, sotul, care e tot alb, ii cere explicatii. – Stii, cand eram mica, eram cu parintii in Africa. Mama nu mai avea lapte, asa ca m-a alaptat o negresa. Se pare ca s-a modificat produs o deviație genetica și de aceea a iesit copilul nostru negru. […]

- Un raport toxicologic confidențial a fost facut public in cazul morții artistului Prince. Analizele medicale au aratat ca cat de mult fentanil, un opioid sintetic de 50 de ori mai puternic ca heroina, avea cantarețul in sange. Prince a murit in urma unei doze excesive de fentanil, un opioid sintetic…

- Presedintele american Donald Trump ia in considerarea posibilitatea de a expulza cativa diplomati rusi din Statele Unite in semn de solidaritate cu Marea Britanie in legatura cu atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus, a declarat o sursa familiara cu subiectul.

- Comunicatul publicat joi este unul surprinzator pentru ca procurorul general, Zbigniew Ziobro, conduce si Ministerul Justitiei, chiar institutia care a propus legea initial. Biroul procurorului general a publicat comunicatul pe site-ul Curtii Constitutionale, care a fost solicitata de presedinte…

- Urmare avertizarilor meteo anuntate circulatia trenurilor de pasageri pentru perioada urmatoare se desfasoara in conditii de iarna, informeaza CFR Calatori. Pe raza Sucursalelor din S E tarii s a instituit Comandamentul de iarna si echipele feroviare din unitati revizii, depouri, etc sunt pregatite…

- Un compus care se regaseste in sfecla rosie poate oferi sansa realizarii unui nou tratament impotriva bolii Alzheimer, sugereaza un studiu prezentat in Statele Unite, citat marti de Press Association. In cadrul testelor, betanina, care confera sfeclei rosii culoarea sa distincta, a suprimat…

- "Pe ei nu ii intereseaza corupția. ”Hai, da-ne pe unul mare și tu scapi!”, asta le spuneau procurorii. Domnul Maior a confirmat, la Comisie, intalnirile dintre mine, doamna Kovesi și dansul in sediile SRI. In general, Florian Coldea se intalnea, o chema, discuta cu Kovesi și mulți alții eram și noi…

- Promovarea masiva a dispozitivelor IQOS a determinat romanii sa le cumpere imediat. Convinși ca este o modalitate mai sanatoasa de a fuma, aceștia nu se sfiesc sa „arunce” banii pe noile dispozitive.

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a demarat procedurile pentru ultimele exproprieri privind lotul 1 din autostrada Sebes-Turda, respectiv portiunea de sosea la patru benzi intre Sebes si Alba Iulia. Citește și: FOTO/VIDEO/ Autostrada Sebeș…

- Cercetatorii au fost puși in fața unui rezultat surprinzator dupa un studiu prin care au dorit sa afle care este trasatura care-i face pe oameni sa ne placa imediat.Studiul a fost efectuat pe 6.000 de persoane din 11 țari.

- Ofițeri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, au dispus continuarea urmaririi penale fata de un barbat in varsta de 47 de ani, cetatean strain, banuit de evaziune fiscala si spalare de…

- Empatia, capacitatea de a intelege si a fi atent la sentimentele altuia, este in mod principal rezultatul trairilor noastre, dar tine putin si de genetica, au aratat cercetatorii britanici si francezi, scrie AFP.

- Intrebați astazi cum comenteaza demisia lui Alexandru Tanase din funcția de ministru al Justiției, majoritatea miniștrilor fie nu au vrut sa faca declarații sau au fost reticenți sa ofere detalii.

- "Trebuie sa-mi aleg foarte atent cuvintele cand ma refer la derapajele ingrozitoare ale PNL/Ludovic Orban. Am incercat mereu sa ințeleg mesajele politice, sa le gasesc explicații, dar ce face dl Orban este de netolerat intr-o societate normala. „Vreau sa vad fiecare lider judetean cum da cu…

- Israela Vodovoz a murit in locuința ei, iar avocata ei a dezvaluit cauza adevarata a morții. Rodica Bucur, avocata Israelei a povestit in direct la o emisiune tv despre ultimele momente din viața ei, dar și ce a condus la acest eveniment tragic. Conform avocatei, Israela ar fi murit din cauze naturale,…

- De obicei, in vis, dinții fie lipsesc, fie cad, se sparg sau chiar se descompun. Dinții pot simboliza anumite aspecte de-ale noastre pe care nu le recunoaștem, posibil ca ego-ul sa fie provocat, scrie realitatea.net.

- Fiscul a dat-o in judecata pe fosta soție a lui Irinel Columbeanu și cere dizolvarea firmei SC Monica Columbeanu Media SRL, unde actuala iubita a lui Mr. Pink deține 99 % din acțiuni, iar milionarul de la Izvorani restul de 1 %. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, toate…

- Inca din istoria indepartata, alcoolul s-a regasit in viața de zi cu zi a oamenilor. Fie ca vorbim despre un context placut, o intalnire cu familia, o sarbatoare sau celebrarea unei reușite, un pahar de alcool a fost in centrul culturii sociale indiferent de timpuri. Studiile recente arata ca alcoolul,…

- Investigatorii din Dubai au inchis marti ancheta deschisa in cazul mortii vedetei de la Bollywood Sridevi Kapoor si au predat corpul acesteia rudelor, informeaza DPA. Corpul actritei a fost imbalsamat si va fi transferat cu avionul la Mumbai pentru incinerarea sa, prevazuta in urmatoarele…

- Cu mai puțin de o luna inainte de ziua alegerilor prezidențiale, presa de stat din Rusia il acuza pe contracandidatul comunist al lui Vladimir Putin ca minte in legatura cu averea din strainatate a familiei sale.

- In cadrul conferinței de presa, organizata vineri de catre PL, Dorin Chirtoaca a declarat ca va lua legatura cu Traian Basescu pentru a-l intreba daca „isi da seama unde a fost bagat". Deoarece potrivit primarului demisionar, PUN ar fi o formatiune politica creata tot de PDM, pentru acei care din anumite…

- Iuliana Mihaela Zobuian, fost director de cabinet al lui Liviu Dragnea cand acesta era ministru al Dezvoltarii, a fost numita vineri de premierul Viorica Dancila director de cabinet, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial.

- Conferinta de la Tokyo este programata sa se incheie pe 17 februarie, adica vineri. Totodata, Tudorel Toader a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca nu exista la Ministerul Justitiei nicio invitatie primita de la Palatul Cotroceni, in contextul in care in spatiul public au aparut informatii…

- Pentru imbunatatirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. anunta ca marti, 13 februarie 2018, vor avea loc intreruperi programate ale furnizarii energiei electrice in intervalele de timp indicate mai jos: 1. Anenii Noi: s. Botnaresti, s. Salcia - partial in intervalul…

- Primele vietuitoare care au manifestat capacitatea de control al locomotiei au ramas in mediul acvatic si au dat nastere la descendentii de astazi care sunt capabili sa se deplaseze pe planseul oceanic in mod asemanator mersului mamiferelor, relateaza Phys.org citand un studiu publicat joi in revista…

- Brigitte Nastase a implinit 41 de ani ieri si a avut alaturi oamenii care conteaza cu adevarat pentru ea. Printre acestia se numara frumoasa ei sora, Cristina Szeifert. Chiar de ziua sa de nastere, vedeta a transmis mesaje subliminale in legatura cu divortul de fostul tenismen. Mai mult, cea mai recenta…

- Cel puțin o persoana a murit dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire aflata in vestul Londrei, provocand evacuarea locatarilor, a informat, astazi, brigada de pompieri, informeaza site-ul...

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a dispus sesizarea Parchetului Militar, dupa ce o drona militara subacvatica detinuta de Armata Romana a fost pierduta, au declarat, luni, pentru AGERPRES, reprezentanti ai MApN. Potrivit acestora, platforma a fost pierduta in luna iunie a anului…

- Antonio Guterres intentioneaza sa viziteze saptamana viitoare Coreea de Sud pentru intrevederi cu liderii sud-coreeni si a asista la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang. Potrivit unor surse diplomatice, secretarul general al ONU ar putea profita de ocazie…

- Politistii brasoveni efectueaza joi perchezitii in patru judete intr-un dosar de spalare a banilor, prejudiciul cauzat prin activitatea infracționala fiind estimat la aproximativ 1,5 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al IGPR, 12 perchezitii au loc in judetele Arad, Bistrita-Nasaud, Cluj si Prahova…

- Mii de ochi te privesc curiosi din toate colturile. Un loc straniu, de o frumusete aparte. Dar, daca la Zoo animalele sunt vii, aici ele „traiesc” doar virtual. Sunt impaiate sau conservate in borcane cu formol ori, in cazul gazelor, infipte cu un ac, in insectar

- Rata de supravietuire in caz de cancer la nivel mondial este in crestere, desi cifrele sunt influentate in mod disproportionat de rezultatele optimiste inregistrate in grupul restrans al tarilor bogate, este concluzia unui studiu amplu publicat miercuri in revista medicala The Lancet, informeaza…

- Criteriile de diagnostic pentru sindromul metabolic sunt reprezentate de: obezitatea abdominala (circumferința taliei mai mare de 80 cm pentru femei și 94 cm pentru barbați), glicemie crescuta pe nemancate (peste 100mg/dl), trigliceride marite (peste 150mg/dl), hipertensiune arteriala (peste 130/85mmHg),…

- Magistrații Curții Constituționale au decis ca unele dintre modificarile aduse in Parlament Legii nr. 303/2004 nu corespund Legii fundamentale. Neconstituționale ar fi fost gasite, printre altele, modificarile referitoare la raspunderea magistraților. Statutul magistraților se intoarce, așadar, in Parlament....

- Ioana Bran, cea care ar putea deveni luni ministru al Tineretului și Sportului, nu are nicio legatura cu sportul. Tanara provine dintr-o familie foarte bogata din Satu Mare, tatal ei fiind patronul distileriilor Bran. Aceasta are 31 de ani și s...

- Custodele Coroanei, Margareta, a primit cu tristete vestea mortii istoricului Neagu Djuvara si transmite condoleante familiei indoliate. "Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, a primit cu tristete vestea trecerii la cele vesnice a istoricului Neagu Djuvara si, alaturi de…

- USR Bucuresti sustine ca petitia initiata de primarul general, Gabriela Firea, in legatura cu Spitalul Metropolitan reprezinta un "demers ipocrit" al carui singur scop este ascunderea marilor probleme din spitalele aflate in administrarea Primariei. "Inainte de a initia o astfel de consultare,…

- Oamenii de stiinta au descoperit de ce consumul de alcool creste riscul aparitiei a cancerului: o substanta rezultata din in organism din procesarea alcoolului duce la deteriorarea ADN-ului din celule. Studiul a fost realizat de cercetatorii de la Laboratorul de Biologie Moleculara de la Cambridge si…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat ca, zilele acestea, se lucreaza la infrastructura care va putea face posibila peste trei saptamani videoconferinta directa intre ministru si directorii unitatilor scolare. Aceasta va facilita legatura dintre ministru si managerii scolilor si liceelor. ...

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale s-a autosesizat pe cazul copilului decedat in circumstanțe necunoscute și informeaza ca potrivit rezultatelor preventive ale examinarii medico-legale a cadavrului s-a stabilit diagnosticul de „Sindromul morții subite a sugarului".

- Un barbat a fost surprins de o avalansa, sambata dupa-amiaza, in timp ce urca pe munte in Masivul Bucegi, salvatorii montani intervenind pentru cautarea acestuia. Dupa primele incercari, salvamontistii nu a reusit sa ia legatura cu el. Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc,…

- Ce legatura este intre banalul paracetamol și dezvoltarea vorbirii la copii? Un studiu recent efectuat de specialiștii de la Icahn School of Medicine – Mount Sinai demonstreaza ca exista o legatura semnificativa statistic intre utilizarea acestui antiinflamator banal și intarzierea dezvoltarii vorbirii…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din Ziarul Financiar relevanta pentru situația dezastruoasa cu care se confrunta Romania și din care aflam care este capitolul la care suntem codașii Europei.Ziarul Financiar: Din grupul statelor foste comuniste din Europa…

- Donald Trump a dovedit ca este un președinte diferit fața de predecesorii sai, ceea ce a condus la o dezaorsare a conflictului dintre SUA și Coreea de Nord, este deparere profesorul universitare de la Cambridge, John Nilsson-Wright.

- In vederea remedierii unei defecțiuni tehnice, Colterm intrerupe miercuri, intre orele 9-13, furnizarea caldurii la PT 48 C din Timișoara. Sunt afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor Amforei (parțial), Cetații (parțial), Labirint, Dropiei (parțial), Aleea Merișor, Timiș…

- Lale Sokolov a trait pentru mai bine de 50 de ani cu un mare secret pe umeri, secret ce a luat naștere intr-unul dintre cele mai oribile locuri cunoscute de omenire: Auschwitz. In acelasi timp, a fost și locul unde, printre mirosurile de moarte și oroare, și-a gasit adevarata iubire.

- Un nou studiu demonstreaza existenta unei legaturi intre lipsa somnului si aparitia tulburarilor de stres. Conform specialistilor, lipsa odihnei ii face pe oameni sa nu se poata desprinde de emotiile negative experimentate periodic.

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump Paul Manafort l-a dat in judecata pe procurorul special Robert Mueller, pe care il acuza ca si-a depasit mandatul anchetand in legatura cu acuzatii care nu au legatura cu anchetarea unui presupus amestec rus in alegerile prezidentiale americane, scrie…