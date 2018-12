Stiri pe aceeasi tema

- Scrutinul din Bavaria, marcat de rezultatele slabe ale aliatilor sai conservatori locali din partidul Uniunea Crestin-Sociala (CSU), a aratat ca 'cele mai bune rezultate economice, ocuparea fortei de munca aproape totala in Bavaria nu sunt suficiente pentru populatie daca nu exista ceva la fel de…

- Protestatari din intreaga Germanie s-au strans, sambata, la Berlin pentru un marș impotriva rasismului, xenofobiei și extremei-drepte intr-unul dintre cele mai mari proteste din țara din ultimii ani, informeaza Hotnews, citand The Guardian. Asta, in contextul in care duminica peste 9,4 ...

- Sute de membri ai grupului german Reichsburger dețin in continuare arme de foc, in ciuda incercarilor poliției de a dezarma aceasta mișcare. Grupul, care refuza sa recunoasca autoritatea guvernului federal german, a devenit cunoscut dupa ce unul dintre membri a omorat un polițist in 2016, informeaza…

- Participanti la o demonstratie de dreapta din orasul german Dortmund au atacat politisti si contrademonstranti cu stingatoare de incendiu, pulverizand substanta asupra lor, relateaza joi agentia DPA preluata de Agerpres. Potrivit unui purtator de cuvant al politiei, opt barbati au fost retinuti…

- Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta, antimigratie) a depsit pentru prima oara Partidul Social Democrat (SPD, centru-stanga, la putere), intr-un sondaj publicat duminica, relateaza DPA.

- La un an dupa intrarea sa rasunatoare in camera deputaților, partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a bulversat viața politica pana atunci rafinata a țarii, transformand dezbaterile parlamentare in confruntari, potrivit Le Vif , citat de Rador.