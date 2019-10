Stiri pe aceeasi tema

- Barbatii care se confrunta cu probleme de fertilitate au un risc statistic mai mare de a dezvolta cancer de prostata in comparatie cu ceilalti, conform unui studiu realizat in Suedia, ce consolideaza ipoteza potrivit careia aceste doua probleme de sanatate ar putea avea cauze comune, relateaza joi AFP.…

- Mahmureala este o afecțiune. Asta a decis un tribunal din Frankfurt, Germania. Hotararea vine intr-un caz impotriva unei companii care susținea ca produce o bautura care combate efectele consumului de alcool, anunța digi24. Judecatorul a definit afecțiunea drept orice modificare, fie ca e mica sau temporara,…

- Acest incident misterios s-a facut cunoscut in perioada 2016 si pana in 2018 si a fost denumit "Sindromul Havana." Ciudatul sindrom care le-a afectat creierul, potrivit studiilor, le-a provocat diplomatilor simptome de la "vedere blurata", pierderi de memorie, greata, varsaturi, ameteli, precum…

- Sistemul de sanatate romanesc se lovește de probleme noi din cauza lipsei de personal. Cei care lucreaza in sistem, obosiți sau stresați, devin pe zi ce trece tot mai afectați de sindromul „burnout”. Sindromul „burnout" are o gama variata de simptome cauzate de activitatea desfașurata la locul de…

- Un incendiu vegetație uscata are loc acum in comuna Podari. La fata locului intervine Detasamentul 1 cu o autospeciala de lucru cu apa. Potrivit ISU Dolj la incendiu s-a mai trimis in sprijin inca doua autospeciale de lucru cu apa, datorita suprefetei mari de vegetatie uscata.

- Exista un condiment care este de-a dreptul miraculos. Pe langa gustul fabulos pe care il da mancarurilor și salatelor, atunci cand este folosit proaspat sau uscat, cimbrul vine cu o sumedenie de proprietați vindecatoare.Aceste calitați incontestabile ale cimbrului l-au facut vedeta in farmacia…

- Astfel, aceasta forma are ca simptome febra, frisoane, dureri de cap si musculare, stare de slabiciune, tuse, dureri abdominale, varsaturi si diaree. La aceste simptome se mai adauga si probleme care apar la nivelul organelor, cum ar fi insuficienta renala, convulsii, coma si in cazuri extreme chiar…

- Grupul de lucru interministerial Romania-Republica Moldova s-a intalnit ieri la București. Astazi, prim-ministra Romaniei a facut declarații ca urmare a discuțiilor de ieri. Viorica Dancila, a declarat ca exista interese comune pentru proiectele de interconectare in domeniul infrastructurii de transport,…