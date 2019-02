"Sindicatul National Telecomunicatii Mobile, afiliat confederatiei reprezentative la nivel national, BNS - Blocul National Sindical, organizeaza in data de 14.02.2019, incepand cu orele 16:00, o actiune de protest in fata Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale din Bucuresti, Bulevardul Libertatii nr. 14. Protestul are loc ca urmare a miilor de concederi abuzive, mascate obscur si petrecute in ultimii ani, prin care tot mai multi lucratori au fost concediati, personalul a fost cu mult diminuat, volumul de munca este inzecit mai mare pentru cei care au ramas salariati in companiile…