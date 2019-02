Sindicatul Promedica: Cazul falsului chirurg arata managementul defectuos al unitatilor private unde prioritara e partea financiara

Stiri pe aceeasi tema

- Falsul chirurg italian a fost adus, joi, la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pentru a fi audiat de catre procurori in dosarul in care e cercetat pentru inselaciune, reunit cu cel in care este vizat pentru exercitarea unei functii fara drept.

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre cazul lui Matteo Politi, italianul care a operat in mai multe clinici private din București, desi...

- Matteo Politi avea un cod de parafa, despre care nu se stie inca exact cum a fost obtinut, dar ii lipseau dreptul de libera practica, emis de Colegiul Medicilor, si recunoasterea studiilor, document emis de catre Ministerul Sanatatii. Sorina Pintea a declarat, miercuri, ca vrea sa se asigure ca nu vor…

- Esteticianul Adina Alberts a declarat ca ea a fost cea care a denuntat falsul chirurg italian si ca a sesizat Colegiul Medicilor in urma cu cateva luni. Alberts a subliniat ca in cadrul discutiilor pe teme medicale, falsul medic era „stralucit”, insa in sala de operatii au aparut suspiciunile.

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au deschis un dosar penal in rem in urma sesizarii depuse de reprezentantii Colegiului Medicilor, dupa ce falsul chirurg italian a fost descoperit i...

- Reprezentanții Spitalului Monza au transmis, marți dupa-amiaza, un punct de vedere in care susțin ca falsul chirurg italian ar fi un singur pacient in cadrul clinicii și prin care anunța ca au initiat demersurile judiciare necesare impotriva lui Matteo Politi.

- Colegiul Medicilor precizeaza ca nu a eliberat niciun document care sa-i dea dreptul sa practice medicina in Romania falsului medic care, conform Libertatea, a operat in mai multe clinici din tara. De asemenea Colegiul Medicilor din Ronania sustine demersul filialei Bucuresti de sesizare a organelor…

- Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a revizuit, vineri, perspectiva de rating, de la "stabila" la "negativa", pentru Banca Comerciala Romana SA (BCR) si BRD-Groupe Societe Generale SA (BRD), informeaza un comunicat de presa...