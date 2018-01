Sindicatul politistilor: Facem apel catre Mihai Tudose sa puna capat jocurilor politice

Stiri pe aceeasi tema

- "Ma astept ca in viitorul CExN sa discutam mai mult despre modalitatile prin care acest Guvern sa functioneze si mai bine decat a functionat pana in prezent, despre ceea ce putem aduce in plus pentru Romania si pentru toti romanii, indiferent daca ne-au dat votul increderii lor sau inca nu au facut…

- "Fondul acestei dispute publice nemaiintalnite pana acum arata inca o data, la doar cateva luni de la episodul Grindeanu ca PSD-ul lui Dragnea este incapabil sa tina fraiele unei guvernari stabile, lansandu-se in mod continuu in razboaie de interese ale diverselor gasti de putere din partid.…

- Sindicaliștii din Poliție, apel catre premierul Mihai Tudose. Sindicalistii din Politie ii cer premierului Mihai Tudose sa ia o decizie in scandalul care macina Ministerul de Interne, zilele acestea. Sindicatul National al Agentilor de Politie (SNAP), condus de Iulian Surugiu (președinte), a transmis…

- Sindicatul National al Agentilor de Politie face un apel urgent catre premierul Mihai Tudose pentru a pune capat jocurilor politice care se fac. "Politia Romana nu este la cheremul nimanui. Daca politicul nu este capabil, lasati politistii competenti si onesti sa-si aleaga conducatorii. Vrem o decizie…

- Sindicalistii din Politie ii cer premierului sa ia o decizie in scandalul care macina Ministerul de Interne, relateaza Digi 24. Sindicatul National al Agentilor de Politie este cel care lanseaza apelul. Politia Romana nu este la cheremul nimanui, spune comunicatul."Sindicatul National al Agentilor de…

- Sindicatul National al Agentilor de Politie face apel catre premierul Mihai Tudose “sa puna capat jocurilor politice care se fac acum, la vedere, pe spatele unei crize fara precedent cu care se confrunta meseria de politist”, cerandu-i o decizie cat mai curand posibil legata de conducerea Politiei Romane.…

- Sindicatul National al Agentilor de Politie din Romania solicita premierului Mihai Tudose sa puna capat jocurilor politice si sa ia cat mai repede o decizie in privinta conducerii Politiei Romane. "Sindicatul National al Agentilor de Politie face apel urgent catre domnul Mihai Tudose,…

- Sindicatul National al Agentilor de Politie a facut un apel urgent catre premierul Mihai Tudose pentru a pune capat jocurilor politice care se fac acum, ”pe spatele unei crize fara precedent cu care se confrunta meseria de politist”, potrivit unui comunicat de presa.

- Sindicatul National al Agentilor de Politie face apel catre premierul Mihai Tudose “sa puna capat jocurilor politice care se fac acum, la vedere, pe spatele unei crize fara precedent cu care se confrunta meseria de politist”, cerandu-i o decizie cat mai curand posibil legata de conducerea Politiei Romane.…

- Sindicatul National al Agentilor de Politie face apel catre premierul Mihai Tudose "sa puna capat jocurilor politice care se fac acum, la vedere, pe spatele unei crize fara precedent cu care se confrunta meseria de politist", cerandu-i o decizie cat mai curand posibil legata de conducerea Politiei…

- "Sindicatul National al Agentilor de Politie face apel urgent catre domnul Mihai Tudose, prim-ministrul Romaniei, pentru a pune capat jocurilor politice care se fac acum, la vedere, pe spatele unei crize fara precedent cu care se confrunta meseria de politist. Politia Romana nu este la cheremul nimanui.…

- "Politia Romana nu este la cheremul nimanui. Daca politicul nu este capabil, lasati politistii competenti si onesti sa-si aleaga conducatorii. Vrem o decizie cat mai curand posibil, sa avem o conducere cu care sa recladim autoritatea Politiei Romane. Noi nu mai asteptam", se arata intr-un comunicat…

- Sindicatul National al Agentilor de Politie a facut un apel catre premierul Mihai Tudose, caruia ii cer sa puna capat jocurilor politice. Sindicaliștii mai spun ca ar vrea sa-și aleaga conducerea democratic.

- Sindicalistii din Politie ii cer premierului s ia o decizie in scandalul care macina Ministerul de Interne. Sindicatul National al Agentilor de Politie este cel care lanseaza apelul. Poliția Romana nu este la cheremul nimanui, spune comunicatul.

- Cazul polițistului pedofil a deschis un adevarat razboi politic. Dupa ce ministrul de Interne, Carmen Dan i-a propus premierului sa-l demita pe șeful Poliției Romane a inceput scandalul. Mihai Tudose a refuzat sa-l demita pe șeful poliției și ar forța demiterea lui Carmen Dan.Citește și: Dezvaluire…

- In ședința de Guvern de miercuri, premierul nu l-a demis pe șeful Poliției. Mihai Tudose i-a cerut insa acestuia sa prezinte un raport detaliat saptamana viitoare și i-a felicitat pe polițiști pentru ca l-au prins pe agresor in doua zile. Asta, cu toate ca marți, ministrul de Interne Carmen Dan i-a…

- ”Poliția Romana și-a facut datoria. Cand ne facem datoria, suntem decapitați de la primul pana la ultimul?” ”Ce ma deranjeaza cel mai mult: intotdeauna am fost implicați in astfel de scandaluri politice. Trebuie sa ințelegem un singur lucru și sa ințeleaga tot ce inseamna societate civila,…

- Noi am trecut ușor peste o informație extrem de grava: Testarile psihologice realizate pe angajații Ministerului de Interne nu sunt omologate. Asta inseamna ca nu au licența. Nu sunt valide. Este ingrozitor ceea ce aud. In mod normal, de acum 10 minute, trebuia sa se suspende toata activitatea de…

- Reprezentantul Initiativa Romania, Mihai Politeanu, a precizat, miercuri, dupa intrevederea cu premierul Mihai Tudose, ca intalnirea cu acesta pe tema legilor Justitiei nu a fost „imbucuratoare” si ca, in consecinta, protestele vor continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala.„Am…

- Siguranta romanilor, oriunde s-ar afla acestia, constituie prioritatea Politiei Romane! Din aceste considerente, si in aceasta iarna, politistii romani actioneaza impreuna cu politistii bulgari in statiunea montana Bansko din Bulgaria, pentru a oferi posibilitatea turistilor romani sa se adreseze direct…

- Decizia privind legea Casei Regale nu trebuie luata de premierul Mihai Tudose, transmite un lider important al PSD. Nicolae Badalau, numarul doi din partid, îl avertizeaza pe prim-ministru ca este seful Guvernului sustinut de PSD, si nu presedintele întregului partid. …

- Federația Sindicatelor naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din Romania protetseazam miercuri, fața de proasta finanțare a sistemului, dar și de transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat și de neplata miilor de ore suplimentare. Dumitru Coarna, președinte SNPPC,…

- Cei de la Palatul Victoria sunt in alerta. Oamenii premierului Mihai Tudose au avut intalniri de ultima ora pentru a incerca stoparea unor proteste de amploare. Avand in vedere acțiunea de protest anunțata pentru saptamana viitoare de catre Sindicatul Național al Agenților de Poliție și Sindicatul…

- Femeia acuzata ca a ucis o tanara la statia de metrou Dristor 1 se numeste Magdalena Serban. In timpul audierilor de la Politia Capitalei ea s-a recunoscut in imaginile de pe camerele de supraveghere de la metrou.Criminala este din judetul Dolj si are 36 de ani. Ea era nascuta in localitatea…

- La intrebarea "Cum vedeți ideea de a organiza un targ de Craciun in Piața Victoriei?", oamenii au raspuns astfel: Idee buna 67,23% (10059) Idee proasta 32,77% (4904). Precizam ca Mihai Tudose a afirmat, joi, ca "nu este cea mai inspirata decizie" organizarea unui targ…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Dambovita si ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T, au efectuat mai multe perchezitii in Romania si Spania, pentru destructurarea unui grup infractional, specializat in trafic de persoane,…

- Stanga romaneasca (ma refer la cea din societatea civila, fiindca stanga politica nu avem) pare blocata in tiermondism. Potrivit ei, democratia liberala, drepturile omului (cu exceptia notabila a drepturilor economice), buna guvernare, statul de drept si altele asemenea sunt doar instrumente prin care…

- Prima editie a turneului de fotbal dotat cu Cupa SNPPC Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual din Ministerul Administratiei si Internelor s a desfasurat, timp de doua zile, la Sarata Monteoru, in judetul Buzau. Au participat opt echipe din cadrul birourilor teritoriale, iar…

- "Legea pensiilor este in lucru, poate va fi gata la anul, sa vedem apoi cat dureaza implementarea si in ce ordine va fi implementata din punct de vedere al beneficiarilor, fiindca va fi foarte greu de procesat milioane de dosare”, a declarat premierul Mihai Tudose, la Antena 3.El a spus…

- Dumitru Coarna, liderul Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din Romania, a comentat prevederile legislative care dau posibilitatea poliției de a aplica amenzi chiar și de 850 de euro pentru contravenții precum plimbarea cațelului pe locul din dreapta fața, pentru geamuri…

- Aproximativ șapte milioane de angajați din Romania vor suferi o reducere semnificativa a pensiilor lor viitoare in urma reformelor adoptate luna aceasta de Guvernul condus de premierul Mihai Tudose.

- Cateva sute de persoane protestau duminica seara in Piața Victoriei, cerand demisia Guvernului condus de Mihai Tudose și retreagerea proiectului de modificare a legilor justiției. Protestatarii scandeaza printre altele „DNA sa vina sa va ia!”, „Justiție, nu corupție”, „Nu vrem sa fim conduși de hoți”,…

- "Din totalul de 583.170 de angajatori, persoane fizice sau juridice din Romania, 157.798 de angajatori au restante de 15,99 miliarde lei in contul contributiilor sociale obligatorii pentru pensii, sanatate si somaj, conform declaratiilor fiscale, a deciziilor de impunere si a deciziilor de calcul…

- In perioada 6 – 12 noiembrie, sub coordonarea Directiei Rutiere a Politiei Romane, 5.100 de politisti din toata tara au desfasurat o actiune pentru prevenirea evenimentelor rutiere in care sunt implicati pietonii. Actiunea s-a desfasurat, atat in mediul urban, cat si in mediul rural si i-a…

- Conform sursei citate, SNPPC va analiza strategia de dialog social si actiune sindicala pentru perioada urmatoare, urmand sa declanseze mai multe forme legale de protest. "Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania — cea mai mare organizatie sindicala,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, miercuri la amiaza, ca formatiunea sa pregateste o motiune de cenzura din cauza deciziilor economice ale Guvernului. Orban a transmis intr-o conferinta de presa ca PNL va propune luni o motiune de cenzura impotriva Guvernului condus de Mihai Tudose.…

- Sindicatul National al Agentilor de Politie din Romania a transmis o scrisoare catre ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, prin care cere construirea unui spital pentru agentii de politie si familiile acestora."Prin intermediul sesizarilor primite din partea membrilor Sindicatului National al Agentilor…

- UPDATE Sedinta de guvern pentru modificarea Codului Fiscal se va tine miercuri, informeaza Romania TV. Postul de stiri il citeaza pe premierul Mihai Tudose ca cel care a facut anuntul, precizand ca nu s-a consultat cu Liviu Dragnea. UPDATE Liviu Dragnea, presedintele PSD, si premierul…

- Anunțul a fost facut de Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual din Romania si membru al CES. Sedinta extraordinara a Guvernului pentru adoptarea noilor prevederi fiscale programata pentru vineri la ora 14.00 a fost amanata pentru luni. Masurile…

- Sindicatul National al Agentilor de Politie continua in ritm alert demersurile pentru aducerea pe lista prioritatilor a tuturor disfunctionalitatilor din activitatea politistilor, cat si conditia agentilor, din perspectiva dotarilor si respectarii Ordinelor si Dispozitiilor de catre sefii acestora.…

- Cele doua imobile sunt compuse din constructii si suprafete de teren, se arata intr-un comunicat al Executivului. "Cele doua imobile sunt acum dezafectate ca urmare a procesului de reorganizare si restructurare a Armatei Romane si se afla in comunele Magura si Unguriu, din judetul Buzau.…

- Daniel Funeriu, ministru al Educatiei in Guvernul Boc, in prezent pe un post diplomatic al UE in Republica Moldova, face o analiza sumbra a scenei politice. Potrivit lui Funeriu, PSD va conduce inca 20 de ani Romania, pentru ca stie ca lase "capcane" pentru opozanti, iar restul partidelor duc lipsa…

- Politistii specializați in combaterea criminalitații organizate din Ploiesti și ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au efectuat ieri, 8 percheziții la locuințele unor persoane banuite de trafic de persoane și proxenetism. Simultan cu acțiunea derulata in…

- Anca Circu, fost membru al PRM Bistrita-Nasaud si fost candidat pentru o functie de deputat la alegerile parlamentare din 2012, a facut declaratii incendiare la adresa fostului preot Cristian Pomohaci acuzat de pedofilie. Este cunoscut faptul ca Anca Carcu s-a nasut in acelasi sat cu fostul preot –…

- Jurnalistul Dan Andronic a comentat recent rezultatele de la alegerile din Cehia, ocazie folosita pentru a lansa in dezbatere o intrebare despre optiunile politice pe care le au romanii in pezent, in contextul in care se apropie alegerile prezidentiale din 2019.

- Economia Romaniei s-ar putea confrunta cu probleme in viitorul apropiat, avertizeaza un articol din publicatia americana The New York Times. Aprecierile vin in conditiile in care avansul economic din prezent este bazat in cea mai mare parte pe consum, iar Guvernul condus de Mihai Tudose este nevoit…

- Reprezentantii Primariei Cluj-Napoca au declarat, marti, corespondentului MEDIAFAX, ca municipalitatea isi propune sa marcheze anul 2018, cand se implinesc 100 de ani de la Marea Unire, printr-o serie de manifestari cultural – artistice speciale. ”Trecerea in anul 2018 este un moment simbolic…

- Cantareața de opera de cateva generații, soprana ieșeanca Ana Maria Donose, in varsta de 32 de ani, a avut șocul vieții cand a aflat ca e bolnava de cancer. Dar, a decis sa lupte cantand. Și s-a luat la tranta cu boala, culmea, interpretand tragedii. Cu personaje care sunt pe moarte. Sau care mor. A…