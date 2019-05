Stiri pe aceeasi tema

- ”Epuizare profesionala” (Sindromul ”burnout”), a fost inclus in Clasificarea internationala a maladiilor a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care serveste drept baza pentru stabilirea tendintelor si statisticilor in domeniul sanitar, relateaza luni AFP. Clasificarea internationala a maladiilor,…

- Securitatea și sanatatea in munca reprezinta un domeniu important al politicii Uniunii Europene și are ca scop protejarea vieții, integritații și sanatații lucratorilor impotriva riscurilor de accidentare și imbolnavire profesionala care pot aparea la locurile de munca și crearea unui climat de munca…

- Regula includerii in formula de calcul a ratei de dobanda a indicelui de referinta calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare se aplica si programelor guvernamentale cu garantia statului, respectiv „Prima casa”, „Prima Masina” si „Investeste in tine”, a anuntat, joi, (MFP). „Astfel,…

- In fiecare an, pe data de 5 mai, se celebreaza Ziua Mondiala a Igienei Mainilor, campanie inițiata de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), care anul acesta se desfașoara sub sloganul „Sanatatea celorlalți este și in mainile tale”. Cu aceasta ocazie, Spitalul Județean de Urgența se alatura acestei…

- COMUNICAT DE PRESA privind delimitarea, numerotarea și stabilirea sediilor secțiilor de votare din țara Autoritatea Electorala Permanenta a finalizat delimitarea, numerotarea și stabilirea sediilor celor 18.730 de secții de votare din țara organizate cu ocazia alegerilor membrilor din Romania in Parlamentul…

- Joi, 18 aprilie 2019, a avut loc in laboratorul de gastronomie al Colegiului Tehnic “Gheorghe Asachi” Focșani, a doua intalnire dintre voluntarii SEV din Belgia, Georgia, Turcia, Italia si elevi ai claselor a X-a B, a X- a C, a XI – B, a XI-a C. Activitatea – Gastronomie internationala, s-a derulat …

- Bucataria internationala include o diversitate de arome, forme, culori si ingrediente in cele mai neasteptate combinatii, care pun in valoare fiecare preparat culinar in parte. Astfel, joi, 14 martie 2019, in cadrul proiectului Erasmus+, “Smile To You” al Asociatiei “Voluntariat pentru Viata” din Marasesti,…