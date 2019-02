Stiri pe aceeasi tema

- Interventia Jandarmeriei la protestul din 10 august 2018 a respectat legea in vigoare, precum si prevederile internationale referitoare la adunarile publice, a declarat, luni, inspectorul general al Jandarmeriei...

- Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane a anuntat semnarea, in cursul acestei saptamani, a unui acord de colaborare dintre Asociatia "Salvatorilor Voluntari 4x4", cu scopul de a imbunatati gestionarea unor situatii cu risc crescut pentru populatie. "Acordul semnat intre Jandarmeria Romana si Asociatia…

- Locotenent-colonel Adrian Relu Stirb a fost numit, luni -18 februarie, in functia de Prim Adjunct al Inspectorului-șef al Inspectoratul de Jandarmi Judetean Satu Mare. Potrivit unei informari a Jandarmeriei Satu-Mare, ordinul de numire in functie, semnat de catre Inspectorul General al Jandarmeriei…

- Bataile aplicate de jandarmi protestatarilor din Piața Victoriei, in 10 august 2018, au stricat iremediabil imaginea Jandarmeriei Romane. Orice incercare a instituției de a se reabilita in ochii oamenilor este sortita eșecului și insoțita de comentarii ironice sau chiar poezii amuzante.Citește…

- Imaginile reprobabile de la protestul din 10 august 2018, de la București, din Piața Victoriei, sunt înca vii în mintea tinerilor, iar aceștia au reacționat într-un mod inedit la clipul Jandarmeriei Române. Cum altfel decât aducând, la rândul lor, un omagiu…

- A fost sau nu mitingul de protest din 10 august o adunare autorizata? Este necesara asumarea manifestarilor publice de catre un organizator? Intrebarile nu sunt teoretice, o interpretare diferita a Legii 60/1991...

- Consiliul Concurentei nu a primit nicio sesizare de la institutiile publice referitoare la posibile intelegeri ilegale intre banci in ceea ce priveste creditarea companiilor.In acelasi timp, Consiliul Concurentei mentioneaza ca autoritatea de concurenta are in derulare doua investigatii declansate din…

- In perioada 3 – 9 decembrie, politistii maramureseni au organizat zece actiuni punctuale pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. De asemenea, in perioada mentionata s-a intervenit la 168 evenimente de natura judiciara sau privind siguranta publica si rutiera,…