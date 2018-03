Stiri pe aceeasi tema

- Noul Contract Colectiv de Munca al CE Oltenia a fost semnat, in data de 21 martie 2018, de catre reprezentanții administrației și ai celor patru federații sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate, și depus ulterior la Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj pentru inregistrare…

- Sindicatul Național Sport și Tineret – SNTS – organizeaza miercuri 28 martie, intre orele 11.00-13.00, un miting de protest la Ministerul Muncii, acțiune la care vor participa aproximativ 300 de membri din toata țara. Bacaul va fi reprezentat la manifestare de catre patru membri sindicaliști angajați…

- Sindicatul National Sport si Tineret anunța proteste la ministerul Muncii. Acțiunea de pichetare vine dupa ce angajații ai ministerului Tineretului și Sporturilor au declanșat și o zi de greva japoneza pentru a atrage atenția asupra subfinanțarii sistemului. In lipsa unor masuri guvernamentale, sindicatul…

- Sindicatul Național Sport și Tineret – SNST – organizeaza in data de miercuri,28 martie 2018, intre orele 11.00 – 13.00, un miting de protest la Ministerul Muncii, actiune la care vor participa aproximativ 300 de membri din toata tara. Potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO, liderii SNST vor…

- Anunt de participare pentru acordarea finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Bacau pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2018, pentru domeniile Tineret si Social Autoritatea finantatoare... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- A fost forfota, sambata dimineata, in piata din fata Ministerului condus de Carmen Dan. Mai multe sute de persoane – atat sindicalisti din Politie, cat si din penitenciarele autohtone – au venit cu steaguri, vuvuzele, la un protest comun, organizat cu gandul de a-si face auzite mai bine nemultumirile.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca hotararea primarului sectorului 5, Daniel Florea, de a deschide scolile in perioada codului portocaliu de ninsoare, a incalcat decizia Comitetului pentru Situatii de Urgenta, iar edilul va raspunde in fata legii. "Nu…

- Zeci de mineri din cadrul Complexului Energetic Oltenia protesteaza fata de modul in care sunt tratati de conducerea CEO si liderii de sindicat. Oamenii mai sunt nemultumiti ca cei care lucreaza la birouri vor primi majorari mult mai mari decat ale alor.

- Pensionarii mineri din Valea Jiului sunt discriminați de actele normative in baza carora se recalculeaza pensiile. Au ridicat problema de nenumarate ori, insa nu au fost luați in seama, astfel ca pensionarii mineri au acționat in judecata doua ministere. Este vorba de Ministerul Muncii si Justitiei…

- Zeci de mii de spanioli au ieșit in strada, cerand sa li se recalculeze pensiile si aparand sistemul actual, amenintat cu privatizarea de catre dreapta aflata la putere. Mariano „Rajoy, hotule, imi furi pensia!”, ”Dreapta manipuleaza si fura cu pensii de rahat”, au denuntat la Barcelona si Madrid pensionari…

- Sindicatul National Sport si Tineret (SNST) organizeaza proteste, vineri, la nivel national, sub forma de greva japoneza, angajatii fiind nemultumiti, printre altele, de neplata la timp salariilor, se arata intr-un comunicat postat pe site-ul sindicatului...

- Sindicatul National Sport si Tineret (SNST) a anuntat printr-un comunicat de presa ca angajatii Ministerului Tiineretului si Sportului si cei ai Directiilor Judetene pentru Tiineret si Sport si ai Cluburilor Sportive Municpale sunt in greva japoneza vineri si intentioneaza sa participe la un miting…

- Surse GSP au declarat ca MTS a achiziționat un soft pentru servicii financiare din fonduri nerambursabile, iar acest soft nu funcționeaza. In acest moment MTS nu poate sa faca nicio virare de bani pentru federațiile și instituțiile subordonate. Conform surselor noastre, angajații MTS vor continua…

- Istvan Beke si Zsoltan Szocs se vor putea apara de aceste acuzatii pe data de 23 martie, cand vor fi audiati. Un colaborator sub acoperire al procurorilor DIICOT a fost audiat, ieri, prin videoconferinta - cu imaginea si vocea voit alterate - in procesul celor doi extremisti HVIM (n.r. - Gruparea de…

- Sindicalistii din Sanatate anunta proteste si ameninta cu greva generala Consiliul National al Federatiei Sanitas a decis, luni, ca sindicalisitii din sanatate sa organizeze pichete in Bucuresti, precum si un miting cu 20.000 de persoane pe 25 aprilie. Dupa aceasta data, sindicalistii au in vedere o…

- Peste 4.000 de delegati participa, sambata, la Sala Palatului, la Congresul extraordinar al PSD, unde vor alege noul presedinte executiv, noul secretar general si noii vicepresedinti. Presedintia executiva a partidului va fi disputata de prim-ministrul Viorica Dancila, de Nicolae Banicioiu si de Ecaterina…

- Greva este cuvantul tot mai auzit astazi și tensiunea a cuprins Sanatatea din județul Neamț, dupa ce au fost respinse toate solicitarile sindicaliștilor legate de sporuri, de garzile suplimentare, de diferențele la majorarea salariilor in sistem. Ionuț Nistor, liderul Filialei Neamț a Federației Solidaritatea…

- Primarul Timisoarei si-a facut o obisnuinta din a insulta si a eticheta jurnalistii, folosind de-a lungul timpului expresii ca "ultrapenibili", "nesimtiti", "idioti si idioate", "nu ne tragem in sireturi, cand o sa aveti cariera facuta de mine cu cinste si cu munca multa, atunci puteti sa va apropiati…

- Profesorii vor boicota simularile la Evaluarea Naționala, dar și la bacalaureat, deoarece sunt nemulțumiți de grilele de salarizare, dar și de faptul ca guvernanții nu au raspuns repetatelor cereri ale sindicatelor. La nivel național, Federația Sindicatelor Libere din Invațamant va boicota simularile…

- Seminarul de Karate Kyokushinkai pentru Copii, Juniori, Tineret si Seniori va fi organizat de C.S. Karate Kyokushinkai Targu Jiu in perioada 16-18 martie. Evenimentul este coordonat de catre Shihan Horatiu Adrian Neagoie - 6 DAN, in...

- Situatia creata la Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Sighetu-Marmatiei, cladire apartinand de DGASPC Maramures, acolo unde un tavan s-a prabusit in urma cu doua saptamani peste 3 beneficiari a intrat in atentia deputatului USR de Maramures, Vlad Emanuel Durus. Deputatul…

- Consilierul judetean PSD Brindusel Nichitean a avut, ieri, o interventie-surpriza la finalul sedintei deliberativului judetean, lansand critici dure la adresa Guvernului, pe care l-a acuzat ca a uitat sa includa Suceava in planurile de dezvoltare a infrastructurii. Asta, in conditiile in care ...

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) protesteaza, astazi și joi, in fața Ministerului Muncii. Sindicaliștii susțin ca majorarea acordata la 1 ianuarie 2018 nu acopera nici macar rata inflatiei, ceea ce face ca nivelul de trai al angajatilor din educatie sa fie mai scazut. „Decizia a fost…

- Minerii de la Salina Slanic din judetul Prahova au declansat, marti, un protest spontan, acestia fiind nemultumiti de salariile mici si de nivelul mic al investitiilor, conform Agerpres.ro. . Zeci de mineri se afla in subteran, la locul de munca, si refuza sa iasa la suprafata, ei spunand ca aceasta…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant va picheta Ministerul Muncii miercuri si joi, timp de doua ore, pe fondul nemultumirilor angajatilor din sector, legate de pierderea unor sume importante din venit dupa aplicarea noii legislatii a salarizarii bugetarilor. Potrivit unui comunicat al FSLI,…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta, luni, ca va picheta Ministerul Muncii miercuri, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, intre orele 10.00 – 14.00, sindicalistii fiind nemultumiti de veniturile din Educatie.

- Sedinta de analiza a activitatii si a rezultatelor Asociatiei Judetene de Rugby Constanta in sezonul 2016 2017 a reunit, astazi, la un complex din Mamaia, reprezentantii majoritatii cluburilor din judet, carora li s au adaugat Alexandru Negraru de la Directia pentru Sport si Tineret a judetului Constanta…

- Liderul PSD Cluj acuza o administratie liberala: 26.000 euro pentru un festival plagiat Presedintele interimar al PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, l-a acuzat pe primarul liberal al municipiului Campia Turzii ca a plagiat un festival din Constanta care costa 26.000 euro. Câmpia Turzii, localitate…

- Aproximativ 100 de angajati de uzina de munitie si armament din Bumbesti Jiu, judetul Gorj, au participat, astazi, la un protest spontan, pentru ca „Revolutia fiscala“ va duce la reducerea veniturilor salariale pentru o parte insemnata a lucratorilor.

- Mitinguri antiguvernamentale sunt anuntate pentru duminica in Piata Victoriei din Capitala, precum si in mai multe orase din tara: Sibiu, Cluj, Pitesti, Bistrita. Manifestantii cer modificarea Codului fiscal, retragerea proiectului de modificare a legilor Justitiei si demisia persoanelor cu probleme…

- O mama din Iași a aflat ca este datoare, dupa plafonarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului. Femeia, in varsta de 35 de ani, trebuie sa returneze nu mai puțin de 18.000 de lei, bani pe care i-ar fi incasat fara drept in timpul concediului de creștere a copilului. In urma verificarilor realizate…

- Protestul personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor fata de modul de calcul al drepturilor salariale va continua pana cand Ministerul Justitiei si Ministerul Muncii vor chema la discutii reprezentantii organizatiilor profesionale si sindicale reprezentative, anunta…

- Peste 800 din cei 13.300 de salariati ai Complexului Energetic Oltenia nu sunt sindicalizati si nu au reprezentant la negocierea noului Contract Colectiv de Munca. Manu Tomescu, lider sindical la Energia Rovinari, intelege nemultumirea unor sa...

- Chiar daca Gimnaziul din Hirjauca reprezinta o școala mica, in urmatorii ani nu va disparea, nu va putea fi comasata, reformata sau chiar inchisa. [caption id="attachment_39924" align="alignleft" width="395"] Imagine - simbol[/caption] Asta, pentru ca instituția a obținut, incepand cu 1 ianuarie curent,…

- Protestul personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor fata de modul de calcul al drepturilor salariale va continua pana cand Ministerul Justitiei si Ministerul Muncii vor chema la discutii reprezentantii organizatiilor profesionale si sindicale reprezentative, anunta…

- Boxul ar putea fi scos din programul Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020, avertizeaza Thomas Bach, presedintele Comitetului Olimpic International (CIO). Comitetul executiv al CIO si-a exprimat dezacordul fata de modul în care functioneaza Asociatia Internationala de Box (AIBA).…

- Personalul de specialitate care deserveste serviciile sociale din cadrul centrelor „Elena Ardelean“ si Nera“, ambele din Oravita, solicita acordarea sporurilor pentru conditii deosebite de munca, taiate in urma cu mai multi ani. Cele doua centre se afla in subordinea Directiei Generale de…

- Ministerul Apelor și Padurilor (MAP) a luat act de acțiunile de protest organizate de salariații Administrației Naționale „Apele Romane” (ANAR), instituție aflata in coordonarea MAP. In urma analizarii revendicarilor, MAP considera ca acestea sunt, in buna parte, indreptațite, iar soluționarea acestora…

- Ministerul Muncii amana strategia promovarii unei legislatii pentru tineri, care ar fi trebuit sa asigure trecerea lor mai usoara din sistemul educațional pe piața forței de munca, potrivit potrivit Programului de Guvernare 2018 – 2020, publicat pe site-ul Camerei Deputatilor.

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru Mediafax, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Potrivit surselor mentionate, premierul Dancila…

- Circa 200 de membri ai Federației sindicale APEHID din Administrația Naționala Apele Romane au participat marți, 30 ianuarie, la un miting de protest in fața Prefecturii din Bacau. Acțiunea a fost organizata impotriva modului in care le sunt respectate drepturile salariale prevazute in Contractul Colectiv…

- Sute de oameni s-au adunat, duminica, in mai multe orase din Polonia pentru a-si exprima opozitia fata ”politica de control si dictatura, fata de violarea Constitutiei si a principiilor democratice”, iar manifestatii similare vor avea loc si in Berlin si Praga.

- Numarul maxim de locuri la tratament balnear asigurat pentru 2018 in unitatile de tratament proprietate a Casei Nationale de Pensii Publice este de 59.527, repartizate pe maximum 19 serii de trimitere, conform unui proiect de Hotarare de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei…

- Extremiștii maghiari ai Mișcarii de Tineret 64 de comitate au acoperit cu steagul Ținutului Secuiesc stema Romaniei de pe gardul Ambasadei Romane din Budapesta, in noaptea de 12 spre 13 ianuarie, provocand proteste la București

- Cativa activisti ai Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), condus de catre Maia Sandu, au organziat luni, 15 ianuarie, un protest la Judecatoria Chisinau. Manifestantii au solicitat traducerea urgenta a „dosarului Sor”, transmiterea acestuia la Curtea de Apel, dar si condamnarea lui primarului de…

- Direcția pentru Tineret și Sport a Municipiului București (DTSMB), condusa de catre controversatul Ștefan Sandulache, a anunțat saptamana trecuta, printr-o postare pe site-ul instituției, ca iși suspenda parțial activitatea din cauza imposibilitatii de a angaja personal pe posturile vacante, salariile…

- Un protest la care au participat aproximativ 200 de studenti, membri ai ANOSR, a avut loc, sambata seara, la Timisoara, in Piata Victoriei. Tinerii au adus un sicriu invelit in steagul tricolor pe care au scris cuvantul ”Justitie” si au asezat langa el candele.

- Presedintele PNL Botosani, senatorul Costel Soptica, s-a adresat printr-o interpelare parlamentara ministrului Muncii si Justitiei Sociale, Lia-Olguta Vasilescu, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, careia i-a solicitat sa rezolve criza centrelor de zi pentru varstnici din judetele Moldovei, se arata…

- Selectate de pe fluxul de stiri al Agentiei Retrospective recomandate: 2014 , 2015 , 2016 2017 ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie Ianuarie 1 ianuarie: - Romania sarbatorește 10 ani de la intrarea in UE. - Antonio Guterres preia…